De Atocha al Siglo de Oro: el tren que convierte una escapada a Alcalá en un viaje al pasado

Antes de que el tren salga de Madrid, la experiencia ya está en marcha. El Tren de Cervantes parte de Atocha rumbo a Alcalá de Henares con actores vestidos de época que reciben a los viajeros, los acompañan hasta el convoy y viajan con ellos hasta la ciudad complutense.

Durante el trayecto aparecen referencias a algunos de los pasajes más conocidos de Miguel de Cervantes y a El Quijote. El destino está ligado directamente al escritor: Cervantes nació en Alcalá de Henares en 1547, y la jornada continua allí con un recorrido por algunos de los principales espacios históricos de la ciudad.

El viaje continúa por Alcalá

Una vez en destino, el grupo recorre a pie distintos puntos del casco histórico. El itinerario incluye la Iglesia de Santa María la Mayor, la antigua ciudad medieval y sus barrios, la Ciudad Universitaria, el Colegio Mayor de San Ildefonso con sus patios y Paraninfo, la Plaza de San Diego, la Plaza de Cervantes, la Plaza de los Santos Niños, la Catedral Magistral, la Calle Mayor, el Palacio Arzobispal, el Museo Arqueológico Regional y la Casa de la Entrevista.

Los actores que reciben a los viajeros en Madrid permanecen con el grupo durante toda la visita. El Tren de Cervantes combina así el viaje desde Atocha con un paseo por Alcalá y sus principales enclaves históricos.

Sábados de otoño entre Madrid y Alcalá

La temporada de otoño de 2026 se celebra los sábados entre el 19 de septiembre y el 5 de diciembre. El recibimiento comienza a las 10.15 horas junto a la Oficina de Atención al Cliente de Cercanías de Madrid Atocha. El Tren de Cervantes sale a las 10.36 y llega a Alcalá de Henares a las 11.15. El regreso parte de Alcalá a las 18.35 y llega de nuevo a Atocha a las 19.14 horas.

El billete cuesta 22 euros para adultos y 16 euros para menores de 7 a 11 años. Los menores de 6 años viajan gratis siempre que vayan acompañados por un adulto.

CÓMO LLEGAR

El punto de encuentro del Tren de Cervantes está junto a la Oficina de Atención al Cliente de la estación de Cercanías Madrid Atocha, donde los viajeros deben presentarse a las 10.15 horas.

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En otoño de 2026, el servicio circula los sábados 19 y 26 de septiembre; 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre; 7, 14, 21 y 28 de noviembre; y 5 de diciembre.