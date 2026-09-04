Todos los detalles del plan de movilidad para la F1 en Madrid: cortes, accesos, Metro, lanzaderas, taxis y VTC

Madrid afrontará del 11 al 13 de septiembre su primer Gran Premio de Fórmula 1 en más de cuatro décadas con un dispositivo de movilidad diseñado para permitir la llegada y distribución de alrededor de 345.000 asistentes por el entorno de Ifema y Valdebebas.

La principal recomendación del Ayuntamiento es acudir en transporte público, para lo que el operativo diseñado contempla un extenso refuerzo de Metro, Cercanías, los autobuses urbanos e interurbanos y añade cinco lanzaderas gratuitas de EMT.

El circuito urbano de Madring, de 5,4 kilómetros y 22 curvas, ocupa terrenos de Corralejos y Valdebebas, en el límite de Barajas y Hortaleza. El recinto queda dividido en una zona sur, junto a Ifema, y otra norte, en Valdebebas, sin conexión peatonal directa. Por ello, conviene comprobar antes del viaje qué puerta figura en la entrada y escoger el modo de transporte que conduce al sector correcto.

Controles de acceso: 23 puertas, horarios y entradas vinculadas a cada zona

El público general podrá entrar y salir del recinto los días 11, 12 y 13 de septiembre entre las 8.00 y las 20.00 horas. Para determinados tipos de entrada, eventos privados y actividades corporativas, la salida podrá demorarse hasta las 23.00 horas.

El perímetro dispone de 23 puertas. Cada entrada está vinculada a una grada y a un acceso concreto, y una vez que el espectador entre en su zona no podrá salir y volver a acceder: no habrá reentradas. Tampoco será posible desplazarse a pie entre los sectores norte y sur una vez dentro del recinto.

La llegada en Metro se orienta principalmente a la zona sur, a través de la estación de Feria de Madrid, mientras que Cercanías Valdebebas sirve como puerta ferroviaria de la zona norte. Todas las entradas contarán con un carril accesible para personas con movilidad reducida y habrá señalización desde las estaciones para dirigir a los asistentes hacia la puerta asignada.

Distribución de los accesos, puertas, gradas y conexiones de transporte de las zonas norte y sur del circuito de Madring. / Ayuntamiento de Madrid

Zonas acotadas y cortes de tráfico: qué calles se verán afectadas

Las restricciones comenzarán antes de que arranquen los entrenamientos. Entre el 10 y el 14 de septiembre permanecerán cerrados al tráfico no autorizado varias calles necesarias para montar y desmontar los elementos temporales del Gran Premio. Los cortes afectan a tramos de Ribera del Sena, Vía Dublín y Francisco Umbral, además de varias glorietas del entorno. En Alejandro de la Sota se cortará una de las calzadas y la que permanezca abierta pasará a funcionar en doble sentido.

También podrán producirse cortes preventivos en la M-40 y la M-11 si se registra una afluencia masiva de vehículos. En concreto, el dispositivo podrá afectar a las incorporaciones de los kilómetros 5, 6 y 7 de la M-40; a las salidas 5 y 7 de la M-11; a la conexión de la M-12 con la vía de servicio de la M-11; al eje de la avenida de las Fuerzas Armadas, y a los accesos desde Hortaleza por la avenida de los Andes y la calle Silvano.

Viales cortados y movimientos permitidos en el entorno de Madring entre el 10 y el 14 de septiembre. / Ayuntamiento de Madrid

Dos coronas de movilidad alrededor de Madring

Del 11 al 13 de septiembre se activarán dos zonas de control en torno al circuito. La corona exterior funcionará como un anillo de regulación y vigilancia: la Policía Municipal podrá filtrar el tráfico, establecer desvíos, cambiar sentidos de circulación o limitar el paso si aparecen retenciones o riesgos para la seguridad. Los puntos de control estarán situados en la avenida de Logroño, la M-11, la M-12, la glorieta de Aníbal González, la avenida de las Fuerzas Armadas, Manuel Fraga Iribarne, Francisco Javier Sáenz de Oiza, Bet Figueras, la R-2 y la M-40.

