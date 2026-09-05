Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nerea Pérez de las HerasTuneladora MayritPlan de movilidad F1AyusoRicardo Darín y Andrea PietraCentros de datosPlanes de ocio MadridTrebbianoTamara Falcó
instagramlinkedin

AVIACIÓN

Un vuelo de Air Europa con destino a Madrid acaba en Brasil: pasajeros denuncian una supuesta plaga de garrapatas

El avión había partido de Paraguay y tuvo que desviarse por un "inconveniente técnico y operacional", mientras varios viajeros aseguran haber detectado parásitos en los asientos y el equipaje de mano

Avión de Air Europa, en una imagen de archivo.

Avión de Air Europa, en una imagen de archivo. / JAVIER F BOBADILLA / AIR EUROPA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Asunción

Un avión de Air Europa, que partió el viernes desde Paraguay con destino a Madrid (España), debió aterrizar en Brasil por un "inconveniente" técnico y operacional, informó este sábado la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) en Asunción, mientras que versiones periodísticas refirieron quejas de pasajeros por la supuesta presencia de garrapatas a bordo.

El gerente de operaciones del aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, Walter Schuhbaum, indicó a EFE que Air Europa comunicó que "la aeronave tuvo un inconveniente de carácter técnico/operacional en Brasil, motivo por el cual debió realizar el aterrizaje", sin dar más detalles.

La compañía aseguró que "todos los pasajeros están siendo debidamente asistidos", según Schuhbaum.

"Errónea"

Al ser consultado sobre si el aterrizaje de emergencia se relacionó con una supuesta infestación de garrapatas, el funcionario mencionó que se trataría de una versión "errónea".

No obstante, el diario paraguayo ABC Color se hizo eco de una nota de un medio español que afirmó que el avión quedó varado en Brasil tras detectarse "una inédita plaga de garrapatas", que obligó a fumigar la aeronave.

Según la versión periodística, en pleno vuelo, pasajeros y miembros de la tripulación comenzaron a notar la presencia de garrapatas en los asientos y el equipaje de mano, lo que encendió alertas de bioseguridad.

"Ante la gravedad del foco de contaminación, el comandante solicitó el aterrizaje de emergencia en territorio brasileño", dijo ABC.

Noticias relacionadas

La información también fue replicada por el diario local Última Hora, que mencionó testimonios de pasajeros que aseguraron haber sido picados por los parásitos.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La casualidad que salvó a Menta y Troy: buscaban a un perro perdido y acabaron encontrando a dos en la Sierra de Madrid
  2. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
  3. Entramos en las obras del estadio que Shakira levantará en Madrid para cerrar su gira mundial: 'Marcará el futuro
  4. El Rey Felipe VI visitará Toledo este viernes por segunda vez en pocos meses: motivo y hora a la que se le espera
  5. La tuneladora Mayrit llega a Palos de la Frontera un mes antes de lo previsto tras excavar 2,7 kilómetros en 147 días
  6. Este rincón de Madrid se transformará en una pequeña Tailandia durante dos noches: más de 1.000 farolillos iluminarán su lago
  7. Un motorista, grave tras chocar con un vehículo de la Policía Nacional en Arganzuela
  8. El refugio de Tamara Falcó en la Sierra de Madrid: palacio deteriorado que fue una residencia señorial a finales del siglo XIX

Un vuelo de Air Europa con destino a Madrid acaba en Brasil: pasajeros denuncian una supuesta plaga de garrapatas

Un vuelo de Air Europa con destino a Madrid acaba en Brasil: pasajeros denuncian una supuesta plaga de garrapatas

El Rayo remonta al Racing y logra su primer triunfo en el exilio de Butarque

El Rayo remonta al Racing y logra su primer triunfo en el exilio de Butarque

Simeone, molesto con las preguntas sobre Julián Álvarez: "¿En serio?"

Simeone, molesto con las preguntas sobre Julián Álvarez: "¿En serio?"

Miles de aficionados del Rayo toman las calles de Vallecas contra Martín Presa: "Presa, márchate"

Miles de aficionados del Rayo toman las calles de Vallecas contra Martín Presa: "Presa, márchate"

Investigan como posible muerte violenta la caída de un hombre desde la azotea de un edificio okupado en Parla

Investigan como posible muerte violenta la caída de un hombre desde la azotea de un edificio okupado en Parla

El Atlético naufraga en San Mamés tras un segundo tiempo para olvidar

El Atlético naufraga en San Mamés tras un segundo tiempo para olvidar

Ayuso arranca el curso político junto a Feijóo arremetiendo contra Sánchez: "No hay derecho a vacaciones y que España se hunda"

Ayuso arranca el curso político junto a Feijóo arremetiendo contra Sánchez: "No hay derecho a vacaciones y que España se hunda"

Herido grave un hombre de 71 años tras ser atropellado en un accidente entre dos vehículos frente a La Vaguada

Herido grave un hombre de 71 años tras ser atropellado en un accidente entre dos vehículos frente a La Vaguada