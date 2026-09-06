'La función que sale mal' vuelve al Teatro Amaya con su fórmula de caos controlado

La función que sale mal volverá el 16 de septiembre al Teatro Amaya de Madrid, donde iniciará su octava temporada. La fecha coincidirá, según los datos facilitados por la producción, con la representación número 1.500 del montaje en España, que habría reunido alrededor de 570.000 espectadores desde su estreno.

La obra adapta The Play That Goes Wrong, comedia escrita por Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields, integrantes de la compañía británica Mischief. Su argumento presenta a un grupo universitario de teatro aficionado que intenta representar Asesinato en la mansión Haversham, un misterio criminal de inspiración británica cuya puesta en escena comienza a desmoronarse desde los primeros minutos.

Fallos técnicos, olvidos, accidentes, problemas con el decorado y objetos fuera de lugar alteran progresivamente la representación. Mientras los personajes se esfuerzan por seguir adelante, la investigación del supuesto asesinato queda desplazada por otro conflicto: conseguir llegar al final de una función que parece resistirse a continuar.

Una obra dentro de otra

La comedia se articula sobre dos planos simultáneos. El primero corresponde al misterio que los actores ficticios quieren representar; el segundo muestra las dificultades que aparecen durante esa representación y las reacciones de quienes intentan salvarla.

Este recurso sitúa la obra dentro de la tradición del metateatro, aunque su lenguaje incorpora también elementos del slapstick, la farsa, el vodevil y la comedia de repetición. El público conoce el artificio desde el comienzo, de modo que el interés no reside en descubrir si algo saldrá mal, sino en observar cómo evoluciona cada contratiempo y qué consecuencias provoca.

La acumulación está cuidadosamente graduada. Algunos gags reaparecen con variaciones, otros dependen de la anticipación del espectador y muchos utilizan la relación entre actores, objetos y espacio escénico para generar comicidad sin depender exclusivamente del diálogo.

De un pequeño teatro londinense al circuito internacional

La trayectoria de The Play That Goes Wrong comenzó en 2012 en el Old Red Lion Theatre de Londres, un espacio de pequeño formato situado sobre un pub. Tras ampliar la producción y pasar por distintos escenarios británicos, la obra llegó en 2014 al West End, donde se instaló en el Duchess Theatre.

Un año después obtuvo el Premio Olivier a la mejor comedia nueva, y en 2017 estrenó versión en Broadway. Ese mismo año, Nigel Hook recibió el Tony al mejor diseño escénico por un trabajo especialmente relevante en una producción donde el decorado interviene directamente en la acción.

Puertas, paredes, muebles y diferentes elementos de utilería no funcionan únicamente como ambientación, sino que participan en el desarrollo dramático y obligan a una estrecha coordinación entre intérpretes y equipo técnico.

Desde entonces, la obra se ha representado en numerosos países y, según las cifras difundidas por sus responsables internacionales, ha superado los ocho millones de espectadores.

La dificultad de interpretar a un mal actor

Uno de los rasgos más particulares del montaje consiste en que los intérpretes deben representar a actores aficionados que cometen errores sin perder el control de la función real.

Una caída, una entrada equivocada o un objeto situado donde no corresponde deben parecer accidentales, aunque estén ensayados. Esa distancia entre lo que percibe el público y lo que sucede técnicamente convierte la precisión en una parte esencial del espectáculo.

El humor físico facilita además su adaptación a diferentes idiomas. Aunque cada versión modifica el texto, muchos de sus mecanismos dependen del movimiento, el ritmo, las pausas y la interacción con el espacio, recursos que pueden trasladarse a otros contextos culturales sin alterar la arquitectura básica de la obra.

El reparto de la nueva temporada

En Madrid, el reparto anunciado para esta etapa está formado por Héctor Carballo, como Chris; Víctor de las Heras, como Robert; Alfredo Sánchez, como Dennis; Rubén Casteva, como Max; Aránzazu Zárate, como Annie; Mai Martín, como Sandra; Pablo Sevilla, como Jonathan, y Guillermo Sanjuán, como Trevor.

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El equipo incluye además a Pablo Vélez, Alejandro Franconetti y Luciana De Nicola como swings, intérpretes preparados para asumir distintos personajes cuando las necesidades de la producción lo requieren. La versión española cuenta con adaptación de Zenón Recalde, dirección de Sean Turner y el diseño escenográfico original de Nigel Hook.