PLANES
Últimos planes antes del regreso a clases en Madrid: mercadillos medievales, fiestas patronales o una exposición fotográfica de la posguerra para despedir el verano
Las Fiestas de La Melonera en Arganzuela y las celebraciones en Canillejas y El Pardo destacan entre las fiestas patronales del fin de semana madrileño
Antes de que los estudiantes regresen a las aulas, Madrid parece resistir y, en su lugar, querer volver al pasado. Ya sea medieval, con mercadillos que convierten a estos dos pueblos en villas de la época, o con una exposición fotográfica que se remonta a la devastación que rodeaba a la capital en la posguerra.
Sin embargo, no consigue decidirse entre tantas fiestas patronales que tienen lugar este fin de semana. Algunas extienden sus programaciones hasta el otro fin de semana, por ejemplo, las Fiestas de Villa de Vallecas, la de Ciudad Lineal y la de Canillejas, que se guardan lo mejor se hasta la próxima semana. Pero las de Arganzuela, Canillejas y El Pardo se acaban este domingo, tras conciertos y tributos de renombre.
Dos opciones de mercadillos medievales: pasacalles diabólico en uno y grandes conciertos en el otro
A una hora de Madrid, Buitrago de Lozoya, el municipio de Madrid que mejor conserva su muralla medieval, se convertirá en una villa del medioevo. La programación es amplia, desde obras de teatro, conciertos, hasta el pasacalles diabólico Demonium y espectáculos de fuego este viernes y sábado en la plaza del Castillo. Se acabará este domingo con un gran desfile.
La otra opción, más desconocida, pero con una cartelera de conciertos aún mejor y ubicado a menos de una hora de Madrid, es Aranjuez. En marco de sus Fiestas del Motín y hasta este domingo 6 de septiembre, cada tarde habrá caballeros, bufones y princesas paseándose por sus calles, decorados con puestos de artesanías y comida. Por la noche, habrá conciertos de La Pegatina este viernes, de Jaime Urrutia y de Coti este sábado.
📍Buitrago de Lozoya y Aranjuez
📆 Hasta el 6 de septiembre
La exposición de fotografías que vuelve a la Madrid de la posguerra civil: Madrid en construcción 1940-1985
El recorrido empieza por la Madrid de barricadas, trincheras y escombros como resultado de la guerra, ya que la capital fue objeto de varios bombardeos. En definitiva, un relato de destrucción, pero también de reconstrucción, tanto de la infraestructura como de la sociedad, y es que la exposición se detiene en el extrarradio, los asentamientos que poco a poco pasaron a ser parte de la ciudad.
De esta forma, el paisaje urbano retratado en una exposición gratuita en el complejo cultural El Águila cuenta la historia de las calles y los edificios a través de una reflexión por la intervención humana. Toma el nombre de Madrid en construcción 1940-1985, abierta al público desde el pasado 18 de junio hasta el próximo 22 de septiembre.
📍Complejo cultural El Águila
📆 Hasta el 22 de septiembre
Los imperdibles de las fiestas patronales de este fin de semana
La opción más fuerte es la de Arganzuela con las Fiestas de La Melonera con conciertos de La Frontera y Rafa Sánchez de La Unión este viernes, seguido por la presentación de Marazu y Sole Giménez este sábado, cuando por la tarde hay una fiesta de espuma. A su vez, este domingo, tendrá un tributo a Hombres G y fuegos artificiales como broche de oro.
Las de Canillejas también tendrán fuegos artificiales este domingo, pero antes de ello, también destacan un tributo a Mecano este viernes y otro a Nino Bravo este sábado. Pero si el plan es familiar, la mejor opción son las de El Pardo, especialmente este sábado, Día de la Infancia con rocódromo, hinchables, videojuegos, tiro con arco, mini-karts, talleres y ludoteca. Al mismo tiempo habrá una exposición de vehículos históricos. El domingo se celebrará la degustación de caldereta de gamo.
📍 Arganzuela, Canillejas y El Pardo
📆 Del 4 al 6 de septiembre
Estrenos de danza en Canal Baila
Se viene la temporada de estrenos de Teatros del Canal, inaugurada este jueves y viernes con Bailar, coreografía del brasileño Gabriel Matías. Con el tiempo, se afincó en España, pero el intérprete parte de su propia experiencia para explorar la vocación, el aprendizaje y el proceso de entrega al flamenco desde una mirada construida fuera de su lugar de origen.
La programación se extiende con estrenos a inicios de octubre y también los primeros días de diciembre. En el futuro más cercano, en septiembre, estará los días 10 y 11 con La razón sensible, de la compañía mexicana Cuatro X Cuatro y Shantí Vera.
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