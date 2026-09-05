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Planes para este domingo 6 de septiembre en Madrid: teatro, ópera, danza y música

Una comedia sobre tres amigas que pierden el control, la ópera de Verdi, un concierto de Aria Vega y dos citas de Cineteca completan los planes para el domingo en la capital

Las Irresponsables, en Teatro Maravillas de Madrid.

Las Irresponsables, en Teatro Maravillas de Madrid.

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Paula Correa

El domingo no obliga a bajar el ritmo. En unas pocas horas se puede pasar de tres amigas tomando decisiones cada vez peores a la tragedia de Violetta Valéry, entrar en el universo coreográfico de Damien Jalet, escuchar a Aria Vega y terminar frente a una abogada que recibe el encargo más extraño de su carrera. Cinco planes muy distintos para cerrar el fin de semana sin repetir registro.

Tres amigas, una ruptura y una cadena de malas decisiones

Una escapada para acompañar a una amiga recién separada empieza a torcerse cuando las protagonistas deciden dejar de comportarse como se espera de ellas. En Las Irresponsables, Lila, Núria y Fabi van encadenando impulsos y decisiones que convierten un fin de semana aparentemente tranquilo en una comedia cada vez más descontrolada. Eva Ugarte, Angy Fernández y Marta Poveda forman el trío protagonista.

La obra, escrita por Javier Daulte y dirigida por Marta Poveda, puede verse este domingo en el Teatro Maravillas.

MÁS INFORMACIÓN

Evento: Las Irresponsables

Lugar: Teatro Maravillas

Fecha: 6 de septiembre

Horario: 18.00 horas

Duración: 90 minutos

Verdi convierte una historia de amor en tragedia

Violetta Valéry vive entre la admiración y el rechazo del París del siglo XIX hasta que Alfredo aparece con la posibilidad de una vida distinta. La Traviata hace crecer el conflicto cuando las convenciones sociales y la intervención del padre de Alfredo obligan a Violetta a renunciar a esa relación y guardar en silencio las razones de su decisión.

La función del domingo tiene a Camila Oria como Violetta, Sergio Escobar como Alfredo y Marco Moncloa como Giorgio Germont, acompañados por el Coro y Orquesta de L’Operamore. La música de Giuseppe Verdi sonará en el Teatro La Latina a partir de las 19.00 horas.

MÁS INFORMACIÓN

Evento: La Traviata

Lugar: Teatro La Latina

Fecha: 6 de septiembre

Horario: 19.00 horas

Duración: 135 minutos

Precio: desde 27,50 euros

El cuerpo según Damien Jalet

La danza de Damien Jalet también se puede mirar desde una pantalla. El ciclo que Cineteca y Centro Danza Matadero dedican al coreógrafo belga-francés recorre sus cruces con el cine, la música y la imagen, desde su trabajo en Suspiria hasta colaboraciones audiovisuales con artistas como Thom Yorke, Madonna, Björk, Elton John o Brandi Carlile.

Este domingo la programación del ciclo incluye The Ferryman y Emilia Pérez. Son dos maneras de acercarse a un creador que utiliza el movimiento como parte de la narración cinematográfica y que ha llevado su trabajo mucho más allá de los escenarios de danza. El ciclo continúa en Matadero hasta el 12 de septiembre.

MÁS INFORMACIÓN

Evento: Ciclo dedicado al coreógrafo Damien Jalet

Lugar: Matadero Madrid

Fecha: 6 de septiembre

Horario: consultar cada sesión

ARIA VEGA toma Sala But

La música en vivo llega al domingo con ARIA VEGA, que actúa en Sala But a las 21.00 horas. El concierto ocupa la franja más tardía de la selección y permite terminar el fin de semana en una sala de directos, después de una jornada dominada por teatro, ópera y cine.

Noticias relacionadas

MÁS INFORMACIÓN

Evento: ARIA VEGA

Lugar: Sala But

Fecha: 6 de septiembre

Horario: 21.00 horas

Percusión y movimiento para cerrar el domingo

El djembe y el sabar marcan el pulso de Ecos de la sabana, una cita que lleva a Sala Villanos una combinación de percusión, danza y elementos acrobáticos. El propio formato cruza distintas disciplinas alrededor de los ritmos africanos y propone un cierre de fin de semana diferente y para todos los públicos

MÁS INFORMACIÓN

Evento: Ecos de la sabana. Danzando con el djembe, el sabar y acrobático

Lugar: Sala Villanos

Fecha: 6 de septiembre

Horario: 20.30 horas

Precio: desde 10 euros

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