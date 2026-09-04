Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan de movilidad F1Carlos III LeonorPlaylist EPEMelanie SantilerRicardo Darín y Andrea PietraPlanes de ocio MadridEls JoglarsEl tiempoTamara Falcó
instagramlinkedin

COMUNIDAD DE MADRID

Los sindicatos de educación fijan el 3 de diciembre para la celebración de elecciones

Estará dirigido al personal docente no universitario de la Comunidad de Madrid, excluyendo las universidades

Varios niños a su llegada al colegio CEIP Hernán Cortés de Madrid.

Varios niños a su llegada al colegio CEIP Hernán Cortés de Madrid. / Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Madrid

Los cuatro sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación -CCOO, ANPE, CSIF y UGT- han fijado el día 3 de diciembre de este año para la celebración del proceso electoral para el personal docente no universitario de la Comunidad de Madrid.

Según han trasladado estas organizaciones en un comunicado, se ha suscrito un acuerdo conjunto de celebración de los comicios para elegir a los nuevos representantes docentes que abarca a todo el personal funcionario docente de los centros públicos de enseñanza madrileña, a excepción de las universidades.

Con este acuerdo, se ordena el proceso electoral de renovación de las Juntas de Personal de las cinco áreas territoriales en los centros que eligieron a sus representantes por última vez el 1 de diciembre de 2022.

Noticias relacionadas

Los cuatro sindicatos han acordado la creación de una Comisión de Seguimiento integrada por un representante de cada organización firmante.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El refugio de Tamara Falcó en la Sierra de Madrid: palacio deteriorado que fue una residencia señorial a finales del siglo XIX
  2. El nombre de niño que vuelve a estar de moda en Madrid: está relacionado con la inteligencia en la mitología nórdica y se remonta a la Edad Media
  3. Rodrigo Sorogoyen, Los Javis y Alauda Ruiz de Azúa se juegan el billete español a los Oscar: las tres películas preseleccionadas por la Academia
  4. Entramos en las obras del estadio que Shakira levantará en Madrid para cerrar su gira mundial: 'Marcará el futuro
  5. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
  6. El cuadro de George Washington que lleva 210 años en un palacio de Madrid: cruzó el Atlántico y jamás regresó a América
  7. Estas son las actividades gratuitas durante el mes de septiembre en Toledo: fechas y horarios
  8. Muere Ramón Espinar Gallego, primer presidente de la Asamblea de Madrid y padre del exdirigente de Podemos en la región, Ramón Espinar Merino

Los sindicatos de educación fijan el 3 de diciembre para la celebración de elecciones

Los sindicatos de educación fijan el 3 de diciembre para la celebración de elecciones

Lola Índigo llega este sábado a Alcalá de Henares con su único concierto de 2026 en Madrid

Lola Índigo llega este sábado a Alcalá de Henares con su único concierto de 2026 en Madrid

Planes para este viernes 4 de septiembre en Madrid: del pádel y Zoe Gotusso a una invasión alienígena

Planes para este viernes 4 de septiembre en Madrid: del pádel y Zoe Gotusso a una invasión alienígena

Sábado de Rastro: el mercadillo de los domingos celebrado en La Latina se adelanta este fin de semana

Sábado de Rastro: el mercadillo de los domingos celebrado en La Latina se adelanta este fin de semana

Detenido un policía nacional en Móstoles por presuntamente prestar su pistola a un conocido: le pillaron in fraganti

Vuelve la noche del Prado: acceso gratis, música y museo abierto fuera de horario

Vuelve la noche del Prado: acceso gratis, música y museo abierto fuera de horario

Arte, fotografía y ciencia sin pagar entrada: 5 planes gratis para este fin de semana en Madrid

Arte, fotografía y ciencia sin pagar entrada: 5 planes gratis para este fin de semana en Madrid

Del escenario a la pista de baile: 5 planes para el fin de semana con teatro, samba y club

Del escenario a la pista de baile: 5 planes para el fin de semana con teatro, samba y club