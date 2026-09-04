El Real Madrid se examina en La Cartuja con el pleno en juego

El Real Madrid afronta este viernes en La Cartuja su primer gran examen de la temporada (21:00 horas). Después de un comienzo de Liga prácticamente inmaculado, con tres victorias en tres jornadas y una producción ofensiva que ha disparado la ilusión del madridismo, el equipo de José Mourinho visita a un Real Betis que acostumbra a elevar sus prestaciones como local y que necesita reaccionar inmediatamente después del contundente 5-2 encajado ante el Levante.

Los blancos llegan a Sevilla con diez goles a favor, un pleno de nueve puntos y la sensación creciente de que las principales piezas del nuevo proyecto comienzan a encajar alrededor de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Júnior. El Real Madrid es segundo únicamente por la diferencia de goles respecto al Barcelona y quiere mantener la presión antes de cambiar el foco hacia la Liga de Campeones, donde le espera el Inter de Milán.

No será, sin embargo, una visita más. El Betis se ha convertido durante los últimos años en uno de esos rivales que incomodan especialmente al Madrid como local y los blancos no consiguen derrotar al conjunto verdiblanco a domicilio desde 2021, una secuencia que convierte el encuentro de La Cartuja en algo más que una cuarta jornada disputada cuando la temporada apenas ha comenzado.

El primer examen serio del Madrid

El balance del equipo de Mourinho resulta difícilmente mejorable después de tres partidos, aunque no todos hayan dejado las mismas sensaciones. Los blancos sufrieron más de lo esperado para imponerse al Espanyol en su único desplazamiento hasta la fecha, un 1-2 resuelto con suspense, antes de enseñar los dientes en el Bernabéu con dos goleadas consecutivas frente a la Real Sociedad (4-1) y el Málaga (4-0).

Ocho tantos en los dos últimos encuentros han confirmado el enorme potencial ofensivo de un equipo que empieza a ganar automatismos y que encuentra cada vez más facilidad para hacer daño cuando sus jugadores decisivos reciben cerca del área. La visita al Betis permitirá comprobar ahora si esa contundencia también puede trasladarse a un escenario más incómodo, ante un rival de mayor exigencia y lejos de la protección del Bernabéu. La victoria serviría además para sostener el pulso con el Barcelona y confirmar el mejor arranque liguero de Mourinho al frente del Real Madrid, en un momento en el que el conjunto blanco necesita transformar las buenas sensaciones iniciales en una dinámica capaz de devolverle a la pelea por todos los grandes títulos.

Bellingham celebra con Mbappé un gol de los blancos. / EFE/ Quique García

Buena parte de ese optimismo se explica por el rendimiento de los tres futbolistas llamados a marcar diferencias en ataque. Mbappé ha firmado cuatro de los diez goles madridistas y mantiene intacto el instinto rematador, mientras que Bellingham atraviesa un inicio especialmente brillante aprovechando la libertad que encuentra como mediapunta dentro del 4-2-3-1 de Mourinho. Vinícius completa un frente ofensivo que ha participado de manera directa en prácticamente toda la producción goleadora del Madrid durante las primeras jornadas. El brasileño volverá a partir desde la izquierda ante un rival al que ya consiguió marcar en el último enfrentamiento liguero, con Mbappé como referencia y Bellingham apareciendo por detrás para explotar los espacios que genere el francés.

Mourinho tiene pocas razones para alterar una fórmula que funciona y todo apunta a que volverá a apostar por buena parte de su núcleo de confianza, aunque las sanciones que arrastran algunos futbolistas para el estreno europeo pueden condicionar determinadas decisiones. Arda Güler, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva tienen opciones de entrar en un once en el que Fede Valverde parece prácticamente intocable.

Mourinho y Pellegrini, una vieja rivalidad ya enterrada

El partido también recupera uno de los enfrentamientos más reconocibles entre entrenadores de las últimas décadas. Mourinho y Pellegrini vuelven a coincidir en LaLiga después de una relación que comenzó marcada por la tensión cuando el portugués sustituyó al chileno en el banquillo madridista y este inició posteriormente su etapa en el Málaga. Quince años después, el tono es completamente distinto. Mourinho ha reconocido que se equivocó con algunas de aquellas declaraciones y ha elogiado públicamente a Pellegrini, al que considera un referente tanto profesional como personal. La vieja guerra dialéctica ha quedado atrás, aunque el duelo en los banquillos conserve todo su atractivo competitivo.

