SUCESO EN MADRID
Una mujer grave y otra herida en un accidente de tráfico en la A-3, en Perales de Tajuña
El siniestro en la A-3 a la altura de Perales de Tajuña ha requerido la intervención de Bomberos y la Guardia Civil investiga las causas
Dos mujeres han resultado heridas este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en la A-3, a la altura de Perales de Tajuña, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid. El siniestro se ha producido en el kilómetro 40 de la autovía, sin que se hayan visto implicados otros vehículos.
Los sanitarios del SUMMA 112 han atendido y estabilizado a las dos mujeres heridas y posteriormente las han evacuado a centros hospitalarios. Una de ellas presenta heridas de carácter grave, mientras que la otra ha resultado herida de menor consideración.
Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han intervenido en el accidente.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el siniestro. Por el momento no han trascendido más detalles sobre la dinámica del accidente ni sobre la identidad o edad de las afectadas.
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