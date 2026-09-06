Qué fue de Giannina Facio, la actriz y productora por la que Carolina de Mónaco se divorció de Philippe Junot

Cuando Carolina de Mónaco le comunicó a sus familiares y colegas que estaba saliendo con Philippe Junot, la mayoría pensó para sus adentros que la princesa había perdido la razón y que aquella historia no tenía futuro alguno. A fin de cuentas, el hombre por quien bebía los vientos era un financiero francés 17 años mayor que ella y con cierta fama de playboy. Pero Carolina estaba tan enamorada que hizo caso omiso de las opiniones y se dedicó a vivir intensamente su romance, e incluso le propuso matrimonio a su maromo. La pareja se casó en junio de 1978, cinco años después de haberse conocido y, según cuentan las lenguas de doble filo, su unión se precipitó cuando la novia fue retratada parcialmente desnuda y en posturas poco ortodoxas, en la cubierta de un yate, al lado de Junot.

Según escribió la periodista Pilar Eyre, el matrimonio inició entonces una ajetreada vida social, “noctámbula y frívola, plasmada puntualmente por los paparazzi. Carolina confesaba que, en realidad, no le gustaba la noche, pero que lo hacía por amor a su marido, ‘hasta he cambiado mi forma de vestir, más femenina’. Por él se peleó con familia y amigos, abandonó el deporte... En las fotos salía con la melena sobre el rostro, escotada, con una copa en la mano y riendo a carcajadas”. Claro que enseguida comenzaron a circular rumores de que el francés, siempre rodeado de mujeres, era un infiel empedernido. Hasta que en una ocasión lo retrataron cogido de la mano de una hermosa costarricense llamada Giannina Facio en el aeropuerto de Estambul.

Carolina de Mónaco y Karl Lagerfeld. / EFE

Él dijo que se trataba de su secretaria, pero pocos lo creyeron y la familia de ella desmintió sus palabras: “Giannina no es secretaria de nadie, llevan siete meses juntos... pero no durarán, porque a ella le gustan los hombres bellos y Junot es demasiado bajo, viejo y feo”. Además, la publicación de esas fotos en las primeras páginas de los periódicos más importantes supuso un gran escándalo y provocó la furiosa reacción del Principado, que unos días después y de forma unilateral emitió un comunicado anunciando la separación de Junot y la hermana mayor de Alberto II de Mónaco, a la que aquel disgusto le provocaría una fuerte depresión para la que tuvo que buscar ayuda médica.

De esta forma debutó mediáticamente una Facio que luego contaría que conoció a Junot en Nueva York, durante el transcurso de una cena organizada por Peppo Vanini, cofundador de la discoteca Xenon, donde ambos acabarían bailando juntos aquella noche. Después coincidieron varias veces más, siempre en Estados Unidos, aunque en todas el francés iba acompañado de la princesa monegasca. “Cuando Junot me invitó a ir con él a Turquía, él sabía evidentemente lo que estaba haciendo”, comentó a la prensa. “Así es que yo me pregunto ahora si no habrá sido Junot el que me haya puesto a mí por pantalla, para que la corte de Mónaco se enfadara y anunciara la ruptura matrimonial con Carolina”.

Nacida en Costa Rica, Facio es hija de Gonzalo Facio, quien ejerció de ministro de Asuntos Exteriores de Costa Rica y luego trabajó como abogado, y su segunda mujer, Ana Franco. Creció rodeada de las élites de su tierra y cuando contaba 16 años conoció al que tres años más tarde se convertiría en su esposo (con 21 ya se había divorciado). A continuación comenzó a posar para revistas masculinas, como ella misma reconoció a la prensa: “Posé así hace cuatro años, en Ibiza, para un amigo fotógrafo. Los clichés no estaban destinados a ser comercializados y me debían ser entregados. El fotógrafo desapareció y las fotografías aparecieron publicadas sin mi autorización. Mi padre sufrió una depresión nerviosa y a mí estuvo a punto de ocurrirme otro tanto. No obstante, me encuentro bella”.

Idas y vueltas

Su escarceo con Junot duró poco, aunque ambos siguieron manteniendo una amistad después de lo sucedido. “Philippe es uno de los hombres más interesantes, fantásticos y divinos que ha dado el mundo. Lo adoro”, confesó una Facio a la que aquella historia le abriría las puertas de la jet set de Marbella, que en los 80 vivía una época de esplendor gracias a lugares como el Marbella Club, frecuentado por aristócratas europeos, estrellas de Hollywood y magnates. Ya en el verano del 82, la actriz y productora coincidió con Julio Iglesias, entonces separado de Isabel Preysler, durante un viaje del cantante a Costa Rica. Se hicieron colegas y al poco volvieron a verse en Estados Unidos, donde debió surgir el flechazo que les llevó a vivir un apasionado romance.

Ridley Scott y Giannina Facio, en 2017. / EFE

Tanto es así que Facio no tardó en instalarse en la mansión de Julio en Indian Creek, isla artificial conocida como el búnker de los multimillonarios, y durante un tiempo lo estuvo acompañando de aquí para allá. Pero un día decidió abandonar al primer cantante español universal por otro artista, Miguel Bosé, quien salió con ella durante cuatro años. "Érase una vez, una de tres o cuatro años atrás, que hubo una novia costarricense con la que tuve una relación tórrida. En muchos aspectos se supo hacer inolvidable. Rompimos queriéndonos mucho, pero por esas cosas de la vida nos fuimos alejando”, escribió él en su libro Historia secreta de mis canciones, donde entre otras cosas confiesa que a ella dedicó su canción Nena.

Últimos pasos

Además de retozar entre sábanas con hombres ricos y famosos, Facio dedicó parte de su tiempo y energía a intentar abrirse paso en el mundo del show business. De jovencita bailó con la Compañía Nacional de Costa Rica, y desde mediados de los 80 actuó en un capítulo de la serie Corrupción en Miami y en un puñado de películas irrelevantes. Fue en el 2000 cuando llegó a los brazos del cineasta inglés Ridley Scott, que es dieciocho años mayor que ella y tiene tres hijos de dos matrimonios anteriores (que, por cierto, también se dedican al cine). Tras empezar a salir juntos, el interfecto le dio papeles breves en cintas suyas como Gladiator (donde interpreta a la mujer del personaje de Russell Crowe), Hannibal o el multipremiado drama histórico y de aventuras El reino de los cielos.

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Casados en junio de 2015, Scott y Facio volvieron a trabajar juntos seis años después en La casa Gucci, producida por ella, durante cuyo rodaje la costarricense se hizo amiga de Lady Gaga. “Leí el libro ‘House of Gucci’ hace 23 años. Me dije que esa historia había que contarla. Como buena latina me encanta todo lo que es pasión, amor, desastres y todo, que es lo que le mueve a uno. Se la enseñé a mi marido y quería hacerla de inmediato, pero tardamos 22 años en encontrar el guionista justo”, contaría Facio en una de sus escasas entrevistas concedidas. Desde entonces apenas se ha prodigado en público, aunque en otoño de 2023 posó en el photocall del estreno de la película Napoleón, también dirigida por Scott, en el Museo del Prado, donde quedó patente que a sus 70 años conserva esa belleza y elegancia que enamoró a algunos de los hombres más deseados del planeta.