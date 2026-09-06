Vuelta al cole en Madrid 2026: cuándo empiezan las clases, próximos puentes, festivos y fechas clave del curso

La vuelta al cole marca cada septiembre el regreso a la rutina para miles de familias. Después de varias semanas de vacaciones, es el turno de recuperar horarios, preparar mochilas, retomar las actividades extraescolares y volver a organizar el día a día en casa.

Para muchos niños, el inicio del curso llega cargado de ilusión. Para otros, los primeros días pueden resultar algo más complicados después del largo descanso de verano. En cualquier caso, conocer con antelación las fechas clave del calendario escolar permite a las familias planificarse mejor y afrontar septiembre con algo más de margen.

En la Comunidad de Madrid, el curso 2026-2027 comenzará de forma escalonada los días 7 y 8 de septiembre de 2026, dependiendo de la etapa educativa. Para la mayoría de los alumnos, las clases terminarán el 18 de junio de 2027. A estas fechas se suman los periodos de vacaciones de Navidad y Semana Santa, además de otros días importantes que conviene tener localizados desde el inicio del curso.

Cuándo empiezan las clases en Madrid en el curso 2026-2027

El inicio de las clases en la Comunidad de Madrid se repartirá entre los días 7 y 8 de septiembre de 2026, según el nivel educativo.

El 7 de septiembre comenzarán las clases para los alumnos de:

Segundo ciclo de Educación Infantil.

Educación Primaria.

Educación Especial.

Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y Primaria.

Un día después, el 8 de septiembre, se incorporarán a las aulas los estudiantes de:

Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Bachillerato.

Formación Profesional (FP).

Programas Profesionales.

Conservatorios de Música y Danza.

Escuelas Oficiales de Idiomas.

De esta forma, la actividad escolar quedará prácticamente retomada en toda la región durante la segunda semana de septiembre.

En la Comunidad de Madrid, el curso 2026-2027 comenzará de forma escalonada los días 7 y 8 de septiembre de 2026, dependiendo de la etapa educativa / Comunidad de Madrid

Cuándo termina el curso escolar 2026-2027 en Madrid

El final de las clases también varía en función del tipo de enseñanza, aunque para la mayoría del alumnado la fecha clave será el 18 de junio de 2027. Ese día finalizarán las clases, entre otras, en las siguientes etapas:

Educación Infantil.

Educación Primaria.

Educación Especial.

Educación Secundaria Obligatoria.

Formación Profesional.

Escuelas Oficiales de Idiomas.

Primero de Bachillerato.

El 30 de junio de 2027 se producirá el cierre de determinadas actividades académicas y procesos de evaluación. Por su parte, las Escuelas Infantiles de primer ciclo y las Casas de Niños mantendrán su actividad hasta el 31 de julio de 2027.

Vacaciones de Navidad del curso 2026-2027 en Madrid

Las vacaciones de Navidad serán uno de los principales periodos de descanso del calendario escolar. En el curso 2026-2027 comenzarán el 23 de diciembre de 2026 y finalizarán el 8 de enero de 2027, ambos días incluidos. Este periodo permitirá a las familias disponer de algo más de dos semanas sin clases coincidiendo con las celebraciones navideñas.

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Las vacaciones de Navidad serán uno de los principales periodos de descanso del calendario escolar / LUIS TEJIDO / EFE

Cuándo es la Semana Santa en los colegios de Madrid en 2027

El segundo gran periodo de vacaciones del curso llegará en marzo. Las vacaciones escolares de Semana Santa se extenderán desde el 19 hasta el 29 de marzo de 2027, ambos inclusive. Estas fechas son especialmente importantes para las familias a la hora de organizar viajes, actividades o alternativas de conciliación durante los días sin colegio.