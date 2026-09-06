De Broadway a la Gran Vía: el homenaje a Estados Unidos que prepara Madrid por la Hispanidad

Madrid volverá a convertirse en octubre en un gran escenario cultural para celebrar la Hispanidad 2026. La sexta edición del festival, organizado por la Comunidad de Madrid, llenará la capital de música, color, gastronomía, cine, folclore y patrimonio entre el 2 y el 12 de octubre, con una programación de más de 150 actividades repartidas por distintos puntos de la ciudad y varios municipios de la región.

Entre los grandes atractivos de este año destacan los conciertos de Sebastián Yatra y Marta Sánchez en la Plaza de España, la Gran Cabalgata de la Hispanidad por la Gran Vía, con 15 carrozas, y la incorporación de Puente del Rey como nuevo espacio del festival, con propuestas vinculadas al deporte y la gastronomía.

La edición de 2026 se celebrará bajo el lema 'Todos los acentos del español caben en Madrid' y tendrá a Estados Unidos como país invitado, coincidiendo con el 250º aniversario de su independencia. La elección busca poner el foco en la presencia del español en el país norteamericano, donde viven alrededor de 60 millones de hispanohablantes.

Cuándo se celebra Hispanidad 2026 en Madrid

La programación de Hispanidad 2026 se desarrollará del 2 al 12 de octubre. Durante esos días, Madrid acogerá conciertos, desfiles, exposiciones, cine, teatro, actividades gastronómicas, propuestas familiares y actos vinculados a la cultura hispana.

La Plaza de España, la Puerta del Sol y la Plaza Mayor serán los tres grandes escenarios musicales al aire libre. A ellos se sumarán otros espacios como el Parque de Santander, los Jardines del Palacio de Vista Alegre y, por primera vez, Puente del Rey.

Archivo - El cantante y compositor colombiano Sebastián Yatra durante su concierto en el Movistar Arena, a 27 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Sebastián Yatra y Marta Sánchez, en Plaza de España

Uno de los momentos más esperados será el concierto gratuito de Sebastián Yatra, que actuará el 10 de octubre en la Plaza de España. El artista colombiano repasará algunos de los temas que han marcado su carrera, desde 'Traicionera', con la que alcanzó popularidad internacional en 2016, hasta canciones como 'No hay nadie más', 'Cristina' o 'Tacones rojos'.

Yatra, ganador de premios como el Latin Grammy, también participó en la película de Disney 'Encanto' con la interpretación de 'Dos oruguitas', nominada al Oscar a la mejor canción original.

Marta Sánchez, en una imagen promocional. / Universal Music

El mismo escenario recibirá al día siguiente, 11 de octubre, a Marta Sánchez, una de las voces más reconocibles del pop español. La programación musical contará además con el trompetista cubano Arturo Sandoval, referente internacional del jazz fusión, que también ofrecerá una clase magistral en el Teatro Magno.

El cartel suma nombres como la cantante cubana Aymée Nuviola, la francovenezolana La Chica, el grupo peruano Tipa Tipo, los colombianos Los Cumbia Stars y el cubano Cimafunk. La representación española incluirá a Lin Cortés, Nat Simons y Los Nikis de la Pradera. Además, el Corral de la Morería volverá a llevar el flamenco a la Plaza Mayor.

La Gran Cabalgata de la Hispanidad recorrerá la Gran Vía

La Gran Cabalgata de la Hispanidad será otro de los actos centrales del festival. El desfile recorrerá la Gran Vía el 4 de octubre con 15 carrozas y representaciones de distintos países.

La cabalgata contará con dos carrozas especiales dedicadas a Madrid y Estados Unidos y convertirá la arteria madrileña en un recorrido de banderas, música, bailes y color. En esta edición también participará Guam, territorio estadounidense situado en el Pacífico.

El homenaje a Estados Unidos se completará con varias actividades, entre ellas la actuación de la World Street Brass Band de Nueva Orleans, el espectáculo 'De Broadway a la Gran Vía' y una jornada sobre coleccionismo de arte español organizada en colaboración con el Meadows Museum de Dallas.

También se desarrollará el proyecto '1776-We The Hispanics', compuesto por una exposición en la Puerta del Sol y una jornada de análisis sobre la influencia hispana en la independencia estadounidense.

Puente del Rey se estrena con deporte y gastronomía

Una de las novedades de Hispanidad 2026 será la incorporación de Puente del Rey como nuevo espacio del festival. El enclave acogerá una programación centrada en el deporte y la gastronomía.

El 11 de octubre se celebrará allí la Carrera de la Hispanidad 'Madrid corre en español', organizada en colaboración con MadBlue. También tendrá lugar 'Ágave y Maíz. Gran Festival Mexicano', una cita gastronómica de tres días impulsada junto a Casa de México y Sello Copil.

La programación contará además con la colaboración de instituciones como la Embajada de Estados Unidos, el Real Jardín Botánico, la Galería de las Colecciones Reales, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Casa de América, el Museo Cerralbo, el Centro Sefarad-Israel y la Fundación Mapfre.

Teatro, cine, exposiciones y flamenco

Los espacios culturales de la Comunidad de Madrid también se sumarán a Hispanidad 2026 con propuestas escénicas, cinematográficas y expositivas.

Los Teatros del Canal programarán 'Baco polaco', de Mauricio Kartun, y el Ferial de Calaveras, de Aguascalientes. La Sala Alcalá 31 acogerá el ciclo Cine y Flamenco y la proyección de 'We the Hispanos. España, raíz de Estados Unidos', de José Luis López-Linares.

La Casa Museo Lope de Vega albergará la exposición 'Pintura de castas', mientras que el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial programará un concierto de Marta Espinós patrocinado por la Fundación Joaquín Achúcarro de Dallas.

La Plaza de Toros de Las Ventas será escenario el 12 de octubre de la tradicional Corrida de la Hispanidad. Fuera de la capital, distintas bandas municipales participarán en la celebración de la Fiesta Nacional en municipios como Arroyomolinos, Chinchón, Móstoles, Navalcarnero, Vallecas, Villa de Madrid y Villa del Prado.

El reto: superar los 900.000 asistentes de 2025

Hispanidad 2026 buscará superar las cifras de la edición anterior. En 2025, el festival reunió a más de 900.000 personas, un 30% más que el año anterior, y generó un impacto económico superior a los 46 millones de euros. Según los datos del Gobierno regional, el retorno rozó los diez euros por cada euro invertido.

Noticias relacionadas

Con más de 150 actividades y una programación repartida entre conciertos, cabalgata, gastronomía, cine, exposiciones, teatro y propuestas familiares, Madrid volverá a convertir octubre en una celebración de la cultura compartida en español.