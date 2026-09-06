IGUALDAD
Más de 930.000 euros para 10 plazas de mujeres jóvenes víctimas de violencia en riesgo de exclusión en Madrid
El Gobierno regional destina más de 930.000 euros a un recurso residencial con diez plazas para víctimas de entre 18 y 25 años en riesgo de exclusión social
Más de 930.000 euros, diez plazas y un aumento de la inversión del 34,1%. Son las principales cifras del nuevo contrato aprobado por la Comunidad de Madrid para un centro residencial destinado a mujeres de entre 18 y 25 años víctimas de violencia y en riesgo de exclusión social. El servicio estará vigente del 1 de marzo de 2027 al 28 de febrero de 2029.
El recurso está dirigido a jóvenes que carecen de apoyo familiar y de recursos económicos y ofrece alojamiento y atención especializada para favorecer su recuperación y autonomía.
Atención social, psicológica y legal
El centro cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por trabajador social, psicólogo y técnicos de intervención social y educativa. Los profesionales desarrollan programas individualizados para trabajar la recuperación emocional y la adquisición de habilidades sociales.
Las usuarias reciben además asesoramiento legal, información y orientación, así como apoyo en gestiones administrativas y en tareas relacionadas con la vida diaria.
Una red de recursos para víctimas de violencia
La Comunidad de Madrid dispone de una red pública de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijos y otras personas a su cargo. Incluye centros de emergencia, recursos de acogida, pisos tutelados y plazas residenciales.
La red también presta atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual, mujeres jóvenes, reclusas y exreclusas. A estos dispositivos se suman dos Centros de Crisis 24 horas, uno de ellos con ocho plazas residenciales, y otros dos recursos dirigidos a mujeres que quieren abandonar la prostitución y a jóvenes con discapacidad intelectual.
- La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
- Un motorista, grave tras chocar con un vehículo de la Policía Nacional en Arganzuela
- Ni cocido ni bocadillo de calamares: los expertos coinciden en que este es el auténtico plato tradicional de Madrid
- La casualidad que salvó a Menta y Troy: buscaban a un perro perdido y acabaron encontrando a dos en la Sierra de Madrid
- Detenido un policía nacional en Móstoles por presuntamente prestar su pistola a un conocido: le pillaron in fraganti
- El cuadro de George Washington que lleva 210 años en un palacio de Madrid: cruzó el Atlántico y jamás regresó a América
- Planes para este sábado 5 de septiembre en Madrid: cine, fotografía, música en directo y flamenco
- Este rincón de Madrid se transformará en una pequeña Tailandia durante dos noches: más de 1.000 farolillos iluminarán su lago