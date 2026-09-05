Trebbiano, el italiano de Madrid que no tiene horno de pizza y sirve 2.000 raciones de pasta artesanal al mes

Hay restaurantes italianos que empiezan por una bandera, una carbonara y una promesa de autenticidad. Trebbiano prefiere empezar por una región. Por una uva. Por una familia. Y por una masa que se trabaja cada mañana, antes de que el comedor se llene y antes de que el cliente vea llegar a la mesa un plato de pasta que, a veces, acaba de salir literalmente de las manos del cocinero.

El nuevo restaurante de los hermanos Maurizio y Stefano Ruggeri, en Príncipe de Vergara, 4, llega a Madrid con una carta que mira a Abruzzo, su ciudad natal. Una zona italiana mucho menos explotada en la capital que Roma, Nápoles, Toscana o Sicilia. Esa es su primera rareza en una ciudad llena de italianos: Trebbiano no quiere ser otro restaurante bonito de pasta fresca, sino una casa con geografía propia. "Queríamos recuperar una forma honesta de entender la cocina italiana", expresa Stefano Ruggeri a El Periódico de España.

Interior de Trebbiano, el restaurante de los hermanos Ruggeri inspirado en las raíces gastronómicas de Abruzzo. / Cedida

El nombre ya funciona como pista. Trebbiano es una de las variedades de uva más características de Abruzzo, la región de origen de los Ruggeri y la raíz emocional del proyecto. No es un guiño decorativo, sino una forma de situar al comensal antes incluso de abrir la carta. Aquí no se trata solo de comer italiano, sino de viajar a una Italia más concreta, menos evidente y más pegada a la memoria familiar.

Esa vocación regional marca la diferencia frente a buena parte de la oferta italiana de Madrid. Trebbiano no renuncia a los clásicos que el público espera, pero intenta que la experiencia no se quede en lo reconocible. Hay pasta, sí. Hay tiramisú, también. Hay burrata, carbonara y risotto. Pero el relato empieza en Abruzzo y en una cocina que Stefano define desde tres palabras: producto, tradición y oficio.

El chef Andrea Palma elaborando pasta fresca a mano en Trebbiano, una de las señas de identidad del restaurante italiano de Príncipe de Vergara. / Cedida

La carta está dirigida por Andrea Palma, chef originario del mismo pueblo que los fundadores y con experiencia en el sector hotelero de lujo del norte de Italia. Su propuesta parte de recetas tradicionales, pero no las trata como piezas inmóviles. Las trae al presente con una ejecución cuidada, una estética actual y una idea de cocinar todo a su debido tiempo, "sin atajos", añade.

La receta que explica una casa

Entre los platos que mejor cuentan el alma del restaurante están las Pallotte cacio e ova, unas albóndigas tradicionales sin carne originarias de la región italiana de Abruzzo. Elaboradas con queso pecorino, huevo, salsa de tomate y aceite de albahaca, resumen muy bien la filosofía de Trebbiano: cocina de casa, de abuela y de aprovechamiento, donde un producto humilde se convierte en identidad. Un bocado sencillo solo en apariencia, cargado de memoria y de carácter.

Pallotte cacio e ova, las albóndigas sin carne típicas de Abruzzo que resumen la cocina honesta y de raíz de Trebbiano. / Cedida

Trebbiano quiere moverse justo en ese lugar. No busca una sofisticación fría ni una tradición fosilizada. Su punto está en hacer reconocible lo que llega a la mesa, pero con una ejecución precisa. En los antipasti aparecen el Tartare di manzo, con solomillo, bottarga de huevo marinada, cebolla encurtida y gel de yema; la Burrata caprese; las Bruschette al tartufo; la Degustazione formaggi e mostarde; el Piatto de mortazza o la Tavola di salumi e formaggi.

Son platos que juegan con un código familiar para cualquier amante de la cocina italiana, pero el restaurante intenta que cada uno tenga algo más que la comodidad de lo conocido. La idea no es sorprender por acumulación, sino convencer por honestidad.

La pasta que se amasa cada mañana

La gran bandera de Trebbiano está en la pasta. No solo porque ocupa una parte central de la carta, sino porque se elabora a mano, cada día y en el propio restaurante, con harina de sémola y huevo. Además, se trabaja a la vista de los comensales y de quienes pasan por la calle. "Todas las mañanas tenemos que estar haciendo pasta para que sea lo más fresca posible", explica Stefano, que calcula que el restaurante sirve alrededor de 1.800 o 2.000 raciones de pasta al mes, prácticamente una por cliente.