Mourinho habla con Pellegrini durante un partido de la Europa League entre el Betis y la Roma. / EFE/ JULIO MUÑOZ

Será el decimoctavo enfrentamiento entre ambos técnicos, con ocho victorias para Mourinho, cinco para Pellegrini y cuatro empates en los diecisiete precedentes, una estadística que añade otro ingrediente a un partido en el que los dos saben que, pese a encontrarse todavía en septiembre, los puntos pueden adquirir mucho valor cuando llegue el tramo decisivo del campeonato.

El buen momento blanco se encontrará enfrente con una estadística que Mourinho querrá borrar cuanto antes. El Real Madrid no derrota al Betis a domicilio desde 2021 y desde entonces ha encadenado varios tropiezos ante un equipo que, bajo la dirección de Manuel Pellegrini, ha convertido sus partidos como local en uno de los pilares de su crecimiento. El conjunto andaluz había comenzado además el campeonato con dos victorias por la mínima frente a la Real Sociedad y el Valencia, pero la goleada sufrida ante el Levante cambió radicalmente el estado de ánimo y dejó al descubierto problemas defensivos que el ataque madridista tratará de castigar desde el primer minuto.

La respuesta del Betis será una de las claves del encuentro. Pellegrini necesita recuperar la intensidad, el orden y la solidez que caracterizan a sus mejores versiones antes de que su equipo regrese, veinte años después, a la máxima competición europea para medirse al Lille. El calendario no concede demasiado margen: primero llega un Madrid lanzado y después espera la Champions.

Mourinho mantiene el bloque pese a las bajas

El Real Madrid llega condicionado por una amplia lista de ausencias, ya que Mourinho no puede contar con Aurélien Tchouaméni, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Éder Militao, Rodrygo, Endrick y Thiago Pitarch. El joven Sergio Martínez sí ha entrado en la convocatoria después de su llegada procedente del Racing, aunque su presencia se espera inicialmente en el banquillo.

En defensa, Denzel Dumfries y Marc Cucurella parten con ventaja para ocupar los laterales, mientras que Dean Huijsen será uno de los centrales y su acompañante saldrá previsiblemente de Ibrahima Konaté y Antonio Rüdiger. Por delante, Valverde y Bernardo Silva pueden formar la pareja de centrocampistas que sostenga a un cuarteto ofensivo con Güler, Bellingham, Vinícius y Mbappé.

Pellegrini tampoco podrá disponer de todos sus efectivos. Giovani Lo Celso, Aitor Ruibal y Ez Abde figuran entre las bajas, mientras que Dani Ceballos tendrá que aplazar el esperado reencuentro con el Real Madrid después de regresar al club en el que se formó. El centrocampista apenas ha completado entrenamientos con el grupo después de su salida del conjunto blanco y todavía no está preparado para competir.

La goleada en el Ciutat de València puede llevar al técnico verdiblanco a retocar especialmente una defensa en la que Diego Llorente y Marc Bartra pugnan por acompañar a Natan. Marc Roca y Facundo Bernal apuntan al doble pivote, mientras que Isco, todavía recuperando protagonismo y minutos, disputa con Pablo Fornals el puesto de enganche. Antony y Rodrigo Riquelme aparecen como las principales amenazas por las bandas y Cucho Hernández parte con ventaja para ejercer como referencia ofensiva, aunque Pellegrini dispone de alternativas para modificar el ataque de un equipo que tratará de llevar el partido hacia un terreno físico, intenso y exigente para impedir que el equipo de Mourinho pueda correr.

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Antony juega un balón ante Alex Marchal, de la Real Sociedad. / EFE/ José Manuel Vidal

La Cartuja determinará así hasta dónde alcanza este prometedor comienzo blanco. El Real Madrid llega con más fútbol, más goles y mejores sensaciones, pero también con una cuenta pendiente que se prolonga desde 2021 y con el recuerdo de que su primera salida de la temporada estuvo lejos de resultar cómoda. Superar al Betis, conservar el pleno y hacerlo justo antes de que vuelva la Champions supondría para Mourinho una confirmación de que este nuevo Madrid empieza a adquirir velocidad de crucero.