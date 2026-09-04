Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestación CeutaProtesta CallaoAbono jovenPelículas OscarJódarJorge MartínBailarina de ShakiraMercado de fichajesEl tiempoTamara Falcó
instagramlinkedin

Planes

Del escenario a la pista de baile: 5 planes para el fin de semana con teatro, samba y club

Tres propuestas teatrales, música brasileña y una sesión de club construyen una agenda que va de Cervantes y Cecilia Suárez al funk carioca

Cecilia Suárez, protagonista de 'El invencible verano de Liliana'

Cecilia Suárez, protagonista de 'El invencible verano de Liliana' / Condeduque Madrid

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Cinco planes muy distintos convierten el primer fin de semana de septiembre en Madrid en una ruta que va del teatro a la pista de baile. Entre viernes y domingo, la capital reúne a Cecilia Suárez en El invencible verano de Liliana, las variaciones cervantinas de El retablo de las maravillas, el pulso brasileño de Blecaute Jr. y una madrugada de funk carioca y mandelão en Clamores.

Toda persona vista de cerca es un monstruo

Una cena entre dos parejas en crisis termina sacando a la superficie secretos, temores y verdades incómodas en ‘Toda persona vista de cerca es un monstruo’. La obra enfrenta a cuatro personajes que funcionan como espejo unos de otros mientras la velada avanza hacia una confrontación cada vez más tensa entre lo que aparentan, lo que son y lo que desean. Con dramaturgia de María Zubiri y dirección de Matías Benedetti, esta pieza de origen argentino puede verse el viernes 4 de septiembre en el Teatro Lara.

MÁS INFORMACIÓN

Evento: Toda persona vista de cerca es un monstruo

Lugar: Teatro Lara

Fecha: viernes, 4 de septiembre

Horario: 18:15 horas

Duración: 75 minutos

Precio: desde 12 euros

Cervantes pasado por variaciones contemporáneas

El retablo de las maravillas’ traslada al presente un mecanismo que sigue funcionando siglos después: la presión colectiva, las apariencias y el miedo a quedar fuera. La obra toma ese conflicto como motor para construir una versión escénica actual, apoyada en la distancia entre lo que los personajes creen ver, lo que aceptan públicamente y lo que realmente ocurre.

El montaje puede verse el viernes, sábado y domingo en el Teatro Fernán Gómez. Estas funciones abren una temporada que continuará hasta el 27 de septiembre y permiten entrar en una relectura que utiliza un texto clásico para hablar de comportamientos que siguen siendo reconocibles hoy.

MÁS INFORMACIÓN

Evento: El retablo de las maravillas. Variaciones contemporáneas sobre un tema de Cervantes

Lugar: Teatro Fernán Gómez

Fecha: 4, 5 y 6 de septiembre

Horario: de martes a sábado a las 20:00 horas y los domingos a las 19:00 horas

Duración: 105 minutos

Precio: entrada general 22 euros

Cecilia Suárez reconstruye la historia de Liliana Rivera Garza

Una voz, diarios, anotaciones y recuerdos sostienen ‘El invencible verano de Liliana’. Cecilia Suárez interpreta la obra construida a partir del libro de Cristina Rivera Garza, que reconstruye la vida de su hermana Liliana y los acontecimientos anteriores a su asesinato. La adaptación teatral corre a cargo de Amaranta Osorio y la dirección es de Juan Carlos Fisher. El montaje trabaja con las propias palabras, pensamientos y escritos de Liliana para recuperar su historia tres décadas después de su muerte.

MÁS INFORMACIÓN

Evento: El invencible verano de Liliana

Lugar: Teatro Condeduque

Fecha: 4, 5 y 6 de septiembre

Horario: 19.30 horas

Duración: 75 minutos

Precio: 24 euros

Del pop brasileño al mandelão en Clamores

Baile Europa: Back to Clamores lleva la noche del viernes hacia los sonidos urbanos de Brasil. Bruni + Caro encabezan una sesión que mezcla pop brasileño, funk carioca y mandelão con SubmundoDJS, en un formato pensado directamente para la pista y que prolonga la música hasta bien entrada la madrugada.

