Daniel Ulanovsky, propietario de Olavide Bar de Libros: "Se puede ser librero sin tener pasión por la literatura, pero va a ser un librero 'fake'"

¿Entra mejor un libro con un café?

De a dos todo es mejor, desde el amor a la lectura. Sumergirse en un libro siempre resulta gratificante, si vale la pena, claro, pero generar un clima propio con un café o una copa de vino lo vuelve imbatible.

¿Cuál es el propósito de esta librería?

Crear comunidad. Nos gusta que la gente venga a Olavide a descubrir historias en nuestros libros, pero también a compartir la propia. En una época en que el barrio se despersonaliza, las librerías independientes somos un espacio de encuentro, donde eres reconocido. Sabemos de los gustos de los clientes, les avisamos cuando hay algo que llega y da su perfil. Y con los talleres y presentaciones nos convertimos en un pequeñito centro cultural.

Es un camino de dos manos. Algunos vienen por los libros y se dan unos minutos de disfrute para tomar algo. Otros vienen por el buen café y se compran un libro que hojearon y les gustó

Con esta idea de tener mesas entre las estanterías ¿es mucha la gente que acaba sentándose a tomar algo?

Sí, y viceversa. Es un camino de dos manos. Algunos vienen por los libros y se dan unos minutos de disfrute para tomar algo. Otros vienen por el buen café y se compran un libro que hojearon y les gustó.

Interior de la librería, con las mesas entre las estanterías en las que los clientes pueden tomar algo. / ALBA VIGARAY

¿Cuál es el oficio real de un librero?

Abrir ventanas para que el lector conozca nuevos mundos, profundice en los que les interesa y se dé cuenta de que no está solo: hay muchos que enfrentan sus mismos dilemas.

¿Cree que hay mucha filosofía y literatura detrás de esta profesión, y que quizá no se conozca del todo el oficio a fondo?

Es una profesión, quizás como el periodismo, que tiene una imagen romantizada. Cierto que vivir rodeado de historias y de reflexiones sobre la actualidad es muy atractivo. Ver a un niño que no sabe leer mientras mira los dibujos página a página tampoco tiene precio. Pero hay costados incómodos: ¿me ayudas a cerrar las cajas de devoluciones?, ¿y a decidir qué libro queda afuera porque no hay espacio en las baldas?

¿Se puede ser librero sin tener pasión por la literatura?

Poder se puede. Pero va a ser un librero fake que sólo recomiende lo que dicen las contratapas.

Los niños se siguen fascinando con los libros, no importa que también jueguen con el móvil

¿Acaba siendo usted un consejero para lectores curiosos?

Sí, sin duda. Es un ida y vuelta. Uno comenta qué le ha sorprendido, qué temas plantea una historia. Y tenemos lectores que nos enseñan también. Por ejemplo, te piden un libro traducido por tal o cual, porque esa versión se ajusta más a la versión original en un idioma que tú jamás entenderías.

Algunos de los ejemplares a la venta en Olavide Bar de Libros. / ALBA VIGARAY

¿Qué género es el que más se vende en su tienda?

Novela. Quizás sea un lugar común decirlo, pero la gente sigue buscado historias con trama y personajes. Luego le sigue el ensayo, y aquí englobo las ciencias sociales, el análisis, la divulgación... Queda, luego, un espacio para los cuentos y para la poesía. Y no nos olvidemos de los niños que se siguen fascinando con los libros, no importa que también jueguen con el móvil.

¿Y qué tipo de lector es el que más se suele quedar a leer y tomar algo?

El que se da tiempo para el disfrute. El que se anima a salir un rato del vértigo. Algunos compran un libro y pasan páginas mientras toman un café, o algo más fuerte. Otros se traen la novela de su casa, pero les gusta leer en un ambiente que invita a una calma placentera.

¿Ofrecen también comida por si le entra hambre al lector?

Claro, de carne somos. Tenemos empanadillas de queso, tomate y albahaca y de ternera. Y varias opciones dulces como bizcochos caseros de chai, de zanahoria, de cítricos; brownies con mucho chocolate, medialunas argentinas.

¿Qué es lo más gratificante de un negocio como este?

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Participar de una comunidad que bulle, que busca, que debate. Que desea saber cómo otros ven la vida y ser permeable a los ecos que recibe. Eso es una librería.