Ese volumen obliga a producir a diario, pero también a sostener una apuesta que no siempre es sencilla en costes: buena materia prima, mucha yema de huevo, sémola y elaboración manual. La idea, insiste, no es abaratar el proceso, sino llevar un plato aparentemente sencillo al máximo nivel posible y mantenerlo dentro de una propuesta con un ticket medio de unos 45 euros.

La pasta artesanal de Trebbiano, elaborada a mano cada mañana en el propio restaurante. / Cedida

A veces, esa frescura roza lo insólito. "Nos ha pasado que el chico estaba haciendo tagliatelle, la acababa de amasar cinco minutos antes y se la hemos servido a un cliente", cuenta Stefano. "Alguien ha tenido la suerte de comerse la pasta más fresca que ha comido en su vida". La frase tiene algo de anécdota, pero también resume el espíritu del local: lo artesanal no como una palabra de carta, sino como una escena que puede ocurrir en mitad del servicio.

Carbonara, cacio e pepe y algo más

En esa línea aparecen platos como el Tagliolino albume e semola cacio e pepe, mantecado con pecorino romano DOP y pimienta negra tostada; la Carbonara de Roma, con fusilloni romanos, yema de huevo, pecorino romano DOP, parmigiano reggiano, pimienta y guanciale crujiente; o el Tagliatelle al ragù, con boloñesa tradicional de ternera y cerdo cocinada a fuego lento.

Son clásicos, pero Trebbiano intenta que no funcionen como comodines. La diferencia está en la pasta hecha en casa, en los tiempos y en una ejecución que busca respetar la receta sin convertirla en dogma. A su lado conviven elaboraciones más gastronómicas, como la Linguine all’astice, con bogavante, tomates confitados y aceite de perejil; Il plin, pasta rellena de ossobuco con salsa de mantequilla, demi-glace y trufa negra rallada; o el Profumo di bosco, un risotto Acquerello con crema de boletus, rebozuelos, carpaccio de setas de cardo y aceite al perejil.

Platos de Trebbiano, el restaurante italiano de Príncipe de Vergara que reivindica una cocina honesta, artesanal y pegada al territorio. / Cedida

El risotto es otro punto en el que Stefano se detiene. En Trebbiano se prepara desde cero y sin recurrir a natas para conseguir cremosidad. La redondez, explica, debe venir del propio proceso. "Normalmente es difícil conseguir un buen risotto porque nadie lo hace desde cero", confiesa.

En el caso del risotto de cigalas, el restaurante incorpora el crustáceo en carpaccio, en lugar de integrarlo cocinado durante la elaboración, y trabaja la untuosidad con una mantequilla hecha con las cabezas de los crustáceos.

Trebbiano sostiene la carta con segundos platos en la misma línea: producto reconocible, técnica y una ejecución cuidada. El Filetto di manzo, solomillo de ternera con reducción de vino de Oporto, baby zanahorias y chalotas asadas; Il polpo, pulpo a la plancha con mayonesa emulsionada en su propio jugo, hummus de garbanzos y espuma de guanciale; o el Maiale all’orto, panceta de cerdo lacada con cerveza oscura y naranja roja, coles de Bruselas y trufa rallada, completan una propuesta que no quiere quedarse solo en la etiqueta de pasta fresca.

Comer italiano también a las cinco de la tarde

Trebbiano cuenta con unos 50 comensales y otra peculiaridad poco habitual en Madrid: la cocina no cierra. Desde septiembre, el restaurante funciona con servicio continuo y turno único durante todo el día. Para Stefano, no es solo una decisión operativa, sino una respuesta a una necesidad real del barrio. "Si viene un grupo de cinco, seis o diez personas durante la tarde, lo atendemos", explica.

La idea surgió también de su propia experiencia durante la reforma, cuando comprobaron que no siempre era fácil encontrar un sitio donde comer bien a las cuatro, a las cinco o a las siete de la tarde en la zona. "Aquí brindamos esa oportunidad de poder probar toda la carta sin problema", añade. Trebbiano pretende funcionar como una dirección útil para el turista al que se le ha pasado la hora, para quien sale tarde de trabajar, para una comida improvisada o para una pasta a deshora en una mesa bien puesta.

La pasta como ritual de maratón

La ubicación, en pleno eje de Príncipe de Vergara, también ha empezado a marcar el ritmo del restaurante. Stefano cuenta que hay días en los que resulta casi imposible conseguir mesa. Los maratones, por ejemplo, se han convertido en una fecha señalada. "Antes de un maratón es imposible conseguir reserva", dice. La razón es sencilla: los corredores buscan hidratos y la pasta se convierte en un pequeño ritual previo.

