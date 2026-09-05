Herido grave un hombre de 71 años tras ser atropellado en un accidente entre dos vehículos frente a La Vaguada

Un hombre de 71 años ha resultado herido grave este sábado tras ser atropellado por uno de los vehículos implicados en una colisión entre dos turismos frente al centro comercial La Vaguada, ha informado Emergencias Madrid.

El accidente se ha producido sobre las 12 horas en la avenida de la Ilustración, cuando un turismo que se encontraba detenido ante un semáforo en rojo ha sido golpeado por detrás por otro coche. Como consecuencia del impacto, el primer vehículo ha atropellado al peatón, que en ese momento cruzaba la vía.

El hombre ha sufrido un traumatismo craneoencefálico moderado y un trauma abdominal. Sanitarios de Samur-Protección Civil lo han estabilizado en el lugar y posteriormente lo han trasladado en estado grave al Hospital Universitario La Paz.

El conductor del vehículo que se encontraba detenido en el semáforo, un hombre de unos 35 años, ha quedado atrapado en el interior del turismo tras la colisión. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han intervenido para rescatarlo y asegurar los vehículos implicados.

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Posteriormente, efectivos de Samur-Protección Civil han estabilizado al conductor, que presentaba una lesión en la espalda, y lo han trasladado al Hospital Clínico San Carlos. La Policía Judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo del atestado para esclarecer las circunstancias del accidente, en el que también ha colaborado la Policía Nacional.