La sesión está programada el viernes a las 23:55 horas en Clamores. Una de las propuestas más nocturnas de la selección cambia las butacas por una pista dominada por ritmos brasileños.

MÁS INFORMACIÓN

Evento: Baile Europa: Back to Clamores

Lugar: Sala Clamores

Fecha: viernes, 4 de septiembre

Horario: 23:55 horas

Precio: desde 10 euros

Blecaute Jr. lleva samba, bossa nova y MPB al Café Berlín

El domingo, la música brasileña toma el relevo con Blecaute Jr., cantante y compositor que continúa el legado familiar de su padre, el histórico Blecaute, sin limitarse a reproducirlo. Acompañado por su grupo, el músico recorre la samba, la MPB, la bossa nova y la samba de raíz, combinando canciones clásicas con un repertorio construido desde su propia trayectoria artística.

Noticias relacionadas

El concierto será el domingo a las 20:00 horas en Café Berlín y propone una panorámica de distintas vertientes de la música popular brasileña dentro de una misma actuación.

MÁS INFORMACIÓN

Evento: Blecaute Jr.

Lugar: Café Berlín

Fecha: domingo, 6 de septiembre

Horario: 20:00 horas

Precio: desde 10 euros; taquilla, 15 euros

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este pueblo de Madrid se transformará en un mundo de Navidad durante casi dos meses: las entradas ya se están agotando
  2. El refugio de Tamara Falcó en la Sierra de Madrid: palacio deteriorado que fue una residencia señorial a finales del siglo XIX
  3. Manifestación en apoyo a Ceuta en Alcalá de Henares: a qué hora es, recorrido y calles cortadas al tráfico
  4. El nombre de niño que vuelve a estar de moda en Madrid: está relacionado con la inteligencia en la mitología nórdica y se remonta a la Edad Media
  5. Entramos en las obras del estadio que Shakira levantará en Madrid para cerrar su gira mundial: 'Marcará el futuro
  6. Manifestación por Ceuta en Pozuelo de Alarcón: hora y dónde tendrá lugar
  7. Manifestación en apoyo a Ceuta en Móstoles hoy, miércoles 2 de septiembre: hora y lugar
  8. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey

Del escenario a la pista de baile: 5 planes para el fin de semana con teatro, samba y club

Del escenario a la pista de baile: 5 planes para el fin de semana con teatro, samba y club

La Carlos III pide a los profesores de Leonor "normalidad" en el trato y recuerda que no se pueden usar móviles en clase

La Carlos III pide a los profesores de Leonor "normalidad" en el trato y recuerda que no se pueden usar móviles en clase

La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Melanie Santiler, la voz rebelde que transformará Madrid en La Habana a ritmo de reparto: "Es un género de hombres, pero me han aceptado"

Últimos planes antes del regreso a clases en Madrid: mercadillos medievales, fiestas patronales o una exposición fotográfica de la posguerra para despedir el verano

Últimos planes antes del regreso a clases en Madrid: mercadillos medievales, fiestas patronales o una exposición fotográfica de la posguerra para despedir el verano

Todos los detalles del plan de movilidad para la F1 en Madrid: cortes, accesos, Metro, lanzaderas, taxis y VTC

Todos los detalles del plan de movilidad para la F1 en Madrid: cortes, accesos, Metro, lanzaderas, taxis y VTC

Adrián Abella, jefe de sala de Caleña: "En la alta gastronomía del futuro, el lujo será la humanidad"

Adrián Abella, jefe de sala de Caleña: "En la alta gastronomía del futuro, el lujo será la humanidad"

Los actores Ricardo Darín y Andrea Pietra, protagonistas este sábado en 'Un café en las alturas'

Los actores Ricardo Darín y Andrea Pietra, protagonistas este sábado en 'Un café en las alturas'