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FUEGO EN MADRID

Diez equipos de bomberos trabajan en la extinción de un fuego en un garaje de Chamartín

El fuego se ha declarado en la calle Pastora Imperio y ha afectado a cuatro vehículos, sin causar víctimas

Diez dotaciones de Bomberos de Madrid trabajan en la extinción del incendio declarado en un garaje de la calle Pastora Imperio, en Chamartín.

Diez dotaciones de Bomberos de Madrid trabajan en la extinción del incendio declarado en un garaje de la calle Pastora Imperio, en Chamartín. / Emergencias Madrid

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Gloria Barrios

Madrid

Diez dotaciones de bomberos trabajan este domingo en la extinción de un incendio declarado en el garaje de un edificio de 18 plantas situado en la calle Pastora Imperio, en el distrito madrileño de Chamartín.

El fuego ha afectado a cuatro vehículos, aunque no se han registrado víctimas. Efectivos del SUMMA112 se han desplazado hasta el lugar y permanecen en preventivo mientras continúan las labores de extinción.

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