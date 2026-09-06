Más de 930.000 euros para 10 plazas de mujeres jóvenes víctimas de violencia en riesgo de exclusión en Madrid

Más de 930.000 euros, diez plazas y un aumento de la inversión del 34,1%. Son las principales cifras del nuevo contrato aprobado por la Comunidad de Madrid para un centro residencial destinado a mujeres de entre 18 y 25 años víctimas de violencia y en riesgo de exclusión social. El servicio estará vigente del 1 de marzo de 2027 al 28 de febrero de 2029.

El recurso está dirigido a jóvenes que carecen de apoyo familiar y de recursos económicos y ofrece alojamiento y atención especializada para favorecer su recuperación y autonomía.

Atención social, psicológica y legal

El centro cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por trabajador social, psicólogo y técnicos de intervención social y educativa. Los profesionales desarrollan programas individualizados para trabajar la recuperación emocional y la adquisición de habilidades sociales.

Las usuarias reciben además asesoramiento legal, información y orientación, así como apoyo en gestiones administrativas y en tareas relacionadas con la vida diaria.

Una red de recursos para víctimas de violencia

La Comunidad de Madrid dispone de una red pública de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijos y otras personas a su cargo. Incluye centros de emergencia, recursos de acogida, pisos tutelados y plazas residenciales.

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La red también presta atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual, mujeres jóvenes, reclusas y exreclusas. A estos dispositivos se suman dos Centros de Crisis 24 horas, uno de ellos con ocho plazas residenciales, y otros dos recursos dirigidos a mujeres que quieren abandonar la prostitución y a jóvenes con discapacidad intelectual.