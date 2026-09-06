Solo el 13% de los centros públicos con ESO de la Comunidad de Madrid tiene comedor frente al 76% de la concertada

La Comunidad de Madrid inicia esta semana la vuelta a las aulas. Los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial comienzan el curso este lunes, 7 de septiembre, y un día después, el martes 8, lo harán los de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Para quienes pasan de Primaria a la ESO, el cambio de etapa coincide también con una diferencia en el acceso al comedor escolar: el servicio está presente en el 98,89% de los centros públicos que imparten segundo ciclo de Infantil y Primaria, pero solo en el 12,94% de los que imparten Secundaria.

En la región, ese 12,94% de centros públicos con ESO y comedor contrasta con el 76,35% de los concertados y privados. La diferencia también aparece entre el alumnado: utiliza el servicio el 1,25% de los estudiantes de ESO de la pública, frente al 44,46% de la concertada y privada. Los 43,21 puntos porcentuales que separan ambas redes constituyen la mayor diferencia registrada entre las comunidades autónomas.

Los datos forman parte del informe Vuelta al cole, ¿vuelta al comedor? Informe sobre el acceso al comedor escolar en España 2026, elaborado por Educo fundamentalmente a partir de estadísticas oficiales del Ministerio de Educación correspondientes al curso 2024/2025. En respuestas a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, María Lafuente, especialista en Incidencia Política y Espacio Comedor de la ONG, aporta las cifras absolutas: en la Comunidad de Madrid hay 2.046 alumnos de ESO pública que utilizan el comedor escolar, frente a 63.771 estudiantes de la concertada y privada.

Por centros, 51 públicos de la región que imparten ESO tienen comedor, frente a 523 concertados y privados. "La brecha es tan grande porque apenas hay comedores en los centros públicos que imparten ESO", explica Lafuente. La categoría "centros que imparten ESO" no se refiere exclusivamente a institutos: de los 51 públicos con comedor, 40 también imparten Primaria y 11 ofrecen ESO y Bachillerato.

El comedor escolar pasa del 98,89% de los centros públicos de Primaria al 12,94% en ESO

En la Comunidad de Madrid, el 98,89% de los centros públicos que imparten segundo ciclo de Infantil y Primaria dispone de comedor, frente al 85,03% de media estatal. También varía el uso del servicio según la etapa: en la red pública de la región, el 62,34% del alumnado de Primaria acude al comedor; en ESO, el porcentaje es del 1,25%. En la concertada y privada pasa del 76,83% en Primaria al 44,46% en ESO.

La comparación se realiza entre etapas y no corresponde a un seguimiento de los mismos alumnos en su tránsito de Primaria a Secundaria. En el conjunto de España, el 18,44% de los centros públicos que imparten ESO dispone de comedor, frente al 75,79% de los concertados y privados; entre el alumnado, utiliza el servicio el 3,03% de quienes cursan ESO en la pública y el 28,21% de la otra red.

En la Comunidad de Madrid, la disponibilidad del comedor en los centros públicos que imparten ESO se sitúa en el 12,94%, frente al 18,44% estatal, y su utilización en el 1,25%, frente al 3,03%. En la concertada y privada de la región, el uso alcanza el 44,46%, el porcentaje más alto entre las comunidades autónomas en esta red.

Las becas de comedor de la Comunidad de Madrid aumentan un 14% en el curso 2026/27

Para el curso 2026/27, la Comunidad de Madrid ha incrementado un 14% las becas de comedor, hasta alcanzar a 135.600 alumnos, 16.600 más que en las mismas fechas del curso anterior. Pueden acceder a ellas los estudiantes de Infantil, Primaria y ESO de centros sostenidos con fondos públicos cuya renta familiar per cápita no supere los 8.400 euros anuales. Por segundo año se incluyen también miembros de las Fuerzas Armadas con destino en la Comunidad de Madrid y familias numerosas con una renta per cápita de hasta 10.000 euros.

Cerca del 40% de las ayudas corresponden a hogares que ya habían sido beneficiarios y cuyo cumplimiento de los requisitos ha comprobado de nuevo la Administración autonómica. En las próximas semanas está prevista una segunda convocatoria para alumnos incorporados después del inicio de las clases y para quienes hayan quedado fuera inicialmente por errores en la solicitud, falta de documentación o presentación fuera de plazo. Las ayudas tendrán efectos retroactivos desde el comienzo del curso.

Preguntada por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA sobre qué sucede cuando un alumno cumple los requisitos económicos pero estudia en un centro sin comedor, Lafuente sostiene que no puede solicitar la beca o que esta le será denegada si el centro carece del servicio. La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades no ha respondido hasta el momento a las preguntas de este diario sobre este extremo.

Becas de comedor y pobreza infantil

Los datos anunciados para 2026/27 corresponden a un curso distinto de los indicadores utilizados en el informe, referidos a 2024/2025. Para ese periodo, el estudio sitúa en la Comunidad de Madrid en un 13,35% el porcentaje del alumnado beneficiario de becas o ayudas de comedor, frente a una tasa de infancia en riesgo de pobreza o exclusión social —AROPE— del 25,3%. El informe identifica las mayores diferencias entre ambos indicadores en Melilla, Ceuta, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha.

En España, las ayudas alcanzaron en 2024/25 al 15,30% del alumnado de Infantil, Primaria, Educación Especial y ESO, mientras la tasa de infancia en riesgo de pobreza o exclusión era del 33,8%. A partir de esa comparación, la ONG estima que unos 1,2 millones de menores en situación de vulnerabilidad no estarían cubiertos por el sistema de ayudas. La cifra es una estimación y no un recuento de solicitudes rechazadas.

Durante ese mismo curso, la inversión pública en ayudas de comedor alcanzó los 659,4 millones de euros, un 2,6% más que un año antes. Se concedieron 981.344 ayudas, que cubren de media alrededor del 69% del coste del comedor. Como referencia, el estudio utiliza un precio medio de 5,57 euros diarios durante 175 días lectivos, equivalente a 974,75 euros anuales por estudiante.

Propuestas para ampliar el servicio

El informe plantea inversiones para crear, reparar, ampliar y acondicionar comedores, con atención a los centros públicos que imparten ESO. Un sondeo realizado a 202 centros públicos y concertados de 16 comunidades autónomas —no representativo del conjunto del sistema, según advierten sus autores— indica que, incluso con dos turnos, los centros consultados podrían atender de media al 60% de su alumnado. Uno de cada cuatro considera que tendría capacidad para dar de comer a todos sus estudiantes.

Entre las medidas propuestas figura avanzar hacia un comedor escolar universal y gratuito. El coste estimado de financiar su funcionamiento ascendería a unos 6.165,9 millones de euros anuales, equivalentes al 0,37% del PIB, sin incluir la construcción o adaptación de instalaciones. Mientras no exista un sistema universal, la organización propone que las ayudas cubran el 100% del precio para el alumnado en riesgo de pobreza o exclusión.

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Desde 2013, mantiene además un programa dirigido a familias que no obtienen una beca pública o reciben una ayuda parcial que no pueden completar. En ese periodo, asegura haber concedido 83.000 becas comedor y facilitado 6,6 millones de comidas.