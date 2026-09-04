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Planes para este viernes 4 de septiembre en Madrid: del pádel y Zoe Gotusso a una invasión alienígena

La jornada combina deporte, teatro, música en directo y una fiesta argentina que se prolonga hasta la madrugada

La Malafamera aterriza por primera vez en Madrid en un concierto en la Sala Villanos.

La Malafamera aterriza por primera vez en Madrid en un concierto en la Sala Villanos.

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Paula Correa

Madrid

Hay viernes que piden elegir plan y otros que permiten encadenarlos. Este 4 de septiembre es uno de esos días en los que la agenda de ocio ofrece en Madrid una gran variedad de eventos para dar el pistoletazo de salida al fin de semana por todo lo alto. Del arte de Zoe Gotusso, a las rondas finales del Premier Pádel, pasando por una historia de amor con extraterrestres, el viernes llega cargado de planazos para todos los gustos.

Los cuartos de final llevan el Premier Pádel al momento decisivo

El Premier Pádel P1 entra en sus jornadas clave con la disputa este viernes de los cuartos de final. El Movistar Arena concentra desde primera hora los partidos que decidirán el cuadro de semifinales del sábado y acercarán a las mejores parejas a la final del domingo.

Es el plan más madrugador de la selección y también el único que cambia escenarios y salas por una pista donde, a estas alturas del torneo, cada partido es decisivo.

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Evento: Comunidad de Madrid Premier Pádel P1 by Oysho

Lugar: Movistar Arena

Fecha: 4 de septiembre

Inicio: 9.00 horas

Precio: desde 2,5 euros

Un secuestro doméstico que se compica

Perder el puesto en el mercado empuja al protagonista de ‘El Secuestro' a una decisión tan absurda como desesperada: convertir un conflicto laboral en un secuestro con consecuencias imprevisibles. A partir de ahí, la comedia crece por acumulación de problemas, malentendidos y familiares que terminan complicando todavía más una situación que ya era insostenible.

Fran Nortes firma y dirige esta función, interpretada por Carlos Chamarro, Leo Rivera, Diana Lázaro, Carlos Heredia y Óscar Lasarte. El montaje juega con una premisa muy reconocible —el miedo a perder el trabajo— y la lleva hasta un terreno disparatado, donde la política, la familia y las malas decisiones terminan chocando sobre el escenario.

MÁS INFORMACIÓN

Evento: El Secuestro

Lugar: Teatro Lara

Fecha: 4 de septiembre

Inicio: 19:00 horas

Duración: 80 minutos

Precio: desde 14 euros

Una historia de amor con un extraterrestre de por medio

Encontrar una segunda oportunidad ya parece improbable; hacerlo con un alienígena-amante eleva bastante la apuesta. 'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos', escrita y dirigida por María Velasco, mezcla teatro íntimo y ciencia ficción para construir una rom-com posdramática atravesada por la crisis climática, la precariedad y el desencanto.

Maricel Álvarez y María Jáimez se alternan como álter ego de la autora, mientras Carlos Beluga ocupa el lugar de ese otro llegado de fuera. El montaje regresa a Madrid y puede verse este viernes en la Sala Max Aub de Nave 10 Matadero.

MÁS INFORMACIÓN

Evento: Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos

Lugar: Matadero

Fecha: 4 de septiembre

Inicio: 19.30 horas

Duración: 95 minutos

Precio: desde 15 euros

Zoe Gotusso pone la pausa con un concierto en pequeño formato

La cantante argentina Zoe Gotusso lleva este viernes su directo a Café Berlín dentro de SON Estrella Galicia. El formato de sala pequeña encaja con un concierto más cercano, con la voz y las canciones en primer plano y sin la distancia de los grandes recintos.

La actuación comienza a las 20.30 horas y es uno de los conciertos que abren la noche madrileña antes de que la agenda se desplace hacia sesiones y fiestas de madrugada.

MÁS INFORMACIÓN

Evento: Zoe Gotusso

Lugar: Café Berlín

Fecha: 4 de septiembre

Inicio: 20.30 horas

Precio: desde 22,25 euros

Cumbia, RKT y reguetón hasta bien entrada la madrugada

El viernes también termina con acento argentino. La Malafamera aterriza por primera vez en Madrid con una fiesta construida alrededor de cumbia, RKT y reguetón, tres ingredientes que alejan este último plan del formato de concierto convencional y lo llevan directamente a la pista de baile.

Noticias relacionadas

La cita ocupa Sala Villanos y se prolonga hasta las 6.00 de la mañana, convirtiéndose en la opción más nocturna de la selección. Después del pádel, el teatro y los conciertos, aquí el plan consiste simplemente en alargar el viernes hasta que ya sea sábado.

MÁS INFORMACIÓN

Evento: La Malafamera

Lugar: Sala Villanos

Fecha: 4 de septiembre

Inicio: 23:59 horas

Duración: 6 horas aprox.

Precio: desde 16 euros

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