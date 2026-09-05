Uno de los rincones más especiales de Madrid se llena de música gratis este fin de semana: fecha, hora y cómo asistir

Madrid se convierte cada semana en un gran escenario al aire libre. Más allá de las grandes giras y los conciertos multitudinarios, la capital ofrece rincones donde la música aparece de forma inesperada y permite disfrutar de actuaciones en directo en algunos de sus espacios más emblemáticos.

Con la llegada de septiembre, la agenda cultural madrileña recupera fuerza con nuevas propuestas para quienes buscan planes diferentes sin tener que gastar dinero. Entre ellas destacan dos citas gratuitas que llevarán la música clásica y el flamenco a escenarios tan especiales como El Retiro y la zona de Madrid Río.

La Banda Sinfónica Municipal de Madrid toca gratis en El Retiro

La Banda Sinfónica Municipal de Madrid continúa con su temporada de conciertos al aire libre y volverá a reunir al público en uno de los lugares más reconocibles de la capital: el Templete del parque de El Retiro.

La actuación estará dirigida por Sergio Casas y contará con un programa dedicado a algunos de los grandes compositores españoles, con obras de Pascual Marquina, Ruperto Chapí, José Luis Turina y Federico Chueca.

La cita tendrá lugar el próximo domingo 6 de septiembre a las 12.00 horas y contará con entrada libre y gratuita, una oportunidad para disfrutar de música en directo en uno de los espacios más especiales de Madrid.

La Banda Sinfónica Municipal de Madrid continúa con su temporada de conciertos al aire libre y volverá a reunir al público en uno de los lugares más reconocibles de la capital / Marcos Villaoslada / EFE

Un concierto gratuito de flamenco junto a Madrid Río

La programación musical gratuita continuará con el ciclo 'Flamenco en el Templete José Menese', una propuesta que acercará a vecinos y visitantes algunas de las voces y artistas más destacados del panorama flamenco actual.

El escenario elegido será el Templete José Menese, situado junto a Madrid Río, que durante varios días se convertirá en punto de encuentro para los amantes del cante, el toque y el baile. Se celebrará entre el 4 y el 12 de septiembre a las 20.30 horas y contará con actuaciones de artistas como Paco del Pozo, Esther Merino y Elena Andújar, además del espectáculo 'Flamencas', que ofrecerá un recorrido por distintas formas de entender este género.

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Lo mejor, es que todas las actuaciones tendrán acceso gratuito, lo que convierte esta programación en uno de los planes culturales más atractivos para disfrutar de Madrid al aire libre durante estos días.