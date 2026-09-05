Ainhoa Pinedo, la atleta de marcha que ayuda a niños huérfanos en Senegal: "No tengo hijos, pero quiero seguir viéndoles crecer como si lo fueran"

Amanece en Ndangane, un pueblo de pescadores a orillas del río Saloum, en Senegal. Desde una de sus escuelas coránicas, donde habitan alrededor de 80 niños y niñas huérfanos o en situación de vulnerabilidad, Ainhoa Pinedo levanta el teléfono. “Uno puede hacerse una idea a través de la televisión o las redes sociales, pero es llegar aquí y la historia cambia”, relata Pinedo. Atleta profesional desde los 15 años, la madrileña acaba de aterrizar en el país africano por tercera vez este año cargada de provisiones y donaciones en efectivo para mejorar las infraestructuras de las tres escuelas locales. “Esta vez vamos a reconstruir el tejado de las habitaciones de los niños, que en época de lluvias se inundan. Pronto empezará la obra para tapar los techos. Estos colegios son una especie de orfanatos donde la mayoría de niños han sido abandonados, sus padres han fallecido o no pueden cuidarlos durante el día porque no pueden hacerse cargo. Tienen entre uno y 17 años los más mayores, aunque en muchos casos no sabemos su edad exacta”, añade.

Aunque la primera vez que vino lo hizo junto a una ONG, ha preferido hacerlo por cuenta propia en las dos últimas ocasiones: “Sentí que era un viaje organizado. Éramos 42 personas, había reuniones y comidas. No lo estaba viviendo desde dentro, que era lo que quería. Recuerdo volver a casa insatisfecha. Sin embargo, el poco contacto que tuve con estos niños me impactó tanto que quería volver con un propósito en condiciones”. Esta vez pasará 12 días en solitario, desempeñando labores como docente y mejorando algunas infraestructuras que lo necesitan. “Mi idea era traer aquí el deporte, la igualdad, el respeto… Y al final soy yo la que está aprendiendo de ellos. Estoy aquí para enseñar, entrenar, ayudar. Ellos tienen una agilidad y una coordinación innata y muchas veces no hace falta ni que les explique los ejercicios”, cuenta. Antes de cada viaje, Pinedo prepara una maleta con ropa deportiva, juguetes y material de entrenamiento.

Ainhoa Pinedo junto a uno de los menores residentes en la escuela coránica. / CEDIDA

Ainhoa Pinedo en su tercer viaje a Ndangane, Senegal. / CEDIDA

“Cuando llego aquí, lo primero que hago es comprar productos de primera necesidad, como aceite, arroz, azúcar, leche, jabón o detergente. Esta vez también he comprado colchonetas nuevas para que duerman. También les dejo ropa deportiva que me dona la Diputación de Granada, donde trabajo, o balones cedidos del Granada femenino”, suma. La atleta financia todas las compras con las donaciones que recauda a través de redes sociales, que llegan a Senegal junto a ella, en efectivo: “Lo recaudo como persona física, por eso creo que puedo conseguir más que a través de una ONG. Hay una tendencia negativa por parte de la gente a la hora de donar a este tipo de organizaciones. En cambio, si lo llevo yo y les enseño todo lo que voy haciendo y comprando, son menos reticentes. En mi anterior viaje dejé comida en las escuelas para dos meses, construí un pozo de 25 centímetros e instalé ventiladores en las habitaciones del orfanato. Lo documenté todo y se lo envié a todos los donantes”.

Vínculo emocional

Si bien su objetivo no es otro que hacer de la vida de estos menores algo más sencillo, no ha podido evitar crear un vínculo con todos ellos: “Una vez sabes la historia de cada uno es imposible no cogerles cariño. Me voy llorando siempre por no querer volver a España. Ellos me piden que me quede y la vuelta se hace aún más dura”. El día a día, dice, en Ndangane, no es fácil. Al menos para estos niños y niñas que, según cuenta, “viven entre basura”. “No tienen duchas, se lavan cada tres días con el agua del pozo, la misma que beben sin garantías sanitarias. Los virus gastrointestinales están presentes cada semana. Yo misma vengo y pierdo el apetito por completo porque las condiciones son duras. Ellos son felices porque no conocen nada más. Mis alumnos en España están acostumbrados a privilegios y comodidades que no saben valorar”, sostiene. De padre médico y madre enfermera, Ainhoa cree haber descubierto su vocación deportiva gracias a los profesores de educación física que tuvo en el colegio.

Imagen de los tejados afectados por el temporal que Ainhoa reparará durante el viaje. / CEDIDA

“El deporte ha estado siempre en mi vida. Empecé a hacer atletismo con siete años y, cuando probé la especialidad de marcha me encantó. Gané mis primeras carreras y supe que era la disciplina correcta. Con 15 años fui medalla en el campeonato de España y con 16 debuté en la Selección, en un encuentro internacional. Me licencié en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y continué compitiendo hasta 2019, donde logré ser subcampeona por equipos en 50 kilómetros marcha. A día de hoy sigo compitiendo en categorías senior mientras dirijo proyectos educativos en la Diputación de Granada que conectan deporte e igualdad”, explica. Además, Ainhoa entrena a niños y adolescentes en España, Inglaterra y Portugal, donde toma partido en la preparación de Inés Méndez, “una de las atletas con mayor proyección mundial”, dice. En el país inglés, en cambio, su labor es más bien educativa, debido al declive que vive esta especialidad: “Me encargo de la divulgación, captación y formación en las escuelas”.

28 medallas

Su participación en los 50 kilómetros marcha no estuvo exenta de polémica. Junto a otras tres atletas, de procedencia australiana, estadounidense y portuguesa, llevó a los tribunales la lucha por considerar esta disciplina como categoría olímpica para las mujeres. “Lo era para los hombres desde 1932. Nosotras dejamos claro que queríamos competir en esa distancia en 2017 y, pese a que fuimos dando pasos, recibimos un rechazo burocrático. Logramos que se instalase la prueba en el Programa Internacional del Atletismo en campeonatos europeos y mundiales, en los que llegué a ser una de las mejores del mundo. Esperábamos que también se incluyese en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, pero el Comité Olímpico Internacional decidió no hacerlo. Llegamos al El Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana, Suiza, para denunciar a la federación internacional y al COI por discriminación, pero el juicio falló en nuestra contra. Alegaron que pedíamos un deporte nuevo y ese proceso tomaría entre seis y siete años”, recuerda.

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Imagen de Ainhoa con algunos de los niños residentes en el colegio coránico con el que colabora. / CEDIDA

Varios niños jugando en el colegio coránico con el que colabora. / CEDIDA

La madrileña asegura que, tras este proceso legal, renunció a la preparación de los 20 kilómetros y su carrera se estancó: “Después de los Juegos Olímpicos, el COI y la IAF decidieron eliminar la prueba de 50 kilómetros para siempre. Estuvo vigente sólo cinco años”. Desde sus inicios, Ainhoa acumula un total de 28 medallas en campeonatos nacionales e internacionales, algunos en equipo y otros, sola. “Soy y estoy formada por el deporte. Mis valores también, por eso me resulta fácil trasladarlos a la educación. No tengo hijos, pero quiero seguir viéndolos crecer como si lo fueran. Lo que está pasando en Ceuta me parte el alma. Entiendo que habrá casos de todo tipo, pero siento debilidad por esos niños, niñas y mujeres que llegan, los más vulnerables. De Senegal salen muchas personas en cayucos, engañadas con falsas promesas, jugándose la vida, hasta España. En cualquier caso debería primar la humanidad y la solidaridad”, zanja.