De Madrid a L’Ametlla de Mar: el campeonato que busca al mejor maestro del sushi de Europa.

El sushi español ya no compite solo por hacerse un hueco en el mapa gastronómico internacional. También quiere decidir quién es el mejor. Y para encontrarlo, ITAMAE Balfegó cambia de escala en su cuarta edición: el campeonato que comenzó en Madrid en 2022 se convierte este año en una competición de dimensión europea y se traslada por primera vez a las instalaciones de Balfegó en L’Ametlla de Mar (Tarragona).

Será el próximo 28 de septiembre, cuando diez itamaes procedentes de ocho países se enfrenten ante un jurado de siete referentes internacionales de la cocina japonesa. España, Portugal, Francia, Austria, Reino Unido, Polonia, República Checa e Italia estarán representados en una final en la que el atún rojo Balfegó volverá a ser el gran protagonista. No se trata únicamente de preparar sushi. Cortar, dominar el arroz, equilibrar sabores, trabajar el producto y hacerlo además contra el reloj serán algunas de las claves para alcanzar la corona.

Sushi de pez mantequilla con trufa negra. / Archivo

Cuatro ediciones, tres escenarios y un salto internacional

La historia de ITAMAE Balfegó comenzó en 2022 en Madrid, donde se celebró la primera edición del certamen en el espacio Tunateca Balfegó y otros recintos colaboradores. Un año después, la competición volvió a la capital. La segunda edición, en 2023, amplió su dimensión y se celebró en el Espacio Ibercaja Delicias y el Palacio Duques de Pastrana. En 2024 llegó el primer cambio de ciudad. La tercera edición trasladó su gran final a Barcelona, confirmando el crecimiento de un campeonato que había nacido con vocación nacional. Ahora llega el salto más importante. En 2026, ITAMAE Balfegó se abre por primera vez a profesionales de toda Europa y viaja hasta el origen del producto, las instalaciones de Balfegó en L’Ametlla de Mar. El cambio de escenario no es casual. La compañía nació en esta localidad tarraconense y allí desarrolla buena parte de su actividad vinculada al atún rojo.

Diez itamaes para una corona europea

La final reunirá a diez profesionales seleccionados entre candidatos de distintos países europeos. España estará representada por Adrián Figueroa, de Omakase (A Coruña), y Jaume Marambio, de Alapar (Barcelona). Portugal contará con Bishnu Gharti, de Midori* (Sintra), y Eduardo Fabricio Rodríguez, de Yakuza by Olivier (Lisboa).

Completarán la lista Chi Tam Phan, de Saint Laurent-Sushi Park París (Francia); Eduard Dimant, de Mochi (Viena); Heungchul Han, de Juno Omakase (Londres); Meidan Sibioni, de Panorama Skybar (Varsovia); Numan Seckin, de Golden Eye (Praga), y Paolo Cini, de IE Koji (Roma). Ocho países, diez candidatos y una misma materia prima.

Sashimi, nigiris y makis contra el reloj

El campeonato comenzará con el sonido del Taiko, el tradicional tambor japonés que dará paso a dos pruebas cronometradas. La primera será un examen de precisión. Los aspirantes tendrán que demostrar su dominio del corte tradicional del sashimi y elaborar una trilogía de nigiris con tres cortes nobles del atún rojo Balfegó: Akami, Chutoro y Otoro.

Parte del jurado del concurso internacional de gastronomía profesional Chef Balfegó / Cedida

Después llegará la creatividad con los makis de autor. Cada itamae tendrá que elaborar tres propuestas de libre elección en las que el jurado valorará el equilibrio de matices, la elegancia del ensamblaje y la armonía conceptual.

En definitiva, dos maneras diferentes de medir la misma habilidad: la capacidad de convertir un producto excepcional en una pieza de sushi técnicamente impecable.

Siete nombres para decidir quién gana

La responsabilidad de elegir al campeón recaerá sobre un jurado internacional formado por siete especialistas de la cocina japonesa. Entre ellos estarán Hideki Matsuhisa, de Koy Shunka* (Barcelona); Yoshikazu Yanome, de Kaido* (Valencia); Endo Kazutoshi, de Endo at the Rotunda* (Londres); Alon Than, de Alon Omakase* (Varsovia); Masazi Suzuki, de Iyo Omakase (Milán); Van Giang Nguyen, de Chang (Fráncfort), y Emanuele Bombardier, de Matsuhisa du Palace Le Royal Monceau (París).

Finalistas 4ª edición ITAMAE Balfegó. / Cedida

El jurado tendrá que valorar tanto la ejecución técnica como la capacidad de cada participante para interpretar el atún rojo desde la tradición japonesa y desde su propia personalidad. Asimismo, el ganador de esta IV edición se sumará a la lista de maestros coronados en el certamen:

I Edición (2022): Steven Bosen Wu Zheng, Sen Omakase* (Madrid)

II Edición (2023): Masayuki Narumi, restaurante Daikichi Beach (Alicante)

III Edición (2024): Sergio Solís, restaurante Ta-Kumi (Málaga/Marbella)

Una inmersión en el mundo del atún rojo

La competición será solo una parte de la jornada. Los asistentes podrán participar en talleres técnicos sobre sake, arroz, maduración del pescado y técnicas de corte del atún rojo, mientras que los finalistas vivirán una experiencia especialmente vinculada al producto.

La Balfegó Experience incluye una visita a las instalaciones de la compañía y una salida al mar hasta las piscinas acuícolas situadas a dos millas y media de la costa de L’Ametlla de Mar. Allí los itamaes podrán nadar junto a los atunes rojos.

Después llegará uno de los momentos más esperados: el Kaitai, el tradicional arte japonés del ronqueo y despiece del atún rojo, que precederá a la gala de entrega de premios.

El ganador se va a Japón

El primer clasificado no solo levantará el trofeo oficial de ITAMAE Balfegó. También recibirá 4.000 euros en metálico, una semana de viaje gastronómico a Japón para dos personas y un lote exclusivo de producto que incluye lomo y ventresca de atún rojo, además de los obsequios de los patrocinadores.

El segundo premio estará dotado con 2.000 euros y el tercero con 1.000 euros, junto a sus respectivos trofeos y lotes de producto. El próximo 28 de septiembre se conocerá así al cuarto ganador de la historia de ITAMAE Balfegó.

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Cuatro ediciones después, ITAMAE Balfegó ha cambiado de ciudad, de dimensión y de alcance. El cuchillo, sin embargo, sigue siendo el mismo juez: la técnica tendrá la última palabra.