"Los maratonianos comen pasta", resume con humor. La escena tiene algo muy madrileño: un italiano de Abruzzo convertido en refugio de corredores, vecinos, turistas y comensales que buscan una cocina reconocible antes de una carrera o después de una tarde larga.

San Valentín es otra fecha de locura. "San Valentín siempre es un día de locura", asegura Stefano. El día de la apertura llegaron a servir cerca de 220 personas y doblaron varias veces las mesas. La combinación de pasta, vino, luz cálida y romanticismo italiano parece seguir funcionando como un imán difícil de explicar, pero fácil de comprobar.

El postre que cambia con la estación

La parte dulce mantiene esa doble vía entre clasicismo y revisión. Hay Tiramisù classico, Panna cotta y Cannolo siciliano scomposto, porque hay platos que el cliente espera y que un italiano no necesita esconder.

Tiramisù classico de Trebbiano, elaborado con savoiardi artesanales, café espresso, crema de mascarpone y cacao amargo. / Cedida

El primero se presenta en su versión más reconocible, con bizcochos savoiardi artesanales empapados en café espresso, crema de mascarpone y cacao amargo; la panna cotta llega con textura sedosa, coulis artesanal de frutos rojos y notas cítricas; y el cannolo aparece en una versión contemporánea y "descompuesta", con oblea crujiente al vino Marsala, crema dulce de ricotta, chocolate negro y pistacho picado.

Pero la carta también deja espacio para postres con más margen creativo. "Lo clásico es lo tradicional, lo que nunca falla, pero también hay que darle una vuelta de tuerca", explica Stefano. Entre esas propuestas está Estate, el postre de verano, concebido como una elaboración de temporada a base de crumble de laurel, lemon curd, ganache de chocolate blanco con aceite de oliva virgen extra y un toque de escamas de sal Maldon. Antes fue Autunno, después Invierno, ahora Estate y volverá a transformarse cuando cambie la estación. "Es el postre que solemos cambiar", apunta. "A la gente le encanta, pero hay que cambiarlo".

El comedor de Trebbiano, un espacio cuidado y contemporáneo donde la tradición italiana convive con una propuesta actual. / Cedida

A esa línea más personal se suma el Bignè, un delicado bigné craquelin relleno de ganache de vainilla con un corazón fluido de caramelo salado. Esa combinación de clásicos italianos y postres de temporada resume bien la forma de entender la tradición en Trebbiano. No se trata de romper con lo de siempre, sino de mantenerlo vivo. Dejar que los platos reconocibles sigan ahí, pero permitir que la carta respire.

La copa también cuenta Abruzzo

La parte líquida tiene peso propio. El vino ocupa un lugar central a través de una vinoteca visible en el local, con referencias españolas e italianas, tintos, blancos, rosados y espumosos. El nombre del restaurante, ligado a una uva de Abruzzo, ya anunciaba que la bebida no iba a ser un acompañamiento menor.

A ello se suma una coctelería de autor con guiños personales y territoriales. Entre las creaciones aparecen San Giovanni d’Asso, con whisky infusionado con trufa, limón, sirope de azúcar y vino tinto Montepulciano; o Mio nonno lo faceva meglio, con grappa infusionada con granos de café, licor de avellana y suero de burrata. Nombres largos, casi familiares, que refuerzan la idea de una cocina italiana contada desde la memoria, pero servida en clave contemporánea.

El vino ocupa un lugar central en Trebbiano, tanto en la carta como en el propio diseño del local. / Cedida

No es un restaurante que reniegue de los clásicos. Al contrario: los abraza. Pero intenta que detrás de cada plato haya una decisión. Que la carbonara no sea solo una carbonara. Que el risotto no salga de una base ya preparada. Que la pasta no sea un reclamo vacío. Que el nombre del restaurante no sea una palabra italiana bonita, sino una coordenada.

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"Queríamos hacerlo todo sin atajo", insiste Stefano. Y ahí está, probablemente, la mejor definición de Trebbiano: un italiano joven, con ticket medio de 45 euros, abierto todos los días de 13:00 a 00:00, que mira a Abruzzo para hacerse un hueco en Madrid y que confía en algo tan sencillo como difícil: que el cliente note, en el plato, el tiempo que alguien ha decidido no ahorrarse.