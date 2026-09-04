Mínimas de 25ºC este sábado en Madrid: la Aemet prevé un fin de semana con noches tropicales y máximas en descenso este domingo

Con temperaturas mínimas en ascenso generalizado, lo más cercano que los madrileños tendrán a un respiro llegará en domingo, cuando las máximas bajarán un poco y los termómetros empiezan a dar frío por la madrugada, según la Agencia Estatal de Meteorología. Además, aunque este sábado se alcanzarán los 40ºC, podría llegar con lluvia, especialmente durante la tarde, por lo que quizá el bochorno sea compensado o, por el contrario, obstaculice las escapadas a las piscinas.

En cualquier caso, en todo el fin de semana no se descartan las lluvias, la calima ligera y el viento flojo variable, con predominio del sureste en horas centrales y algún intervalo de intensidad moderada por la tarde en concreto para este sábado, cuando se alcanzará la velocidad más alta, de 20 km/h entre el mediodía y las 18:00 horas.

Precisamente en esta misma franja horaria, la primera mitad de la tarde, la probabilidad de la lluvia para este sábado es de 5%, mientras que la segunda mitad hasta medianoche es de 15%. El domingo será de 10% en la mañana, con lo cual todavía no se puede ni asegurar ni descartar alguna lluvia.

Sábado con aviso amarillo

Tras un viernes con aviso naranja, no es de extrañar que este sábado siga con alerta, pero al menos será un nivel por debajo, el amarillo, que se extiende por toda la Comunidad. Como de costumbre, las horas más calurosas será de 13:00 a 21:00 horas, pero debe tener particular precaución entre las 14:00 a 17:00 horas, ya que se alcanzarán las máximas.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este sábado / Aemet

Por municipios, las máximas para Alcalá de Henares será de 40ºC; de 39ºC para Aranjuez, Getafe y Navalcarnero, de 38ºC para Madrid capital y de 37ºC para Collado Villalba. A su vez, las mínimas estarán muy por encima de los 20ºC, por lo que las noches tropicales, a diferencia de las lluvias, sí están garantizadas.

En Madrid capital apenas bajará a los 25ºC. Por su parte, Navalcarnero y Getafe apenas registrarán los 24ºC, Collado Villalba y Alcalá de Henares comparten los 23ºC. Por último, Aranjuez tendrá la mínima más baja, de 22ºC, aunque este domingo empezarán a descender.

Las altas mínimas del sábado empezarán a bajar este domingo

Las noches seguirán por encima de los 20ºC (valor que se registrará en Navalcarnero), es decir, continúan las noches tropicales. Gran parte de la Comunidad estará en 21ºC al amanecer de este domingo, por ejemplo, en Alcalá de Henares, Aranjuez y Collado Villalba. Getafe, con 22ºC y Madrid capital, con 24ºC, serán las que menos bajen.

Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

La sensación térmica de estos termómetros podría ser mayor debido a la calima ligera, pero la Aemet todavía no tiene previsto activar un aviso por calor. De hecho, toda la semana el índice ultravioleta máximo es de 7 (alto).

Noticias relacionadas

En este sentido, la próxima semana comenzará con máxima de 37ºC y mínima de 22ºC, es decir, muy parecido al tiempo de este viernes, aunque todavía no se sabe si llegarán con otros avisos, pero ya se acerca la luz al final de este túnel de calor. Inclusive, el martes seguirán bajando las máximas, a 35ºC y el miércoles alcanzarán los 28ºC acompañados de mínima de 17ºC, que seguirá bajando el jueves hasta los 13ºC, quizá con cota de nieve a 2.200 metros.