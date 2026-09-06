La EMT Madrid regala los viajes en autobús y bicimad para facilitar el regreso a las aulas

Viajar en los autobuses de EMT Madrid y utilizar bicimad será gratis este lunes 7 y martes 8 de septiembre, coincidiendo con la vuelta a la actividad escolar después de las vacaciones de verano. La gratuidad de los autobuses se aplicará durante las 24 horas de ambas jornadas, con la excepción de la línea Exprés Aeropuerto.

Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) volverán a ser gratuitos durante dos días con motivo del regreso a las aulas y el consiguiente incremento de los desplazamientos en la capital.

La medida estará vigente desde las 00:00 hasta las 23:59 horas tanto el lunes 7 como el martes 8 de septiembre y afectará a todas las líneas municipales excepto a la Exprés Aeropuerto.

Los usuarios que dispongan de un título de transporte deberán validarlo al subir al autobús pese a que el viaje sea gratuito. A quienes no tengan ningún título, el conductor les entregará un billete sencillo sin coste.

Un autobús de la EMT, en Madrid. / Alba Vigaray

Viajes gratis de hasta 30 minutos en bicimad

La gratuidad también se extenderá a bicimad. Durante las dos jornadas, todos los desplazamientos de hasta 30 minutos realizados con el sistema público de bicicleta eléctrica serán gratuitos.

La red de bicimad dispone actualmente de 683 estaciones y 8.385 bicicletas distribuidas entre los 21 distritos de Madrid. La gratuidad de los autobuses municipales comenzó a aplicarse en enero de 2021. Desde entonces, EMT Madrid ha celebrado 83 jornadas gratuitas agrupadas en 32 periodos, en las que se han contabilizado más de 96,61 millones de viajeros. Más de 18 millones correspondieron a usuarios no habituales del servicio.

La iniciativa comenzó en 2021, durante la recuperación tras la pandemia y después del paso de la borrasca Filomena. Ese año se establecieron tres periodos gratuitos, que sumaron 21 jornadas y registraron 1,88 millones de usuarios no habituales.

En 2022 hubo ocho periodos y 15 jornadas gratuitas, que atrajeron a más de 4,4 millones de usuarios no habituales. En 2023 se celebraron seis periodos, con 14 jornadas en total y más de 3,84 millones de usuarios no habituales. El 2 de octubre de ese año se alcanzaron 1,8 millones de viajeros en una sola jornada gratuita.

Durante 2024, la iniciativa se desarrolló en cinco periodos y diez jornadas, con 2,4 millones de usuarios no habituales.

bicimad se incorporó a la gratuidad en 2025

En 2025, la gratuidad de EMT Madrid se amplió a siete periodos y 12 jornadas, en las que se contabilizaron 2,7 millones de nuevos usuarios. El 28 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, se registraron 1,94 millones de viajeros, el mayor volumen de todas las jornadas gratuitas de ese año. Bicimad se incorporó a la iniciativa en 2025. Sus jornadas gratuitas sumaron 219.156 viajes en bicicleta realizados con el contrato básico.

El servicio de bicimad / AYUNTAMIENTO DE MADRID

En lo que va de 2026, la gratuidad de EMT Madrid y bicimad se ha aplicado durante 11 jornadas: dos en enero, dos en abril y siete en junio, estas últimas con motivo de la visita del papa León XIV.

Estas jornadas han permitido incorporar 2,76 millones de usuarios no habituales a EMT Madrid, mientras que bicimad ha contabilizado 383.772 desplazamientos realizados bajo esta modalidad.

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El Ayuntamiento de Madrid prevé mantener la gratuidad en jornadas de elevada demanda y durante episodios de alta contaminación, con el objetivo de fomentar el transporte público y el uso de la bicicleta frente al vehículo privado, así como reducir la congestión y las emisiones.