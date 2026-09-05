El deporte escolar madrileño recibe 1,75 millones de euros para impulsar 14 disciplinas

La Comunidad de Madrid refuerza su apoyo a las competiciones para niños y jóvenes con una ayuda que alcanza a 166.168 participantes de entre 3 y 20 años. Para ello, destinará 1,75 millones de euros a 121 municipios y entidades locales que durante el curso 2024-2025 organizaron actividades deportivas dirigidas a niños y jóvenes. La medida busca reforzar el deporte en edad escolar y facilitar que las competiciones lleguen a más localidades de la región.

La ayuda, aprobada por el Consejo de Gobierno, se enmarca en el Programa de Deporte en Edad Escolar y se concede mediante un régimen de concurrencia competitiva. En la última edición participaron 166.168 niños y jóvenes de entre 3 y 20 años, un 7% más que en la convocatoria anterior.

De ajedrez a piragüismo

El programa reúne 14 disciplinas deportivas, con propuestas tanto individuales como colectivas. Entre ellas se encuentran ajedrez, atletismo, campo a través, baloncesto, balonmano, bádminton, fútbol sala, gimnasia artística, gimnasia rítmica, lucha, piragüismo, salvamento y socorrismo, tenis de mesa y voleibol.

Las actividades se organizan a través de distintas fases, desde las competiciones zonales hasta las finales, permitiendo que los participantes puedan avanzar dentro de una estructura deportiva común para toda la región.

La distribución de las ayudas tiene en cuenta tanto la forma en la que se organiza la competición como la población de cada municipio y el número de participantes.

En este sentido, la Comunidad establece diferentes cantidades en función del tipo de prueba. En las fases zonales, los municipios reciben 175 euros por cada equipo participante en deportes colectivos, mientras que en las modalidades individuales la ayuda asciende a 1.100 euros por jornada.

En las finales, las cantidades aumentan hasta los 220 euros por equipo en deportes colectivos y 1.700 euros por jornada en las disciplinas individuales. El objetivo es contribuir a sufragar parte de los costes derivados de la organización de estas pruebas y favorecer que los ayuntamientos puedan mantener una oferta deportiva estable para la población escolar.

Una nueva ayuda para coordinar las pruebas

La convocatoria incorpora además una novedad: la creación de comités encargados de coordinar las fases zonales y finales. Cada municipio que participe en estos órganos recibirá 2.500 euros por las labores de coordinación.

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Con esta medida, el Ejecutivo autonómico pretende reforzar la colaboración entre los municipios que participan en el programa y mejorar la organización de unas competiciones que cada curso reúnen a miles de escolares. Los datos de la última edición reflejan el crecimiento de esta red deportiva: 166.168 participantes y un 7% más de jóvenes implicados. Una cifra que sitúa al deporte escolar como una de las principales vías de acceso de niños y adolescentes madrileños a la actividad física y a la competición.