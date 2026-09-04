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Vuelve la noche del Prado: acceso gratis, música y museo abierto fuera de horario
La pinacoteca recupera su cita del primer sábado de cada mes con salas abiertas por la noche, propuestas musicales y contenidos multimedia
A las 20.30, el Prado ya ha cerrado sus puertas. Este sábado, sin embargo, parte del museo seguirá abierto hasta bien entrada la noche. 'El Prado de noche' regresa el 5 de septiembre con acceso gratuito y una forma distinta de recorrer sus salas, fuera del horario ordinario.
La apertura nocturna incluye música y contenidos multimedia en distintos espacios del museo. Las actividades se desarrollan junto a la visita a las colecciones, que podrán recorrerse durante las tres horas de apertura especial.
Radio 3 pone música a la noche
El vestíbulo de Jerónimos concentrará parte de la programación. Radio 3 emitirá desde allí un programa especial en directo dedicado al Prado, con periodistas y DJs de la emisora. La noche contará también con experiencias multimedia relacionadas con la colección y servicio de cafetería en varios espacios del museo.
La apertura se extenderá de 20.30 a 23.30 horas, con último acceso a las 23.00 y entrada por la Puerta de Jerónimos. El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo.
MÁS INFORMACIÓN
Evento: El Prado de noche
Lugar: Museo del Prado
Fecha: 5 de septiembre
Inicio: 20.30 horas
Duración: 3 horas
Precio: entrada libre y gratuita hasta completar aforo
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