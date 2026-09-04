MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
'Huir', de Nico
Dos años le han bastado a Nico para encontrar el sonido que mejor le define. Es cierto que lleva un buen puñado de canciones alumbradas, pero en Huir ha tocado una tecla hasta entonces desconocida. Es carismática, huye de los arquetipos. Hay tanta verdad en ella que arrasa con todo lo que se le pone por delante. Así que ten cuidado, es posible que tu corazón se vea un poco magullado tras oírla. Repetirás. Es hipnótica.
'No eres así', de Safree
Es probable que aún no tengas a Safree en tu mapa sonoro, pero bien merece una de tus chinchetas. Tiene una luz que la hace altamente adictiva, siempre coqueteando con los géneros y deshaciendo lo que parecía eterno. No es así entra a degüello y, poco a poco, de menos a más, va agarrándose a la sesera con fuerza. Es, tal vez, su corte más certero. Y, por ello, bien merece una escucha. Será la puerta de entrada a su universo.
'Libre', de Julia Medina
Hay algo que comparten todas las canciones que Julia Medina ha editado desde su debut en 2018: honestidad. Da igual el momento sentimental en el que la hayan pillado, siempre, siempre, siempre ha cantado aquello que siente sin mayor pretensión que sanarse. Eso le ha dado un valor añadido, volviéndola una autora de los más coherentes, interesantes y genuinas del momento. Escucharla reconforta. En Libre. Y todas la demás.
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