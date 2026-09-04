Del escenario a la pista de baile: 5 planes para el fin de semana con teatro, samba y club

Cinco planes muy distintos convierten el primer fin de semana de septiembre en Madrid en una ruta que va del teatro a la pista de baile. Entre viernes y domingo, la capital reúne a Cecilia Suárez en El invencible verano de Liliana, las variaciones cervantinas de El retablo de las maravillas, el pulso brasileño de Blecaute Jr. y una madrugada de funk carioca y mandelão en Clamores.

Toda persona vista de cerca es un monstruo

Una cena entre dos parejas en crisis termina sacando a la superficie secretos, temores y verdades incómodas en ‘Toda persona vista de cerca es un monstruo’. La obra enfrenta a cuatro personajes que funcionan como espejo unos de otros mientras la velada avanza hacia una confrontación cada vez más tensa entre lo que aparentan, lo que son y lo que desean. Con dramaturgia de María Zubiri y dirección de Matías Benedetti, esta pieza de origen argentino puede verse el viernes 4 de septiembre en el Teatro Lara.

MÁS INFORMACIÓN Evento: Toda persona vista de cerca es un monstruo Lugar: Teatro Lara Fecha: viernes, 4 de septiembre Horario: 18:15 horas Duración: 75 minutos Precio: desde 12 euros

Cervantes pasado por variaciones contemporáneas

‘El retablo de las maravillas’ traslada al presente un mecanismo que sigue funcionando siglos después: la presión colectiva, las apariencias y el miedo a quedar fuera. La obra toma ese conflicto como motor para construir una versión escénica actual, apoyada en la distancia entre lo que los personajes creen ver, lo que aceptan públicamente y lo que realmente ocurre.

El montaje puede verse el viernes, sábado y domingo en el Teatro Fernán Gómez. Estas funciones abren una temporada que continuará hasta el 27 de septiembre y permiten entrar en una relectura que utiliza un texto clásico para hablar de comportamientos que siguen siendo reconocibles hoy.

MÁS INFORMACIÓN Evento: El retablo de las maravillas. Variaciones contemporáneas sobre un tema de Cervantes Lugar: Teatro Fernán Gómez Fecha: 4, 5 y 6 de septiembre Horario: de martes a sábado a las 20:00 horas y los domingos a las 19:00 horas Duración: 105 minutos Precio: entrada general 22 euros

Cecilia Suárez reconstruye la historia de Liliana Rivera Garza

Una voz, diarios, anotaciones y recuerdos sostienen ‘El invencible verano de Liliana’. Cecilia Suárez interpreta la obra construida a partir del libro de Cristina Rivera Garza, que reconstruye la vida de su hermana Liliana y los acontecimientos anteriores a su asesinato. La adaptación teatral corre a cargo de Amaranta Osorio y la dirección es de Juan Carlos Fisher. El montaje trabaja con las propias palabras, pensamientos y escritos de Liliana para recuperar su historia tres décadas después de su muerte.

MÁS INFORMACIÓN Evento: El invencible verano de Liliana Lugar: Teatro Condeduque Fecha: 4, 5 y 6 de septiembre Horario: 19.30 horas Duración: 75 minutos Precio: 24 euros

Del pop brasileño al mandelão en Clamores

‘Baile Europa: Back to Clamores’ lleva la noche del viernes hacia los sonidos urbanos de Brasil. Bruni + Caro encabezan una sesión que mezcla pop brasileño, funk carioca y mandelão con SubmundoDJS, en un formato pensado directamente para la pista y que prolonga la música hasta bien entrada la madrugada.

La sesión está programada el viernes a las 23:55 horas en Clamores. Una de las propuestas más nocturnas de la selección cambia las butacas por una pista dominada por ritmos brasileños.

MÁS INFORMACIÓN Evento: Baile Europa: Back to Clamores Lugar: Sala Clamores Fecha: viernes, 4 de septiembre Horario: 23:55 horas Precio: desde 10 euros

Blecaute Jr. lleva samba, bossa nova y MPB al Café Berlín

El domingo, la música brasileña toma el relevo con Blecaute Jr., cantante y compositor que continúa el legado familiar de su padre, el histórico Blecaute, sin limitarse a reproducirlo. Acompañado por su grupo, el músico recorre la samba, la MPB, la bossa nova y la samba de raíz, combinando canciones clásicas con un repertorio construido desde su propia trayectoria artística.

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El concierto será el domingo a las 20:00 horas en Café Berlín y propone una panorámica de distintas vertientes de la música popular brasileña dentro de una misma actuación.