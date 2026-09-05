Ayuso arranca el curso político junto a Feijóo arremetiendo contra Sánchez: "No hay derecho a vacaciones y que España se hunda"

"No podemos pensar que todo caerá como una fruta podrida, hay que apretar, hay que merecerlo, hay que culminarlo", ha arengado hoy a los suyos el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en demanda del cambio político en España. Y en ese "apretar" contra Sánchez se ha desempeñado, una vez más, y con la contundencia habitual la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Coincidían la dirigente madrileña y el jefe nacional de su partido en Getafe, en las Jornadas Parlamentarias del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, la cita con la que cada año el PP madrileño da arranque al curso político y por la que suele pasar Feijóo desde que llegó a Génova. Este año, con triple horizonte electoral, municipal, autonómico y nacional al fondo, y con la polémica del ático de Chamberí en torno a la presidenta madrileña, como gesto de unidad. Era la segunda vez, de hecho, en menos de cuatro días en que ambos coincidían después de ir juntos el pasado miércoles a la concentración en apoyo a Ceuta en la plaza de Cibeles.

Y en torno a la crisis ceutí, precisamente, ha erigido Ayuso su discurso contra Sánchez, una intervención de casi 30 minutos en la que ha llegado a afirmar que la entrada de más de 70.000 personas en la ciudad autónoma estuvo "perfectamente coordinada, organizada" por los servicios secretos marroquíes, mientras el presidente del Gobierno, a quien se ha referido como "el jeta de La Mareta en chanclas", en referencia a la residencia en Lanzarote donde ha pasado sus vacaciones, "se secaba los pies en las fotos para decir que estaba ocupadísimo en una videoconferencia".

"Cuando tú tienes una responsabilidad está por encima de tu derecho a las vacaciones" ha reprochado. "¿Cómo que derecho a las vacaciones? Un líder político, si las cosas están mal, se queda con su pueblo. Y cuando las cosas se arreglen, como todo padre de familia, ya te irás si puedes. No hay derecho a vacaciones y que España se hunda. No hay derecho a mirar España y abandonarla".

Ayuso ha elevado el tono, ha acusado a Sánchez de "despreciar" a los ceutís, de llevar a España a ser un país de "agraviados, de acomplejados y de desnortados", de "negar la realidad" y "mentir", y de tratar de culpar al Rey, la policía, los jueces o a países como Rusia. La crisis en la ciudad autónoma, además, ha proseguido, ha servido para revelar el aislamiento internacional. "Han ido chuleando a los Estados Unidos, a las principales naciones del mundo. Nos han ido aislando, hemos ido abandonando el Sáhara, hemos ido abandonando Algeciras, poco a poco vuelven a amenazar ahora a Melilla, a Canarias y han hecho esa prueba de fuego y se ha comprobado a nivel de los ojos del mundo que estamos otra vez solos, débiles".

"¡Cuán abandonadas están nuestras fronteras! Señor Sánchez, basta ya de excusas y de mentiras. Basta ya con lo que ocurre en Ceuta, que está ocurriendo por toda España a menor velocidad. España ya no pide más propaganda ni más cuentos, exige responsabilidades políticas", ha insistido Ayuso.

"Yo si fuera Begoña andaría mosqueada"

La situación en Ceuta ha sido uno de los asuntos más comentados por la presidenta madrileña durante este verano, mientras la oposición regional y el resto de rivales políticos ponía el foco en la polémica compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático en Chamberí, presumiblemente para ser utilizado como oficinas, aunque luego se supo que ese uso era incompatible con la normativa urbanística.

Ayuso no se ha referido hoy expresamente al piso, pero sí a la "obsesión", que, asegura, Sánchez tiene con la Comunidad de Madrid y con ella en particular. El presidente del Gobierno aludió a al "aticazo" el pasado jueves en el Congreso de los Diputados y la baronesa madrileña ha tratado hoy de devolvérsela. "Es un presidente obsesionado con la mentira y, como se ve cada día y cada minuto, obsesionado conmigo", ha enunciado. "Yo si fuera Begoña [Begoña Gómez, la esposa del jefe del Ejecutivo] andaría mosqueada".

La presidenta madrileña también ha tenido palabras contra el sistema de financiación autonómica aprobado este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera al que su gobierno decidió no acudir. El resto de comunidades populares sí fueron y votaron en contra, como también lo hicieron los consejeros socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha, aunque el nuevo modelo obtuvo luz verde con el apoyo de Cataluña y Canarias y el voto de calidad del Ministerio de Hacienda. Ahora deberá ser aprobado por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Desde la cartera que dirige Arcadi España se defiende que el nuevo sistema, pactado previamente con Esquerra Republicana, pondrá a disposición de las comunidades cerca de 21.000 millones de euros más, de los que 2.550 millones de euros corresponden a Madrid, pero desde Sol se insiste en el agravio. Hoy Ayuso ha vuelto a hacerlo tirando de retórica de mitin. "Los madrileños no pueden más", ha aseverado. "Todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantener a Sánchez después. Esta es la realidad que estamos viviendo".

"Hostil con los invadidos, dócil con los invasores"

Tras la presidenta madrileña ha intervenido el líder nacional del PP. Después de celebrar las "ganas" y la "simpatía desbordante" de Ayuso, así como su ironía, "con la que no voy a competir", Feijóo ha insistido en la crisis de Ceuta y ha acusado al Gobierno y su presidente de ser "hostil con los invadidos y dócil con los invasores. "Amigos, son contundente contra naciones aliadas que protegen sus fronteras y sumisos con quienes revientan nuestras fronteras. Distantes con el Rey de España y reverenciales con el de Marruecos", ha enfatizado.

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El líder popular ha reclamado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que deje comparecer en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Secretos Oficiales, a la directora del CNI. Y ha vuelto a reclamar un empujón para llegar a la Moncloa. "Efectivamente, a Sánchez le sobra el Congreso, le sobra el Senado, le sobran los medios de comunicación, le sobra la Justicia, le sobra la Policía, la Guardia Civil, le sobra Ceuta y le sobra hasta el Rey. ¿Cómo no van a sobrarle las comunidades autónomas que gobiernan mejor que él?. Lo único que sobra en España es Sánchez, y por eso vamos a ganarle y vamos a demostrar que se puede gobernar y que se gobierna de otra manera", ha zanjado.