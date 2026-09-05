Ayuso da inicio desde Getafe y en compañía de Feijóo a su curso más complicado

El PP de Madrid ha elegido este año Getafe para dar su tradicional inicio del curso político. En un acto con intervenciones del candidato popular a la alcaldía del municipio, Antonio José Mesa Garrido, de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la formación dará el pistoletazo de salida a un año indefectiblemente marcado por la celebración de elecciones municipales y autonómicas y también generales. El encuentro inaugurará las Jornadas Parlamentarias del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, que clausurará el secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, el domingo, y servirá para terminar de activar la maquinaria electoral con el horizonte en mayo.

La elección de Getafe no es casual. La localidad es uno de los feudos socialistas que el PP ansía gobernar. En casi medio siglo de democracia el municipio solo ha estado dirigido por los conservadores en una ocasión, entre 2011 y 2015, bajo el mando de Juan Soler. En los comicios de 2023 se quedaron a apenas 2.500 votos del PSOE, con el mismo número de concejales, 10. Arrebatarle el bastón de mando a Sara Hernández sería percibido como un triunfo notable.

El gran desafío para el PP regional serán, no obstante, los propios comicios autonómicos. Ayuso es, con Alfonso Rueda en Galicia y Gonzalo Capellán en La Rioja, la única baronesa popular con mayoría absoluta después de que Juanma Moreno la perdiera en Andalucía en mayo pasado. La dirigente madrileña llega al arranque del curso final de la legislatura, sin embargo, en un momento delicado, con la polémica en torno a la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático en Chamberí sin que quedara muy claro el propósito.

Inicialmente se argumentó que era como posible despacho mientras se acometían reformas en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol, pero en seguida emergió su incompatibilidad para uso como oficinas según la normativa urbanística. La Comunidad de Madrid anunció su puesta en venta apenas dos días después de que el diario El País desvelara la compra, formalizada en mayo.

"Está en venta, chao pescao. Es que ya no se puede hacer mucho más", trataba de zanjar hace unas semanas la presidenta madrileña, que durante el verano ha buscado potenciar el impacto de las actuaciones de su Ejecutivo en la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio que calcinó 27.000 hectáreas a finales de julio al tiempo que arremetía contra Pedro Sánchez y su gabinete por la gestión de la crisis de Ceuta.

El asunto del ático, sin embargo, no ha quedado eclipsado. La oposición regional está lejos de dar por cerrada una cuestión que ha escalado a la política nacional. El propio presidente del Gobierno lo aireaba el pasado jueves en el Congreso de los Diputados durante su comparecencia para dar cuenta de la situación en Ceuta. El Debate sobre el Estado de la Región, que se celebrará el jueves 10 y viernes 11 de septiembre, en la Asamblea de Madrid, y que la presidenta autonómica suele inundar de anuncios, permitirá esta semana ver cómo afronta la tesitura.

Antes tendrá este sábado el aplauso de los suyos en Getafe. A su lado estará el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que desde que llegó a Génova ha acudido a varios de estos actos de inicio del curso del PP madrileño. El año pasado, en Arganda del Rey, incluso a costa de no acudir a un acto presidido por Felipe VI, la apertura del año judicial, en plena disputa por el procesamiento del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, posteriormente condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos en relación con el procedimiento judicial que se sigue contra el empresario Alberto González Amador.

Será la segunda vez en apenas cuatro días que Ayuso y Feijóo coincidan en público, ambos acudieron juntos a la concentración en apoyo a Ceuta celebrada el miércoles en la plaza de Cibeles. La presencia de Feijóo en el acto del PP madrileño llega después de que el líder popular señalara en una entrevista el pasado agosto que sabía desde abril que el equipo de Ayuso buscaba un lugar para un traslado temporal. "La Comunidad de Madrid ha dado todas las explicaciones que considera oportunas para esclarecer lo que ha ocurrido", señaló entonces. "Es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina con el interés de que se ubicase allí una oficina. Eso es todo".

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El acto tiene lugar también un día después del plante de la Comunidad de Madrid en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este viernes en que se ha dado luz verde, con oposición de todas las autonomías salvo Cataluña y Canarias, el nuevo sistema de financiación autonómica, que, no obstante, deberá ir al Congreso de los Diputados para su aprobación. El Gobierno de Ayuso puso en conocimiento de la dirección nacional del PP y del resto de consejeros de comunidades gobernadas por el partido que no acudiría e indicó que si los demás hacían lo mismo la reunión no alcanzaría quorum. La iniciativa madrileña no fue finalmente secundada por ningún otro ejecutivo autonómico popular.