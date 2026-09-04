Maroto niega una 'vendetta' contra Enma López tras apartarla de la dirección del PSOE en el Ayuntamiento

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha negado este viernes que la decisión de apartar a Enma López de la dirección del Grupo Municipal Socialista responda a una represalia por haberse enfrentado a ella en las primarias. “En ningún caso”, ha recplicado Maroto al ser preguntada por las críticas internas que apuntan a un intento de “laminar” a quienes mantienen posiciones diferentes dentro de la formación.

En declaraciones antes del homenaje por el 39º aniversario del incendio de los Almacenes Arias, en el que fallecieron diez bomberos municipales, la dirigente socialista ha defendido que su trayectoria demuestra una apuesta por la integración dentro del partido. “Las personas que me conocen saben que yo siempre trabajo en la integración, en que todos los militantes tengan una voz y tengan también dónde poder desarrollar sus aportaciones”, ha afirmado.

Maroto ha subrayado además que López continuará formando parte del Grupo Municipal Socialista y conservará sus responsabilidades en materias como Economía, Innovación y Hacienda y su labor relacionada con los presupuestos municipales. “Enma López sigue en el grupo municipal socialista, es una concejala muy importante del grupo”, ha recalcado.

La portavoz socialista sí ha reconocido, no obstante, las diferencias políticas entre ambas después del proceso de primarias. “Hay un proyecto que ella defendió en las primarias que es distinto al proyecto que yo estoy desarrollando”, ha señalado. En ese contexto, Maroto ha defendido el relevo en la dirección por la necesidad de contar a su lado con alguien de su "máxima confianza", en referencia a Meritxell Tizón, nueva portavoz adjunta.

Unas explicaciones que no han convencido en absoluto a López, que ayer, tras conocerse su relevo, dejó claro que "asumo la decisión, pero no la respeto", pues "no forma parte de la manera en la que entiendo las primarias y la democracia interna de los partidos". El movimiento llega después de unas primarias en las que ambas concejalas compitieron por encabezar la candidatura socialista a la Alcaldía de Madrid en las elecciones municipales de 2027.

“No voy a dedicar ningún minuto a hablar de disputas internas”, ha afirmado Maroto a este respecto. Según la la líder socialista, lejos de debilitar al partido, las primarias han servido para reforzarlo porque permiten a la militancia ejercer su “democracia interna”. A partir de ahora, “todos juntos a sumar y a ganar al Partido Popular”, ha zanjado, convencida de que los madrileños “se merecen un cambio de gobierno” en la capital.