Supercuidadores impulsa la Carrera por los Cuidados 2026 para reconocer a quienes dedican su vida a ayudar

El Parque del Oeste será el escenario el 27 de septiembre de una jornada abierta a cuidadores, personas cuidadas, familiares y ciudadanos comprometidos con el reconocimiento social de los cuidados

Madrid se prepara para correr por una causa que atraviesa todas las etapas de la vida. El próximo 27 de septiembre, a partir de las 09:30 horas, el Parque del Oeste acogerá la Carrera por los Cuidados 2026, una iniciativa que busca poner el foco en quienes dedican su día a día a cuidar de otras personas.

SUPERCUIDADORES se suma a la Carrera por los Cuidados 2026. / UNIR

Bajo el lema "Cuidar es cosa de todos", la jornada está impulsada por TicketCare y Outside Comunicación y cuenta con la participación de Supercuidadores, que se ha sumado a una cita planteada como un encuentro abierto e intergeneracional.

Una carrera para visibilizar a quienes cuidan

La iniciativa pretende visibilizar la labor de las personas cuidadoras, reconocer su contribución a la sociedad y sensibilizar sobre la importancia de los cuidados a lo largo de la vida.

Por ello, Supercuidadores ha animado a participar no solo a cuidadores familiares y profesionales, sino también a personas cuidadas, familiares, alumnos, seguidores y a cualquier ciudadano sensibilizado con el mundo de los cuidados.

La propuesta busca precisamente ampliar la mirada sobre una labor que, en muchas ocasiones, permanece en un segundo plano pese a formar parte de la vida cotidiana de miles de familias.

La Carrera por los Cuidados contará con tres recorridos de 1, 5 y 10 kilómetros, de manera que puedan participar personas con diferentes edades y condiciones físicas. Las distintas distancias permitirán adaptar la actividad a las posibilidades de cada participante y convertir el Parque del Oeste en un punto de encuentro para varias generaciones.

Más allá del carácter deportivo, la jornada pretende utilizar la carrera como una herramienta para dar visibilidad y reconocimiento a quienes cuidan, tanto en el ámbito familiar como en el profesional.

"Los cuidados sostienen nuestra sociedad"

Para Supercuidadores, su participación en la iniciativa supone continuar con su trabajo de reconocimiento, formación, cualificación y visibilización de las personas cuidadoras.

"Los cuidados sostienen nuestra sociedad y detrás de ellos siempre hay personas. Participar en esta carrera es una forma diferente de reconocerlas, hacer visible su trabajo y recordar que cuidar nos implica a todos", ha señalado Aurelio López-Barajas de la Puerta, fundador y CEO de Supercuidadores.

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La cita del 27 de septiembre plantea así una jornada en la que el deporte queda en un segundo plano frente al mensaje: cuidar no es una tarea que afecte únicamente a quien cuida, sino una responsabilidad que atraviesa a toda la sociedad.