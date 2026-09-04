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Planes para este sábado 5 de septiembre en Madrid: cine, fotografía, música en directo y flamenco

La jornada pasa por unas termas romanas convertidas en escenario cinematográfico, trece miradas sobre la fotografía contemporánea, cuatro directos en Sala El Sol y el baile de Eduardo Guerrero

Eduardo Guerrero llega al Teatro Figaró con 'Códigos'.

Eduardo Guerrero llega al Teatro Figaró con 'Códigos'.

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Paula Correa

Madrid entra en el primer sábado de septiembre con una agenda que se mueve entre imágenes, escenarios y música en directo. Hay estrenos que llevan el cine hacia territorios inesperados, exposiciones que amplían la fotografía más allá del papel y conciertos que cambian de formato para buscar otra cercanía con el público. El flamenco, el pop alternativo y el folk completan una jornada pensada para ir saltando de un lenguaje a otro sin salir de la ciudad.

Unas termas romanas donde empiezan a salir las verdades

Un grupo de amigos regresa del frente y acaba junto a unas antiguas termas que han vuelto a quedar al descubierto después de permanecer sumergidas bajo un embalse. Ahí comienza Anoche conquisté Tebas, la película de Gabriel Azorín, que utiliza ese lugar como punto de encuentro entre recuerdos de guerra, bromas y confesiones que hasta entonces nadie se había atrevido a hacer. A medida que cae la noche, también aparece el miedo a perder para siempre a uno de ellos.

La película puede verse este sábado en Cineteca Madrid, dentro de Matadero. La sesión forma parte de un estreno programado durante los días 4, 5 y 6 de septiembre.

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Evento: Anoche conquisté Tebas

Lugar: Cineteca Madrid, Matadero Madrid

Fecha: 5 de septiembre

Horario: 19:30 horas

Duración: 112 minutos

Precio: desde 5 euros

Trece fotógrafos que llevan la imagen más allá del papel

En Volver a imaginar, la fotografía deja de ser únicamente una imagen colgada en una pared. Trece artistas españoles y neerlandeses trabajan con fotoesculturas, instalaciones, series y distintos procesos materiales para abordar asuntos como la identidad, el territorio, el paso del tiempo o la construcción de la memoria.

La exposición forma parte de PHotoESPAÑA 2026 y reúne trabajos de autores como Rob Hornstra, Aleix Plademunt, Txema Salvans, Anoek Steketee, Jon Gorospe, Eduardo Nave o Lurdes Basolí. Este sábado puede visitarse en la Sala Picasso del Círculo de Bellas Artes.

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Evento: Volver a imaginar

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Fecha: 5 de septiembre

Horario: 11.00-14.00 y 17.00-21.00 horas

Precio: desde 6 euros

Cuatro actuaciones para estrenar Oval Weekend en Madrid

Oval Weekend celebra este sábado su primera edición madrileña con cuatro nombres repartidos por el cartel: Sassy 009, A Good Year, Ultralágrima DJ Set y Mondo Du Plantis. La idea junta artistas internacionales con proyectos vinculados a la escena local y concentra toda la programación en una sola tarde-noche en Sala El Sol.

Los conciertos se sucederán entre las 19.00 y las 23.30 horas, un formato que permite escuchar cuatro propuestas sin convertir la noche en una sesión interminable.

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Evento: Oval Weekend: Madrid

Lugar: Sala El Sol

Fecha: 5 de septiembre

Horario: 19.00-23.30 horas

Duración: 4 horas y 30 minutos

Precio: desde 22 euros

Eduardo Guerrero desmonta los códigos del flamenco

¿Qué queda cuando el flamenco se observa desde sus reglas más íntimas? Eduardo Guerrero parte del baile, el cante y la guitarra para construir Códigos, un espectáculo en el que la tradición sirve de base para buscar otras formas de ocupar el escenario. Las habituales sillas de nea se sustituyen por pequeños bancos y el espacio se fragmenta en zonas casi independientes para cada intérprete.

El montaje también utiliza el color para ordenar su recorrido: blanco para el origen, gris para la búsqueda y negro para el cierre y la transformación.

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Evento: Eduardo Guerrero - Códigos

Lugar: Teatro Fígaro

Fecha: 5 de septiembre

Horario: 20.00 horas

Duración: 90 minutos

Precio: desde 20 euros

Salduie baja el volumen para enseñar su lado más folk

Después de más de doce años mezclando instrumentos tradicionales y metal moderno, Salduie cambia este sábado el formato habitual de sus conciertos. La banda aragonesa lleva a Clamores un acústico centrado en la vertiente más folk de un repertorio construido alrededor de mitología, leyendas e historia antigua, después de haber pasado por festivales como Z! Live, Rock Imperium o Leyendas del Rock y de girar también por México.

Noticias relacionadas

El regreso tiene además un precedente cercano: su anterior concierto en Madrid terminó con las entradas agotadas. Esta vez la intención es mostrar una cara más íntima del grupo, alejándose del peso del folk metal para dar más espacio a los elementos tradicionales de sus canciones.

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Evento: Salduie, en acústico

Lugar: Sala Clamores

Fecha: 5 de septiembre

Horario: 22.00 horas

Precio: desde 15 euros

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