Tren de Cervantes
De Atocha al Siglo de Oro: el tren que convierte una escapada a Alcalá en un viaje al pasado
Actores vestidos de época acompañan a los viajeros desde Madrid y hacen del trayecto el prólogo de una jornada por la ciudad natal de Cervantes
Antes de que el tren salga de Madrid, la experiencia ya está en marcha. El Tren de Cervantes parte de Atocha rumbo a Alcalá de Henares con actores vestidos de época que reciben a los viajeros, los acompañan hasta el convoy y viajan con ellos hasta la ciudad complutense.
Durante el trayecto aparecen referencias a algunos de los pasajes más conocidos de Miguel de Cervantes y a El Quijote. El destino está ligado directamente al escritor: Cervantes nació en Alcalá de Henares en 1547, y la jornada continua allí con un recorrido por algunos de los principales espacios históricos de la ciudad.
El viaje continúa por Alcalá
Una vez en destino, el grupo recorre a pie distintos puntos del casco histórico. El itinerario incluye la Iglesia de Santa María la Mayor, la antigua ciudad medieval y sus barrios, la Ciudad Universitaria, el Colegio Mayor de San Ildefonso con sus patios y Paraninfo, la Plaza de San Diego, la Plaza de Cervantes, la Plaza de los Santos Niños, la Catedral Magistral, la Calle Mayor, el Palacio Arzobispal, el Museo Arqueológico Regional y la Casa de la Entrevista.
Los actores que reciben a los viajeros en Madrid permanecen con el grupo durante toda la visita. El Tren de Cervantes combina así el viaje desde Atocha con un paseo por Alcalá y sus principales enclaves históricos.
Sábados de otoño entre Madrid y Alcalá
La temporada de otoño de 2026 se celebra los sábados entre el 19 de septiembre y el 5 de diciembre. El recibimiento comienza a las 10.15 horas junto a la Oficina de Atención al Cliente de Cercanías de Madrid Atocha. El Tren de Cervantes sale a las 10.36 y llega a Alcalá de Henares a las 11.15. El regreso parte de Alcalá a las 18.35 y llega de nuevo a Atocha a las 19.14 horas.
El billete cuesta 22 euros para adultos y 16 euros para menores de 7 a 11 años. Los menores de 6 años viajan gratis siempre que vayan acompañados por un adulto.
CÓMO LLEGAR
El punto de encuentro del Tren de Cervantes está junto a la Oficina de Atención al Cliente de la estación de Cercanías Madrid Atocha, donde los viajeros deben presentarse a las 10.15 horas.
En otoño de 2026, el servicio circula los sábados 19 y 26 de septiembre; 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre; 7, 14, 21 y 28 de noviembre; y 5 de diciembre.
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