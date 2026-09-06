FUEGO EN MADRID
Diez equipos de bomberos trabajan en la extinción de un fuego en un garaje de Chamartín
El fuego se ha declarado en la calle Pastora Imperio y ha afectado a cuatro vehículos, sin causar víctimas
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Madrid
Diez dotaciones de bomberos trabajan este domingo en la extinción de un incendio declarado en el garaje de un edificio de 18 plantas situado en la calle Pastora Imperio, en el distrito madrileño de Chamartín.
El fuego ha afectado a cuatro vehículos, aunque no se han registrado víctimas. Efectivos del SUMMA112 se han desplazado hasta el lugar y permanecen en preventivo mientras continúan las labores de extinción.
La Policía investiga las causas
La Policía investiga las circunstancias en las que se ha originado el incendio. La Policía Municipal de Madrid también ha colaborado en el dispositivo desplegado en la zona.
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