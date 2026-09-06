Ayuso visita Madring en plena cuenta atrás para el regreso de la Fórmula 1 a Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este domingo el circuito de Madring, que ultima ya los preparativos para acoger la próxima semana el Gran Premio de España de Fórmula 1. La cita supondrá el regreso de la competición a la región 45 años después de la última carrera disputada en el Jarama, en 1981.

Ayuso ha recorrido el trazado junto al presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, a pocos días de que comiencen los entrenamientos en el nuevo circuito semiurbano construido en torno a Ifema y Valdebebas.

Durante la visita, el Gobierno regional ha vuelto a destacar el impacto que tendrá el evento para la economía madrileña. La Comunidad estima que el Gran Premio generará unos 467 millones de euros y 8.850 empleos, además de cerca de 83 millones de euros en impuestos y cotizaciones sociales.

La actividad en pista comenzará el viernes 11 de septiembre con los entrenamientos libres, continuará el sábado con la sesión de clasificación y culminará el domingo 13 con la carrera.

El estreno de Madring reunirá, según las previsiones, hasta 345.000 asistentes durante todo el fin de semana. El trazado tiene 5,4 kilómetros y 22 curvas, combinando tramos de vía pública con nuevas secciones permanentes.

Uno de sus puntos más reconocibles será 'La Monumental', la curva número 12, con más de 550 metros de longitud y un peralte del 24%, que la convierte en la curva peraltada más larga de todo el campeonato.

La organización también ha diseñado un dispositivo específico de accesos y movilidad para el Gran Premio. El circuito estará dividido en dos grandes zonas con entradas y rutas independientes y sin conexión peatonal entre ambas.

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Los asistentes podrán consultar los mapas, la información práctica y las últimas actualizaciones sobre movilidad a través de la aplicación oficial del evento, que estará operativa antes y durante el Gran Premio.