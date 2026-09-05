El castillo toledano a menos de dos horas de Madrid que conserva siglos de poder nobiliario

Desde abajo, el castillo de Oropesa impone por su perfil de murallas, torres defensivas y una torre del homenaje que todavía domina el caserío. El conjunto reúne en realidad dos construcciones distintas: el castillo viejo, de origen árabe y parcialmente conservado, y el palacio levantado siglos después por los Álvarez de Toledo.

Su historia se remonta al siglo XII, cuando el enclave fue ganando importancia durante la consolidación cristiana del territorio. Con el paso del tiempo, la fortaleza incorporó también una función residencial y señorial. Los condes de Oropesa ampliaron el conjunto y dejaron en él una arquitectura vinculada tanto a la defensa como a la representación de su poder.

Dos castillos en un mismo conjunto

La visita permite distinguir esas dos etapas. Por un lado está el castillo viejo; por otro, el Palacio de los Álvarez de Toledo, construido en el siglo XV y actualmente integrado en el Parador.

Entre ambos destaca una escalinata de piedra única en España, uno de los elementos más singulares del recinto. A su alrededor se mantienen torres, murallas y espacios que muestran la evolución del conjunto desde una fortaleza medieval hasta una residencia nobiliaria.

Desde las zonas altas se contempla el Campo Arañuelo y el entorno de las antiguas rutas que comunicaban Castilla con Extremadura. Esa posición ayuda a entender el valor estratégico y administrativo que tuvo Oropesa durante siglos.

Una visita de unos 45 minutos

El recorrido por el castillo tiene una duración aproximada de 45 minutos. La entrada general cuesta 3 euros y permite visitar parte de las murallas, las torres y los espacios conservados del conjunto.

El castillo abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas. Los domingos y festivos abre de 11.00 a 14.00 horas y permanece cerrado por la tarde. Los lunes no abre. Las entradas pueden adquirirse hasta media hora antes del cierre.

CÓMO LLEGAR

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El castillo se encuentra en Oropesa, en la provincia de Toledo. Se puede dejar el coche en las inmediaciones del recinto y la fuente oficial recomienda llevar calzado cómodo para la visita.