La corona interior, por su parte, será un espacio de tráfico restringido y acceso controlado, al que no podrán acceder coches sin acreditación, repartidores ni taxis o VTX. Su perímetro incluye Vía Dublín, Camino de Sintra, la vía de servicio de la M-11, Alejandro de la Sota, Fuerzas Armadas, Francisco Umbral, Antonio López Torres, Tomás Redondo, Vía de los Poblados, Ribera del Sena, Ribera del Loira, la M-40, Consejo de Europa y la glorieta de S.A.R. Don Juan de Borbón y Battemberg.

Perímetros y puntos de control de las coronas exterior e interior del dispositivo de movilidad. / Ayuntamiento de Madrid

Las Cárcavas, hoteles, oficinas y el campo de golf: tres zonas protegidas

El plan crea tres zonas de protección: en el barrio de las Cárcavas se controlarán los accesos para evitar que los vehículos del evento ocupen las calles residenciales. Podrán entrar los vecinos acreditados, el transporte público habitual, los servicios esenciales y de emergencia, la asistencia domiciliaria, los proveedores autorizados y los taxis o VTC que lleven a residentes capaces de acreditar su domicilio.

La segunda zona abarca oficinas, hoteles, restaurantes, comercios y el Club de Golf. En el triángulo formado por Ribera del Sena, Vía Dublín, la avenida del Partenón y la glorieta de Don Juan de Borbón se priorizará al peatón y no se podrá estacionar en la calle. Los vehículos acreditados podrán circular por la avenida de la Capital de España y se mantendrá el acceso al aparcamiento del Olivar para quienes tengan reserva en el campo de golf y acreditación del evento.

La tercera zona protegida se sitúa junto a la M-40. Allí no habrá restricciones de acceso, pero el estacionamiento estará prohibido porque el espacio se reservará a autocares. La línea 104 de EMT conservará sus paradas. En cualquier vial con prohibición de aparcar, la organización podrá solicitar la retirada mediante la grúa municipal si los vehículos no se han movido tras la señalización y el aviso previo de 48 horas.

Transporte público para la F1: refuerzos de Metro, Cercanías y autobuses

El grueso de los desplazamientos deberá hacerse en transporte público. Metro reforzará especialmente las líneas 8, 4 y 5. La línea 8 incrementará un 50% su capacidad y podrá mover entre 15.000 y 21.000 viajeros por hora y sentido; la línea 4 sumará dos trenes en hora punta y alcanzará una capacidad de 7.500 viajeros por hora, mientras que la línea 5 añadirá un tren en hora punta y podrá transportar hasta 9.900 viajeros por hora. Feria de Madrid, en la línea 8, es la estación más cercana a la entrada sur y Metro desplegará más personal de atención y seguridad en las estaciones con mayor demanda.

Cercanías concentrará el acceso ferroviario a la zona norte mediante la estación de Valdebebas, en la línea C-1. El viernes se prevé una capacidad de 10.000 pasajeros por hora en los momentos punta, con intervalos de entre cinco y siete minutos, y trenes cada 15 minutos hacia Chamartín durante el resto del día. El sábado y el domingo circularán trenes dobles cada cinco minutos entre las 8.00 y las 11.00 horas y entre las 15.30 y las 19.30, con capacidad para 15.000 personas por hora.

Las líneas regulares de EMT que dan servicio a Valdebebas y Feria de Madrid mantendrán su operación, aunque podrán sufrir desvíos y algunas dejarán de parar dentro de la corona interior. En la zona norte operan las líneas 171, 174 y N28; en la sur, las 120, 122, 104, 171, T11, 87, 172SF, 125 y 172. La línea interurbana 828, que conecta Madrid-Canillejas con Alcobendas y la Universidad Autónoma, adaptará sus paradas y recorridos y realizará 39 expediciones diarias del 11 al 13 de septiembre, con frecuencias aproximadas de entre 35 y 65 minutos en ambos sentidos. Los cambios de recorrido de los autobuses podrán consultarse en la web de incidencias de EMT Madrid.

