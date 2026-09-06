BeerMad vuelve a Madrid con entrada gratis: tres días, más de 200 cervezas artesanas y música en este rincón de la capital

Septiembre siempre trae consigo la vuelta a la rutina, pero también uno de los mejores momentos del año para seguir haciendo planes al aire libre en Madrid. Las temperaturas empiezan a dar un respiro, las terrazas recuperan su mejor versión y la agenda de ocio de la ciudad vuelve a llenarse de mercados, festivales y citas gastronómicas con las que estirar un poco más la sensación de verano.

Y entre los planes que mejor encajan con este inicio de temporada están los que combinan comida, música y una buena cerveza. Mucho antes de que las celebraciones del Oktoberfest se adueñen de la ciudad, Madrid tiene su propia cita con el universo cervecero, más local, más artesana y con especial protagonismo para los pequeños productores.

BeerMad, la feria de cerveza artesana regresa a la capital con una nueva edición y lo hace con una novedad importante: por primera vez, la entrada será gratuita. Durante tres días, Arganzuela se convertirá en punto de encuentro para los aficionados a la cerveza independiente, con decenas de productores, más de 200 referencias, gastronomía, música en directo, talleres y actividades.

Fechas y horarios de BeerMad 2026

La duodécima edición de BeerMad arrancará el viernes 25 de septiembre a las 19.00 horas y se prolongará hasta las 23.00. El sábado retomará la actividad desde las 11.00 de la mañana, mientras que el festival llegará a su fin el domingo 27 de septiembre a las 19.00 horas. Durante las tres jornadas habrá catas, talleres, puestos de comida, música en directo y actividades relacionadas con el mundo de la cerveza artesana.

La entrada al recinto será completamente gratuita, aunque quienes quieran probar las distintas variedades tendrán que adquirir el vaso oficial del festival, con un precio de 3 euros.

Aunque se trata de una feria dirigida principalmente al público adulto, los menores de 18 años podrán acceder acompañados. Además, habrá animaciones infantiles gratuitas, lo que permite que la cita también pueda plantearse como un plan familiar de fin de semana en Madrid.

La duodécima edición de BeerMad arrancará el viernes 25 de septiembre a las 19.00 horas y se prolongará hasta las 23.00 / EUROPA PRESS - Archivo

Más de 200 cervezas artesanas entre las que elegir

El gran atractivo de BeerMad estará, una vez más, en la variedad. El festival reunirá más de 200 tipos de cerveza elaborados por alrededor de 40 productores artesanos, una selección suficientemente amplia como para obligar a elegir.

IPA, sour y muchos otros estilos convivirán en los distintos grifos repartidos por el recinto. La organización volverá a poner especial atención en las cerveceras madrileñas, tanto en aquellas que han acompañado a BeerMad desde sus primeras ediciones como en nuevos proyectos que se incorporan al festival.

Eso sí, también habrá cervezas procedentes de otros puntos de España, varias referencias internacionales y alternativas para quienes quieran probar algo diferente al lúpulo. Entre ellas se encontrarán las hidromieles artesanas de Beekinga, de Valladolid, y Decuria, de Ávila, entre otras propuestas.

El festival reunirá más de 200 tipos de cerveza elaborados por alrededor de 40 productores artesanos / Europa Press

Las cerveceras que estarán en BeerMad

A falta de conocer el listado definitivo de participantes, la organización ya ha avanzado algunos de los nombres que formarán parte de esta edición. Entre las cerveceras de Madrid estarán Capaz, CCVK, The One, La Chula, La Caníbal, Oso Brewing, Cerveza Salvaje, La Vicalvarada y Ska-P.

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Desde otros puntos de España llegarán marcas como Selva-GR, Virtus y Excosa. La selección internacional contará, entre otras, con Boazona, Chouffe, Lervig y Funky Fluid, ampliando así un escaparate pensado tanto para aficionados experimentados como para quienes simplemente quieran descubrir nuevos estilos.