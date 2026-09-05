El Teatro de Títeres de El Retiro ofrece un laboratorio gratuito de creación teatral dirigido a diversos artistas

El Teatro de Títeres de El Retiro ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de CREA, su laboratorio gratuito de creación, dirigido a estudiantes, profesionales de las artes escénicas y artistas de otras disciplinas interesados en incorporar el trabajo con títeres y objetos a sus procesos creativos. La inscripción permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

El laboratorio se desarrollará durante ocho semanas, del 6 de octubre al 26 de noviembre, en el Centro Sociocultural de Tetuán, con sesiones los martes y jueves de 17 a 20:30 horas. El proceso concluirña con una muestra abierta al público los días 28 y 29 de noviembre, a las 12.30 horas, en el Teatro de Títeres de El Retiro.

Bajo la dirección de Eduardo Guerrero, actor, titiritero y director escénico especializado en teatro de títeres y objetos, CREA plantea un programa eminentemente práctico centrado en la creación de microespectáculos y piezas breves.

Durante el laboratorio, los participantes adquirirán herramientas técnicas y escénicas, explorarán diferentes lenguajes y desarrollarán propuestas propias a través de la investigación, la experimentación y el trabajo colectivo.

Así, el programa abordará referentes históricos y contemporáneos del teatro gestual, visual, de títeres y de objetos, además de las principales técnicas de manipulación. El objeto tendrá un papel central como elemento dramático, con especial atención a su capacidad simbólica y evocadora, su presencia escénica y sus posibilidades dentro de la dramaturgia.

Al detalle, el trabajo se organizará en tres etapas. La primera estará dedicada a la introducción y adquisición de herramientas básicas; la segunda, a la investigación y creación de proyectos, y la tercera, a la producción, el ensayo y la puesta en escena.

Este planteamiento permitirá a los participantes desarrollar sus propias propuestas mientras incorporan los contenidos del laboratorio, revisan sus procesos y hacen evolucionar sus ideas desde una perspectiva amplia y reflexiva.

Eduardo Guerrero dirigirá el laboratorio

Eduardo Guerrero será el responsable de dirigir esta edición de CREA. Actor, titiritero y director escénico, está especializado en teatro de títeres y objetos y ha desarrollado buena parte de su trayectoria en la formación y dirección de actores-manipuladores y en la creación de producciones audiovisuales y escénicas.

Durante años fue, junto a Manuel Román y Antonio Aragón, director de animación de Muñecos Animados, donde participó en distintos proyectos para televisión y teatro. Entre sus trabajos audiovisuales se encuentran las series '7Pets', 'Los Patata' y 'El mundo de Fredo Fox'.

En el terreno teatral ha participado en producciones como 'Paella', 'La Reina de las Nieves' y 'Juglares', además de encargarse junto a Yllana de la dirección de manipulación de 'Avenue Q. El musical'.

Noticias relacionadas

El laboratorio está impulsado por el Teatro de Títeres de El Retiro, espacio perteneciente al Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. La información sobre la convocatoria y la hoja de inscripción están disponibles en la web oficial del espacio municipal.