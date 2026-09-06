Diez equipos de bomberos trabajan en la extinción de un fuego en un garaje de Chamartín

Diez dotaciones de bomberos trabajan este domingo en la extinción de un incendio declarado en el garaje de un edificio de 18 plantas situado en la calle Pastora Imperio, en el distrito madrileño de Chamartín.

El fuego ha afectado a cuatro vehículos, aunque no se han registrado víctimas. Efectivos del SUMMA112 se han desplazado hasta el lugar y permanecen en preventivo mientras continúan las labores de extinción.

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La Policía investiga las circunstancias en las que se ha originado el incendio. La Policía Municipal de Madrid también ha colaborado en el dispositivo desplegado en la zona.