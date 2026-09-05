La finca histórica de Madrid que esconde un palacio, antiguas caballerizas y una encina de 300 años

Una encina de más de 300 años crece entre caminos de tierra, antiguos edificios de servicio y un palacio situado en el centro de la finca. Todo está dentro de Madrid. La Quinta de Torre Arias, en San Blas-Canillejas, ocupa 17 hectáreas en las que durante siglos convivieron los jardines de recreo de sus propietarios con la actividad agropecuaria que contribuía al mantenimiento de la propiedad.

Buena parte de esa historia sigue a la vista. Alrededor del palacio se conservan caballerizas, una vaquería, un matadero, un palomar, invernaderos, viviendas para jardineros y personal de servicio, pequeños estanques y fuentes. Son construcciones que recuerdan que Torre Arias no fue únicamente un lugar de recreo para la aristocracia, sino también una finca con espacios dedicados al trabajo cotidiano.

Más de 50 especies de árboles

La vegetación ocupa buena parte de las 17 hectáreas. En Torre Arias crecen más de 50 especies de árboles, con ejemplares de pino carrasco y piñonero, cedros y almendros, además de la encina de más de tres siglos.

El aspecto del parque cambia con las estaciones. En primavera florecen lilos, árboles del amor y fotinias, mientras los caminos de tierra atraviesan las arboledas y comunican las diferentes dependencias de la finca.

Durante siglos, este espacio permaneció ligado a propietarios aristocráticos. Su última propietaria, Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, firmó junto a su marido en 1986 un convenio para que la finca pasara al patrimonio municipal, aunque conservó el usufructo hasta su muerte en 2012. Cuatro años después, el 29 de noviembre de 2016, Torre Arias abrió al público.

En 2022, la Comunidad de Madrid declaró la quinta Bien de Interés Cultural en la categoría de conjunto histórico.

Un palacio que todavía no puede visitarse

No todo el recinto está abierto. El palacio permanece cerrado al público y algunas áreas de la quinta tampoco pueden visitarse mientras continúan los trabajos de mejora y restauración. El paseo se realiza por las zonas abiertas del parque y permite recorrer sus jardines, caminos y arboledas y contemplar parte de las antiguas dependencias.

Desde diciembre de 2024, Torre Arias cuenta además con la Puerta Entrequintas, un nuevo acceso que facilita la conexión peatonal con la cercana Quinta de los Molinos, situada a unos 700 metros. El recorrido incorpora una pasarela de madera y áreas de descanso rodeadas de almendros.

CÓMO LLEGAR

La Quinta de Torre Arias se encuentra en el distrito de San Blas-Canillejas, en el número 551 de la calle de Alcalá. La estación de metro más cercana es Torre Arias, de la línea 5, y también se puede llegar en las líneas de autobús 77, 104, 140 y 153.

Noticias relacionadas

El acceso al parque es gratuito. Del 1 de abril al 30 de septiembre abre de 8.00 a 21.30 horas y, del 1 de octubre al 31 de marzo, de 9.00 a 18.00 horas. Los lunes permanece cerrado, excepto cuando son festivos.