El pueblo amurallado a una hora de Madrid que se convierte en una villa medieval con un mercadillo: escondite de joyas mudéjar y obras de Picasso

Rodeado por el río Lozoya y protegido por una de las murallas medievales mejor conservadas de la Comunidad de Madrid, este pueblo a una hora de Madrid viaja en el tiempo a esos días de reyes, dragones y caballeros con otra edición de su inmersivo mercadillo de época, a pocos pasos de esos mismos castillos e iglesias, hasta un moderno museo con obras de Picasso.

Escapada medieval: qué visitar

Una de las escapadas imprescindibles a la Sierra Norte de Madrid, ya que reúne patrimonio, naturaleza, cultura y experiencias a lo largo del año. Entre los más castizos, Buitrago del Lozoya es famoso por su muralla, aunque otros tantos lo conocen por el Castillo de los Mendoza.

La primera, fue declarada monumento nacional en 1931, originalmente construida por musulmanes o en los primeros tiempos de la conquista cristiana entre los siglos XI y XIII. En total, el recorrido se extiende por 800 metros, que puede caminar por 5 euros en la tarifa general, menores de 10 años y vecinos exentos de pago.

En cuanto al segundo, el Castillo de los Mendoza, de arquitectura mudéjar, como se revela por sus materiales en ladrillo y mampostería, tiene una forma casi cuadrada y está fortificada por siete torres, donde se aprecian varios rematados por arcos de medio punto, aproximación de hiladas y en herradura.

Antes de ser destino turístico, el palacio era residencia del Marqués de Santillana y su familia, futuros duques del Infantado. Por sus paredes también pasaron la reina Juana de Portugal y su hija, Juana 'la Beltraneja', así como los reyes Juan II y Felipe III, invitados de los Mendoza.

Iglesia Santa María del Castillo, joya del estilo mudéjar muy cerca de Madrid / Turismo Buitrago del Lozoya

Otra joya oculta es la Iglesia de Santa María del Castillo, que posiblemente antes de terminar su construcción en el siglo XIV fue una antigua mezquita. Tras un incendio, la restaruración reforzo su estilo mudéjar, una corriente artística única que se desarrolló en la península ibérica entre los siglos XII y XVII, caracterizado por la fusión de las corrientes cristianas (románico, gótico y renacimiento) con la influencia y las técnicas del arte islámico.

En un tiempo más cercano, Pablo Picasso estrechó su amistad con Eugenio Arias durante los últimos 25 años de su vida, entre 1948 y 1973 durante su exilio en Francia. De forma póstuma, el artista pictórico le regaló varias de sus obras como prueba de afecto a su confidente y barbero, quien cedió esta colección en 1982 y ahora reposa en las salas del Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya.

Buitrago del Lozoya se convierte en una villa del medioevo: espectáculos de fuego, pasacalles demoníaco y artesanías

La XXIV Feria Medieval de Buitrago del Lozoya comenzó el 3 de septiembre, y continúa hasta el 6 de septiembre con juegos y teatro durante el día, seguidos por shows de fuego y pasacalles de demonios nocturnos. Con música en vivo y obras de teatro, abre a las 11:00 horas.

Se convierte en una villa medieval con un mercadillo de época / Europa Press

En la programación vespertina, se presentarán El jorobado de No-me-dan, La captura del Dragón Rojo y los conciertos de Rebelión Brutal Folk. A las 22:00 h del viernes y sábado estará el pasacalles diabólico Demonium. Al caer la noche, los demonios se tomarán las calles con un espectáculo teatral itinerante y, por último, el domingo clausura con un gran desfile a las 21:15 horas.

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Para llegar, si tiene coche, puede conducir, desde Madrid, por la carretera A-1, salida 74. No obstante, si se mueve en transporte público, puede tomar un autobús en el Intercambiador Plaza de Castilla, en concreto, la línea 191 o la línea 196.