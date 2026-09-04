Planes
Del escenario a la pista de baile: 5 planes para el fin de semana con teatro, samba y club
Tres propuestas teatrales, música brasileña y una sesión de club construyen una agenda que va de Cervantes y Cecilia Suárez al funk carioca
Cinco planes muy distintos convierten el primer fin de semana de septiembre en Madrid en una ruta que va del teatro a la pista de baile. Entre viernes y domingo, la capital reúne a Cecilia Suárez en El invencible verano de Liliana, las variaciones cervantinas de El retablo de las maravillas, el pulso brasileño de Blecaute Jr. y una madrugada de funk carioca y mandelão en Clamores.
Toda persona vista de cerca es un monstruo
Una cena entre dos parejas en crisis termina sacando a la superficie secretos, temores y verdades incómodas en ‘Toda persona vista de cerca es un monstruo’. La obra enfrenta a cuatro personajes que funcionan como espejo unos de otros mientras la velada avanza hacia una confrontación cada vez más tensa entre lo que aparentan, lo que son y lo que desean. Con dramaturgia de María Zubiri y dirección de Matías Benedetti, esta pieza de origen argentino puede verse el viernes 4 de septiembre en el Teatro Lara.
MÁS INFORMACIÓN
Evento: Toda persona vista de cerca es un monstruo
Lugar: Teatro Lara
Fecha: viernes, 4 de septiembre
Horario: 18:15 horas
Duración: 75 minutos
Precio: desde 12 euros
Cervantes pasado por variaciones contemporáneas
‘El retablo de las maravillas’ traslada al presente un mecanismo que sigue funcionando siglos después: la presión colectiva, las apariencias y el miedo a quedar fuera. La obra toma ese conflicto como motor para construir una versión escénica actual, apoyada en la distancia entre lo que los personajes creen ver, lo que aceptan públicamente y lo que realmente ocurre.
El montaje puede verse el viernes, sábado y domingo en el Teatro Fernán Gómez. Estas funciones abren una temporada que continuará hasta el 27 de septiembre y permiten entrar en una relectura que utiliza un texto clásico para hablar de comportamientos que siguen siendo reconocibles hoy.
MÁS INFORMACIÓN
Evento: El retablo de las maravillas. Variaciones contemporáneas sobre un tema de Cervantes
Lugar: Teatro Fernán Gómez
Fecha: 4, 5 y 6 de septiembre
Horario: de martes a sábado a las 20:00 horas y los domingos a las 19:00 horas
Duración: 105 minutos
Precio: entrada general 22 euros
Cecilia Suárez reconstruye la historia de Liliana Rivera Garza
Una voz, diarios, anotaciones y recuerdos sostienen ‘El invencible verano de Liliana’. Cecilia Suárez interpreta la obra construida a partir del libro de Cristina Rivera Garza, que reconstruye la vida de su hermana Liliana y los acontecimientos anteriores a su asesinato. La adaptación teatral corre a cargo de Amaranta Osorio y la dirección es de Juan Carlos Fisher. El montaje trabaja con las propias palabras, pensamientos y escritos de Liliana para recuperar su historia tres décadas después de su muerte.
MÁS INFORMACIÓN
Evento: El invencible verano de Liliana
Lugar: Teatro Condeduque
Fecha: 4, 5 y 6 de septiembre
Horario: 19.30 horas
Duración: 75 minutos
Precio: 24 euros
Del pop brasileño al mandelão en Clamores
‘Baile Europa: Back to Clamores’ lleva la noche del viernes hacia los sonidos urbanos de Brasil. Bruni + Caro encabezan una sesión que mezcla pop brasileño, funk carioca y mandelão con SubmundoDJS, en un formato pensado directamente para la pista y que prolonga la música hasta bien entrada la madrugada.
La sesión está programada el viernes a las 23:55 horas en Clamores. Una de las propuestas más nocturnas de la selección cambia las butacas por una pista dominada por ritmos brasileños.
MÁS INFORMACIÓN
Evento: Baile Europa: Back to Clamores
Lugar: Sala Clamores
Fecha: viernes, 4 de septiembre
Horario: 23:55 horas
Precio: desde 10 euros
Blecaute Jr. lleva samba, bossa nova y MPB al Café Berlín
El domingo, la música brasileña toma el relevo con Blecaute Jr., cantante y compositor que continúa el legado familiar de su padre, el histórico Blecaute, sin limitarse a reproducirlo. Acompañado por su grupo, el músico recorre la samba, la MPB, la bossa nova y la samba de raíz, combinando canciones clásicas con un repertorio construido desde su propia trayectoria artística.
El concierto será el domingo a las 20:00 horas en Café Berlín y propone una panorámica de distintas vertientes de la música popular brasileña dentro de una misma actuación.
MÁS INFORMACIÓN
Evento: Blecaute Jr.
Lugar: Café Berlín
Fecha: domingo, 6 de septiembre
Horario: 20:00 horas
Precio: desde 10 euros; taquilla, 15 euros
- Este pueblo de Madrid se transformará en un mundo de Navidad durante casi dos meses: las entradas ya se están agotando
- El refugio de Tamara Falcó en la Sierra de Madrid: palacio deteriorado que fue una residencia señorial a finales del siglo XIX
- Manifestación en apoyo a Ceuta en Alcalá de Henares: a qué hora es, recorrido y calles cortadas al tráfico
- El nombre de niño que vuelve a estar de moda en Madrid: está relacionado con la inteligencia en la mitología nórdica y se remonta a la Edad Media
- Entramos en las obras del estadio que Shakira levantará en Madrid para cerrar su gira mundial: 'Marcará el futuro
- Manifestación por Ceuta en Pozuelo de Alarcón: hora y dónde tendrá lugar
- Manifestación en apoyo a Ceuta en Móstoles hoy, miércoles 2 de septiembre: hora y lugar
- La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey