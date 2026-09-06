Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AyusoMadringVuelta al coleTuneladora MayritRicardo Darín y Andrea PietraOlavide Bar de LibrosHuevería ChamberíRayo VallecanoGiannina Facio
instagramlinkedin

IGUALDAD

Más de 930.000 euros para 10 plazas de mujeres jóvenes víctimas de violencia en riesgo de exclusión en Madrid

El Gobierno regional destina más de 930.000 euros a un recurso residencial con diez plazas para víctimas de entre 18 y 25 años en riesgo de exclusión social

La Comunidad de Madrid incrementa un 34% la inversión en un centro residencial para mujeres jóvenes víctimas de violencia en riesgo de exclusión social.

La Comunidad de Madrid incrementa un 34% la inversión en un centro residencial para mujeres jóvenes víctimas de violencia en riesgo de exclusión social. / Comunidad de Madrid

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Más de 930.000 euros, diez plazas y un aumento de la inversión del 34,1%. Son las principales cifras del nuevo contrato aprobado por la Comunidad de Madrid para un centro residencial destinado a mujeres de entre 18 y 25 años víctimas de violencia y en riesgo de exclusión social. El servicio estará vigente del 1 de marzo de 2027 al 28 de febrero de 2029.

El recurso está dirigido a jóvenes que carecen de apoyo familiar y de recursos económicos y ofrece alojamiento y atención especializada para favorecer su recuperación y autonomía.

Atención social, psicológica y legal

El centro cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por trabajador social, psicólogo y técnicos de intervención social y educativa. Los profesionales desarrollan programas individualizados para trabajar la recuperación emocional y la adquisición de habilidades sociales.

Las usuarias reciben además asesoramiento legal, información y orientación, así como apoyo en gestiones administrativas y en tareas relacionadas con la vida diaria.

Una red de recursos para víctimas de violencia

La Comunidad de Madrid dispone de una red pública de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijos y otras personas a su cargo. Incluye centros de emergencia, recursos de acogida, pisos tutelados y plazas residenciales.

Noticias relacionadas

La red también presta atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual, mujeres jóvenes, reclusas y exreclusas. A estos dispositivos se suman dos Centros de Crisis 24 horas, uno de ellos con ocho plazas residenciales, y otros dos recursos dirigidos a mujeres que quieren abandonar la prostitución y a jóvenes con discapacidad intelectual.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
  2. Un motorista, grave tras chocar con un vehículo de la Policía Nacional en Arganzuela
  3. Ni cocido ni bocadillo de calamares: los expertos coinciden en que este es el auténtico plato tradicional de Madrid
  4. La casualidad que salvó a Menta y Troy: buscaban a un perro perdido y acabaron encontrando a dos en la Sierra de Madrid
  5. Detenido un policía nacional en Móstoles por presuntamente prestar su pistola a un conocido: le pillaron in fraganti
  6. El cuadro de George Washington que lleva 210 años en un palacio de Madrid: cruzó el Atlántico y jamás regresó a América
  7. Planes para este sábado 5 de septiembre en Madrid: cine, fotografía, música en directo y flamenco
  8. Este rincón de Madrid se transformará en una pequeña Tailandia durante dos noches: más de 1.000 farolillos iluminarán su lago

Más de 930.000 euros para 10 plazas de mujeres jóvenes víctimas de violencia en riesgo de exclusión en Madrid

Más de 930.000 euros para 10 plazas de mujeres jóvenes víctimas de violencia en riesgo de exclusión en Madrid

Madrid celebra la diplomacia panda con dos nuevas esculturas que refuerzan la amistad con China

Madrid celebra la diplomacia panda con dos nuevas esculturas que refuerzan la amistad con China

De Broadway a la Gran Vía: el homenaje a Estados Unidos que prepara Madrid por la Hispanidad

De Broadway a la Gran Vía: el homenaje a Estados Unidos que prepara Madrid por la Hispanidad

"¡El lunes, todos de punta en blanco!": la Universidad Carlos III se prepara para recibir a la princesa Leonor

"¡El lunes, todos de punta en blanco!": la Universidad Carlos III se prepara para recibir a la princesa Leonor

La EMT Madrid regala los viajes en autobús y bicimad para facilitar el regreso a las aulas

La EMT Madrid regala los viajes en autobús y bicimad para facilitar el regreso a las aulas

Un nuevo cruceiro gallego adornará la plaza de Jacinto Benavente en Madrid a finales de primavera

Un nuevo cruceiro gallego adornará la plaza de Jacinto Benavente en Madrid a finales de primavera

La huevería centenaria que resiste en Chamberí: "Los que van al gimnasio se han convertido en nuestros mejores clientes"

La huevería centenaria que resiste en Chamberí: "Los que van al gimnasio se han convertido en nuestros mejores clientes"

Los Miami Dolphins organizan en Rivas cursos de 'flag football' para jóvenes y entrenadores en España

Los Miami Dolphins organizan en Rivas cursos de 'flag football' para jóvenes y entrenadores en España