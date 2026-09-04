COMUNIDAD DE MADRID
Los sindicatos de educación fijan el 3 de diciembre para la celebración de elecciones
Estará dirigido al personal docente no universitario de la Comunidad de Madrid, excluyendo las universidades
Efe
Los cuatro sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación -CCOO, ANPE, CSIF y UGT- han fijado el día 3 de diciembre de este año para la celebración del proceso electoral para el personal docente no universitario de la Comunidad de Madrid.
Según han trasladado estas organizaciones en un comunicado, se ha suscrito un acuerdo conjunto de celebración de los comicios para elegir a los nuevos representantes docentes que abarca a todo el personal funcionario docente de los centros públicos de enseñanza madrileña, a excepción de las universidades.
Con este acuerdo, se ordena el proceso electoral de renovación de las Juntas de Personal de las cinco áreas territoriales en los centros que eligieron a sus representantes por última vez el 1 de diciembre de 2022.
Los cuatro sindicatos han acordado la creación de una Comisión de Seguimiento integrada por un representante de cada organización firmante.
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