Cinco lanzaderas gratuitas de EMT y una conexión entre las zonas norte y sur

La red especial estará formada por cinco lanzaderas gratuitas y sin paradas intermedias. La MR3 conectará Feria de Madrid y Valdebebas entre las 6.00 y las 22.00 horas, con una frecuencia de cuatro minutos durante las horas centrales y de diez minutos entre las 6.00 y las 8.00 y entre las 20.30 y las 22.00. La MR1 unirá el estadio Metropolitano con Feria de Madrid y Valdebebas cada cinco minutos, de 7.30 a 21.00; la MR2 enlazará Canillejas con Feria de Madrid cada siete minutos en ese mismo horario; y la MR4 conectará Plaza de Castilla con Valdebebas también cada siete minutos, de 7.30 a 21.00. La MR5 funcionará de 17.00 a 21.00 desde Feria de Madrid hasta avenida de América, con intervalos de siete minutos y transporte de viajeros únicamente en ese sentido.

Estaciones de Metro y Cercanías, líneas de autobús y paradas de las lanzaderas próximas a cada acceso de Madring. / Ayuntamiento de Madrid

Dónde coger un taxi o un VTC en la F1 de Madrid

Taxi y VTC tendrán recorridos y puntos de parada separados del transporte colectivo. En la zona norte, la bolsa de taxis se situará en la avenida de las Fuerzas Armadas y el área de descenso quedará cerca de la glorieta de Isidro González Velázquez. El acceso se realizará desde el oeste por las avenidas de Niceto Alcalá Zamora y Francisco Pi y Margall. Los VTC recogerán y dejarán viajeros en la avenida de José Antonio Corrales, con entrada desde José Antonio Fernández Ordóñez y Manuel Fraga Iribarne y salida hacia Juan Antonio Samaranch.

Bolsa de taxis, zona de descenso y recorrido de acceso al punto de VTC situado al norte del circuito. / Ayuntamiento de Madrid

En la zona sur, la bolsa de taxis se ubicará dentro del aparcamiento del parque Juan Carlos I. El descenso de viajeros podrá hacerse en la avenida de los Andes, entre las calles Petunias y Boj, y la llegada a la bolsa se efectuará desde la avenida de Logroño. Los VTC tendrán su punto de recogida y bajada junto a la calle Añil y la M-40, con acceso desde la glorieta de Yucatán, la avenida de los Andes, la avenida del Arroyo del Santo y la avenida de los Prunos. Solo podrán entrar en las zonas de recogida los VTC que tengan un servicio precontratado.

Bolsa de taxis, zona de descenso y punto de recogida y bajada de viajeros de VTC al sur de Madring. / Ayuntamiento de Madrid

Aparcamientos para la F1: plazas asignadas y sin acceso libre

El plan reserva 11.854 plazas para vehículos, 1.000 para motocicletas y 270 para autocares, pero no configura el estacionamiento como una oferta libre. La llegada en coche o moto estará condicionada a la compra anticipada, la acreditación o la autorización correspondiente, con un aparcamiento y un itinerario previamente asignados.

El público general dispondrá de 4.320 plazas en la Ciudad Deportiva del Real Madrid y el estadio Metropolitano, con apertura de 7.00 a 22.00 horas. Habrá otras 150 plazas específicas para personas con movilidad reducida en Ribera del Sena, en la zona sur, y en el intercambiador de Valdebebas, en la zona norte.

Las hospitalidades contarán con 2.284 plazas y la organización, los trabajadores y los vehículos acreditados, con otras 5.100. Las 1.000 plazas para motos se repartirán por igual entre la avenida de las Fuerzas Armadas, en la zona norte, y el entorno de Vía Dublín y la glorieta de Hamburgo, en la zona sur. Para los autocares habrá 90 plazas al sur y 180 al norte, siempre con autorización, acreditación o registro previo.

Qué conviene comprobar antes de ir a Madring

La principal recomendación es revisar la puerta impresa en la entrada antes de elegir el itinerario, porque las zonas norte y sur no están conectadas a pie. Para la zona sur, la opción principal será Metro hasta Feria de Madrid; para la norte, Cercanías hasta Valdebebas.

Quienes lleguen a través de los intercambiadores o aparcamientos disuasorios podrán utilizar las lanzaderas gratuitas, incluida la MR3 para trasladarse entre los dos sectores antes de entrar en el recinto.