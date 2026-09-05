Aravaca está de fiestas: fin de semana lleno de música en vivo, toro carretón, paella, juegos infantiles y más

Este fin de semana buena parte de Madrid se ha puesto de acuerdo para que sus ciudadanos tomen una difícil decisión: a cuál fiesta ir. Las de El Pardo, Arganzuela y Canillejas tendrán lugar hasta este domingo, pero al mismo tiempo se celebran las de Aravaca, con un sábado lleno de música en vivo durante la noche, seguido un día después con un toro carretón y reparto de paella.

Con agosto en el retrovisor, la primera semana de septiembre marca el pistoletazo para las fiestas patronales, para el caso de Aravaca en su casco histórico y en su Recinto Ferial en la calle Río Nela, donde encontrará casetas de entidades culturales y sociales.

Conciertos, desayuno popular de chocolate con churros y encierro con toro carretón

El pregón que inaugura las fiestas ya quedó en el pasado, pero todavía puede ir a la actuación estelar de Siempre Así, grupo sevillano de rumba y pop con raíces flamencas, a las 22:00 horas, hasta las 23:30. Unos quince minutos después, Lady Cherry tomará el testigo. La cantante y dj de rock n roll de los años 40 y 50, estará sobre el escenario hasta las 2:00 de la madrugada del domingo.

Así, la segunda jornada del fin de semana comenzará con el desayuno popular de chocolate con churros antes de comenzar el encierro. La cita será a las 10:00 horas en el casco histórico, ya que una hora más tarde habrá un toro carretón corriendo por la plaza de Nuestra Señora del Buen Camino y varias calles hasta volver a este mismo punto.

Este domingo, Aravaca tendrá un encierro de un toro carretón / Toros y vacas

Este encierro, organizado por peña Altozano y acompañado por la charanga Txarangutanes, comenzará a las 11:00 y recorrerá las calles de Fuente de Aravaca, Baja de la Iglesia, Olivo, Florencio Rodríguez, Berenisa, Tejadillo y Boyero.

Al mismo tiempo, en la plaza de la Corona Boreal habrá un hinchable para público infantil, desde las 10:00 hasta las 14:00 horas, cuando empezará el reparto de paella. En el parque junto a la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, se celebrarán juegos tradicionales a partir de las 18:00 horas.

Recta final de las fiestas de Aravaca: juegos, conciertos, fuegos artificiales y misa solemne con procesión

También el domingo, a las 17:30 estará la presentación de un documental conmemorativo del X aniversario del Club Baloncesto de Aravaca. En cuanto a la música, el escenario de su recinto ferial recibirá a Wave Dance a las 21:00 horas, la orquesta The Music Show a las 22:00 y terminará el día con fuegos artificiales a medianoche.

El atrio de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora acogerá la misa de la patrona estas fiestas en Aravaca / Asuncionaravaca

La programación entre semana es más breve, sin actividades previstas para el lunes y un martes particularmente religioso. En el atrio de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora del Buen Camino conmemorarán a su patrona con una misa solemne a las 20:00 horas que, además, tendrá una actuación con coro.

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Una hora después, saldrá la procesión de la Imagen de la Patrona, acompañada de banda de música. Andará desde la iglesia hasta la Ermita dedicada a la misma y una vez llegue allí, se quemará un árbol pirotécnico en la puerta. La fiesta se extiende hasta el miércoles 9 de septiembre, día de la infancia en Aravaca.