Los actores Ricardo Darín y Andrea Pietra, protagonistas este sábado en 'Un café en las alturas'

Tras la entrevista a finales del mes de julio a Marc Simón, subdirector general de Social de Fundación “La Caixa”, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para los actores argentinos Ricardo Darín y Andrea Pietra.

Darín es uno de los actores argentinos más reconocidos internacionalmente, conocido por protagonizar películas como Nueve reinas, El secreto de sus ojos o El hijo de la novia, además de la serie El Eternauta.

Por su parte, Prieta acumula una amplia trayectoria entre cine, teatro y televisión. Ha participado en producciones como La señal, Tuya, El amor menos pensado o la serie El Eternauta.

Ambos artistas vuelven a Madrid para compartir tablas en el Nuevo Teatro Alcalá gracias al éxito teatral de Escenas de la vida conyugal, una obra que encierra cierta crítica al matrimonio como institución y que a la vez representa la fe en el amor como motor de la humanidad. Juntos, y con la célebre obra de Ingmar Bergman como telón de fondo, ambos actores reflexionan sobre el amor, el matrimonio, el teatro y la vida.

Ambos actores han compartido trabajo recientemente en El Eternauta, la serie de Netflix que mezcla ciencia ficción extraterrestre y experimento social. Ricardo Darín y Andrea Pietra hablan de esta serie con la que han conseguido este año sendos Premios Platino.

En la conversación brotarán recuerdos y vivencias sobre películas en cuyo reparto ambos han coincidido, como El amor menos pensado, una cinta que invita a reflexionar sobre si un amor cuando, con los años, pierde la pasión supone un fracaso.

Darín y Pietra ya trabajaron juntos en 2007 en La señal, una película que dirigió el actor junto a Martín Hodara y en la que la actriz representó un papel importante. Ambos hablarán de aquel trabajo y ofrecerán su visión del mundo a través de las grandes cuestiones que plantean películas como El secreto de sus ojos (dirigida por Juan José Campanella y coprotagonizada por Soledad Villamil) y que plantea una dicotomía entre justicia y venganza, entre pena de muerte y cadena perpetua; como Tuya, un filme en el que Andrea Pietra es Inés, una mujer que descubre una carta de amor dirigida a su marido y abre una lucha por defender la amenaza de una infidelidad, o como La odisea de los giles, una comedia en la que engañan a un grupo de vecinos a las puertas del ‘corralito’ en Argentina y que rocía de hilaridad y humor todo un drama nacional.

Acerca de estas películas y de estas temáticas Ricardo Darín y Andrea Pietra abrirán una interesante reflexión en una nueva edición de Un café en las alturas que celebra el regreso a Madrid, al Nuevo Teatro Alcalá, de Escenas de la vida conyugal.

Marc Simón y Fundación “la Caixa”

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada a finales de julio al subdirector general de Social de Fundación ”La Caixa”, Marc Simón, en la que señaló que “lo social siempre enfrenta situaciones de dificultad, y muchas veces representa la única oportunidad para las personas de salir adelante; por eso hay una obligación moral de hacerlo muy bien, y creo que unos premios que hablen de transformación social y permitan esa comunicación seguro que van a ayudar al sector”.

Tras explicar las prioridades con las que la Fundación “la Caixa” destinará este año 416 millones en iniciativas sociales, Marc Simón hace una radiografía exacta de la situación que atraviesan algunas de las cuestiones sociales que más preocupan hoy a la sociedad española. Preguntado por los factores que determinan la pobreza, Simón es claro en señalar que la formación es clave: “lo que más determina (la pobreza) es el nivel educativo cuando es muy bajo. Todo el mundo puede tener dificultad para encontrar un empleo, pero si tu formación es poca, tendrás muchos más problemas, y esto es el principal elemento que está detrás de las situaciones de mayor dificultad”.

El subdirector general de Social de Fundación “la Caixa” no dudó en apuntar a la pobreza infantil como el gran reto que aborda nuestra sociedad: “tener un porcentaje tan alto de pobreza infantil -uno de cada tres niños y niños en nuestro país- lleva a un futuro de dificultad solo por el lugar en donde han nacido o por la familia en la que han nacido”. E insistió en el factor formativo: “cuando analizas que se está heredando de padres a hijos, más allá de la condición económica, vemos el elemento educativo cuando no se pasa siquiera de primaria”. “Creo que debemos conjurarnos entre todos para que todos tengan las mismas oportunidades educativas”, concluyó.

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Preguntado sobre si la vivienda se está convirtiendo en un acelerador destacado de la exclusión, Simón consideró que “el precio de la vivienda claramente es algo que está incidiendo de manera muy negativa en todo el mundo, en todas las clases sociales”. Aunque en términos de exclusión, Marc Simón cree que hay otros factores de base tan importantes o más que el de la vivienda.