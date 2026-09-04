La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Es probable que aún no tengas a Safree en tu mapa sonoro, pero bien merece una de tus chinchetas. Tiene una luz que la hace altamente adictiva, siempre coqueteando con los géneros y deshaciendo lo que parecía eterno. No es así entra a degüello y, poco a poco, de menos a más, va agarrándose a la sesera con fuerza. Es, tal vez, su corte más certero. Y, por ello, bien merece una escucha. Será la puerta de entrada a su universo.