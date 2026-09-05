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El Teatro de Títeres de El Retiro ofrece un laboratorio gratuito de creación teatral dirigido a diversos artistas

El programa CREA, que se impartirá en el Centro Sociocultural de Tetuán, se centrará en la manipulación de objetos y la creación de microespectáculos

Archivo - Mil y una, de la compañía portuguesa Carica Teatro

Archivo - Mil y una, de la compañía portuguesa Carica Teatro / TEATRO DE TÍTERES DE EL RETIRO - Archivo

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EP

Madrid

El Teatro de Títeres de El Retiro ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de CREA, su laboratorio gratuito de creación, dirigido a estudiantes, profesionales de las artes escénicas y artistas de otras disciplinas interesados en incorporar el trabajo con títeres y objetos a sus procesos creativos. La inscripción permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

El laboratorio se desarrollará durante ocho semanas, del 6 de octubre al 26 de noviembre, en el Centro Sociocultural de Tetuán, con sesiones los martes y jueves de 17 a 20:30 horas. El proceso concluirña con una muestra abierta al público los días 28 y 29 de noviembre, a las 12.30 horas, en el Teatro de Títeres de El Retiro.

Bajo la dirección de Eduardo Guerrero, actor, titiritero y director escénico especializado en teatro de títeres y objetos, CREA plantea un programa eminentemente práctico centrado en la creación de microespectáculos y piezas breves.

Durante el laboratorio, los participantes adquirirán herramientas técnicas y escénicas, explorarán diferentes lenguajes y desarrollarán propuestas propias a través de la investigación, la experimentación y el trabajo colectivo.

Así, el programa abordará referentes históricos y contemporáneos del teatro gestual, visual, de títeres y de objetos, además de las principales técnicas de manipulación. El objeto tendrá un papel central como elemento dramático, con especial atención a su capacidad simbólica y evocadora, su presencia escénica y sus posibilidades dentro de la dramaturgia.

Al detalle, el trabajo se organizará en tres etapas. La primera estará dedicada a la introducción y adquisición de herramientas básicas; la segunda, a la investigación y creación de proyectos, y la tercera, a la producción, el ensayo y la puesta en escena.

Este planteamiento permitirá a los participantes desarrollar sus propias propuestas mientras incorporan los contenidos del laboratorio, revisan sus procesos y hacen evolucionar sus ideas desde una perspectiva amplia y reflexiva.

Eduardo Guerrero dirigirá el laboratorio

Eduardo Guerrero será el responsable de dirigir esta edición de CREA. Actor, titiritero y director escénico, está especializado en teatro de títeres y objetos y ha desarrollado buena parte de su trayectoria en la formación y dirección de actores-manipuladores y en la creación de producciones audiovisuales y escénicas.

Durante años fue, junto a Manuel Román y Antonio Aragón, director de animación de Muñecos Animados, donde participó en distintos proyectos para televisión y teatro. Entre sus trabajos audiovisuales se encuentran las series '7Pets', 'Los Patata' y 'El mundo de Fredo Fox'.

En el terreno teatral ha participado en producciones como 'Paella', 'La Reina de las Nieves' y 'Juglares', además de encargarse junto a Yllana de la dirección de manipulación de 'Avenue Q. El musical'.

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El laboratorio está impulsado por el Teatro de Títeres de El Retiro, espacio perteneciente al Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. La información sobre la convocatoria y la hoja de inscripción están disponibles en la web oficial del espacio municipal.

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