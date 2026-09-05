Madrid vuelve a buscar startups para atraer inversión: "Queremos impulsar su escalabilidad e internacionalización"

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto el plazo para que startups y empresas innovadoras puedan optar a presentar sus proyectos ante inversores en el Palacio de Cibeles. La convocatoria corresponde a la XIV edición del Foro de Inversión Madrid Emprende, una iniciativa que desde 2019 ha contribuido a la captación de más de 7,5 millones de euros de capital privado.

Las empresas interesadas podrán presentar sus candidaturas hasta el próximo 18 de octubre mediante un formulario online en el que deberán incluir su propuesta de inversión. De todas las solicitudes recibidas, el Consistorio seleccionará diez proyectos para participar en la jornada del próximo 1 de diciembre.

Una oportunidad para conseguir financiación

El foro está dirigido a compañías que se encuentren actualmente en una ronda de financiación y que cuenten ya con un proyecto desarrollado. Entre los requisitos figuran disponer de un Producto Mínimo Viable (PMV), contar con primeras métricas de tracción y tener un equipo comprometido a tiempo completo.

Imagen de archivo de una edición pasada del Foro de Inversión de Madrid Emprende. / Ayuntamiento de Madrid

Además, las empresas deberán afrontar necesidades de financiación de al menos 100.000 euros, con proyectos que tengan potencial de crecimiento y escalabilidad. El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, ha destacado que estos encuentros permiten captar capital privado para favorecer el "crecimiento, posicionamiento en el mercado, escalabilidad e internacionalización" de las empresas participantes. El objetivo, según Niño, es especialmente apoyar a compañías "que están en fase de escalado y crecimiento y necesitan un empujón en forma de capital privado".

Preparación antes de sentarse con los inversores

Las diez empresas seleccionadas no llegarán solas a la jornada de diciembre. Antes del encuentro recibirán asesoramiento especializado para preparar sus presentaciones, además de apoyo para establecer contactos con potenciales inversores.

El acompañamiento continuará después del foro, con un seguimiento de los resultados hasta el cierre de las negociaciones. De esta forma, el Ayuntamiento busca que el encuentro no se limite a una jornada de presentaciones, sino que sirva para facilitar operaciones de financiación. El 1 de diciembre, los diez proyectos seleccionados tendrán la oportunidad de exponer sus propuestas ante potenciales inversores en el Palacio de Cibeles.

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Más de 7,5 millones de euros captados desde 2019

El Foro de Inversión Madrid Emprende es un servicio gratuito del Ayuntamiento de Madrid que busca conectar proyectos emprendedores con capital privado y reforzar el posicionamiento de la capital como polo de inversión en startups. Desde su primera edición, celebrada en septiembre de 2019, 127 empresas han participado en las 13 ediciones celebradas hasta ahora. De ellas, el 20% ha conseguido captar financiación efectiva. Este porcentaje se sitúa en la parte superior del rango habitual en España, donde aproximadamente entre el 10% y el 20% de las empresas participantes en foros de inversión logra finalmente financiación. Con la nueva convocatoria, Madrid vuelve a poner el foco en empresas innovadoras, escalables y con capacidad de crecimiento que buscan dar el siguiente paso con el respaldo del capital privado.