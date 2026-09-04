Madrid vuelve a recordar a los diez bomberos de Almacenes Arias 39 años después de la tragedia

Madrid ha vuelto a recordar este viernes a los diez bomberos que perdieron la vida hace 39 años en el incendio de los Almacenes Arias, una de las mayores tragedias de la historia del Cuerpo de Bomberos de la capital. Familiares, compañeros y representantes municipales se han reunido en la plaza del Carmen, a escasos metros del lugar donde se produjo el siniestro, para rendir homenaje a quienes murieron mientras trabajaban en las labores de extinción.

El acto, presidido por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, junto a la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, y el concejal de Centro, Carlos Segura, se ha celebrado junto al Monumento al Bombero, instalado desde el año pasado en la plaza del Carmen.

La ceremonia ha tenido como uno de sus momentos centrales la tradicional ofrenda floral. Las trece estaciones de Bomberos de Madrid han participado depositando diez rosas cada una, una por cada compañero fallecido, mientras dos bomberos han colocado, junto al alcalde y la vicealcaldesa, una corona de laurel en recuerdo de las víctimas. El homenaje ha contado también con la intervención de Emeterio García, bombero jubilado que participó en las labores de extinción del incendio de 1987, quien ha leído el poema Siempre con nosotros en memoria de sus compañeros.

El jefe del Cuerpo de Bomberos en funciones, Luis Barcenilla, ha recordado que detrás de cada uno de los diez nombres “hay una familia, una historia y una ausencia que nunca desaparecerá”. Barcenilla ha destacado además que mantener vivo su recuerdo supone también reforzar la formación, la preparación y la cultura de seguridad para tratar de impedir que una tragedia de aquellas dimensiones vuelva a repetirse.

Almeida ha señalado que aquel incendio “marcó a toda la ciudad de Madrid”, pero especialmente a las familias de las víctimas y a sus compañeros. El alcalde ha definido el acto como “un homenaje debido” y un “testimonio de gratitud” hacia aquellos diez “héroes” que entregaron su vida al servicio de los madrileños. “La ciudad de Madrid siempre va a tener en el recuerdo y en el corazón a aquellos que dieron lo más que se puede dar por los demás, que es la vida”, ha afirmado.

El regidor ha señalado, además, que la tragedia debe servir como “un aviso para el futuro” y ha defendido la necesidad de “seguir mejorando siempre los medios materiales” de los que disponen los bomberos para afrontar algunas de las intervenciones “más difíciles y arriesgadas” que se producen en la ciudad. Almeida ha defendido que el Ayuntamiento tiene la obligación de mantener este reconocimiento a lo largo del tiempo y ha trasladado su gratitud no solo a los diez fallecidos, sino también a sus familias.

La oposición ha aprovechado el homenaje para reclamar al Ayuntamiento mejoras en las condiciones y los medios del cuerpo. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha defendido que, además de “honrar su memoria”, es necesario garantizar unas condiciones de trabajo y de servicio que permitan a los efectivos desempeñar su labor “con total seguridad”, para lo que ha reclamado “más bomberos, más efectivos y mejores infraestructuras”. En la misma línea, la portavoz socialista, Reyes Maroto, ha pedido al Gobierno municipal que cumpla los Acuerdos de la Villa en materia de plantillas, dote al cuerpo de los medios necesarios y acometa la remodelación de los parques.

Casi cuatro décadas de la tragedia

El 4 de septiembre de 1987, a última hora de la tarde, un incendio declarado en los Almacenes Arias, en plena calle de Montera, movilizó a los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. El primer aviso llegó a la central del servicio en torno a las 19.40 horas y las llamas se propagaron con rapidez por un inmueble cargado de productos textiles y otros materiales combustibles. Durante horas, decenas de efectivos trabajaron para contener un fuego que acabó convirtiéndose en uno de los episodios más trágicos de la historia del cuerpo municipal.

La tragedia se produjo ya en la madrugada del 5 de septiembre. Hacia las 2.40 horas, cuando los bomberos realizaban labores de enfriamiento y reconocimiento después de horas combatiendo las llamas, parte de la estructura del edificio se desplomó sobre los efectivos que permanecían en su interior. Diez bomberos quedaron sepultados bajo los escombros. Sus compañeros emprendieron entonces unas angustiosas tareas de rescate que se prolongaron durante varios días, hasta recuperar los cuerpos de todos ellos.

La muerte de los diez bomberos conmocionó a Madrid y dejó una huella permanente en el cuerpo. El entonces alcalde, Juan Barranco, impuso sobre sus féretros la Medalla de Oro de la Ciudad y, desde entonces, familiares, compañeros y representantes municipales han mantenido vivo su recuerdo con homenajes y ofrendas florales cada septiembre. Diez años después de la tragedia se colocó una placa conmemorativa en el lugar de los antiguos almacenes y, en 2025, el Monumento al Bombero fue trasladado a la renovada plaza del Carmen, a pocos metros del escenario del incendio, consolidando este enclave del centro de Madrid como espacio permanente de memoria.