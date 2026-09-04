MERCADILLO
Sábado de Rastro: el mercadillo de los domingos celebrado en La Latina se adelanta este fin de semana
La feria de desembalajes, que se celebra el primer sábado de cada mes, permite disfrutar de sus puestos de forma más tranquila antes de la afluencia dominical
En un fin de semana lleno de mercadillos, El Rastro, un viejo conocido que acostumbra quedarse con los domingos el resto del año, esta vez adelanta sus puestos de antigüedades, artesanías, joyería, ropa vintage y 'ofertones' de piezas de cuero al sábado.
La plaza del General Vara del Rey y sus calles colindantes extienden estos puestos hasta alcanzar las paradas de Metro Madrid de La Latina (L5) y Embajadores (L3). Pocos lo saben, pero esta feria de desembalajes acostumbra abrir el primer sábado de cada mes, quizá en solidaridad con los que prefieren quedarse dormidos los domingos.
El Rastro, un mercadillo con casi cinco siglos de historia
Entre mobiliario vintage y coleccionismo, los curiosos y turistas recorren un mercadillo muy castizo, que lleva más de 400 años vendiendo sus antigüedades. Se empieza a llenar de vida desde las 9:00 horas y cierra a las 15:00. En cualquier caso, siempre se llena a rebozar, especialmente desde las 11:00, así que lo más recomendable es ir temprano para poder recorrerlo con más calma.
Si ha ido, se habrá dado cuenta de las tantas oportunidades para comprarse una buena chaqueta de cuero o, cuando menos, cinturones y bolsos. No es casualidad, y es que se alza en una zona que antiguamente se dedicaba a curtir pieles, procedentes de las reses en su paso desde el matadero. Su rastro de sangre, bautizó el mercadillo.
En este sentido, tradicionalmente, cada calle estaba especializada en un tipo de producto. A nuestros días sobrevive la calle predilecta de los pintores, la de San Cayetano; la de los libros antiguos, en Carnero y Carlos Arniches; o de revistas, cromos y juegos de cartas en la de Rodas y plazas colindantes (Campillo del Mundo Nuevo y General Vara del Rey).
Más mercados en Madrid
Este fin de semana en particular coincide con otros dos mercadillos históricos, en concreto, los de Buitrago del Lozoya y el de Aranjuez, que se abanderan el estilo goyesco por su inmersión en la época medieval con amplias programaciones de actividades para reforzarlo.
Otros, más modernos y que se extienden el resto del año, son Mercado de las Ranas (Barrio de las Letras), cada primer y tercer sábado de cada mes. Para este septiembre, el 5 y el 19 de septiembre, de 12:00 a 20:00 horas.
La próxima semana, el segundo sábado de cada mes, estará el Mercado de Productores del Ensanche de Vallecas de 10:00 a 16:00. A su vez, El Rastro de Las Rozas tiene lugar el tercer sábado de cada mes, de 10:00 a 14:30, en el Bulevar Camilo José Cela.
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