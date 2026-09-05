Aviones de época y un museo vivo protagonizan la recreación de la Batalla de Brunete en Villanueva del Pardillo
La Fundación Infante de Orleans realizará pasadas aéreas con aviones de época durante el combate sobre el terreno
EP
Villanueva del Pardillo acogerá este sábado la II Recreación de la Batalla de Brunete, un evento de acceso libre y gratuito organizado por la Concejalía de Cultura en el marco de las VI Jornadas de la Comarca de la Batalla de Brunete para divulgar los acontecimientos históricos vividos en la localidad durante la Guerra Civil Española.
La jornada se desarrollará entre las 10 y las 23 horas en la explanada situada en la confluencia de Camino Real con la avenida Juan Carlos I (esquina con la calle Alcorán). La recreación central dará comienzo a las 11 horas y contará con la participación de la Fundación Infante de Orleans (FIO), que sobre las 11.30 horas realizará varias pasadas aéreas con aviones de época de su colección coincidiendo con el desarrollo del combate sobre el terreno.
El despliegue técnico e histórico incluirá un blindado UNL, una pieza antitanque Pak 36 y un camión de transporte de tropa, junto a la presencia de grupos de recreación especializados de toda España y alumnos de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Fuera del horario de combate, los participantes permanecerán en el recinto configurando un Museo Vivo.
La programación incluye también un 'Juego de Pistas de la Guerra Civil' por equipos para superar pruebas basadas en hechos y personajes reales, así como visitas guiadas a las posiciones recreadas (Estado Mayor, Puesto de Socorro, Propaganda y Prensa). Como cierre, entre las 21 y las 21.30 horas se organizarán visitas guiadas nocturnas a las trincheras en pases de 15 minutos y una hora de duración aproximada.
Tanto el juego de pistas como las visitas nocturnas requieren reserva previa de entrada a un precio subvencionado por el Consistorio de 1 euro.
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