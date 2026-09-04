Tres Cantos convoca un concurso de microrrelatos con premios de hasta 300 euros

El Ayuntamiento de Tres Cantos, a través de la Concejalía de Cultura y en colaboración con la Asociación Cultural y de Artes Escénicas MatriZes, ha convocado el I Certamen de Microrrelatos Tres Cantos-MatriZes, una iniciativa que forma parte de la celebración del 35º aniversario del municipio madrileño.

Bajo el lema Pequeñas Historias de una Gran Ciudad, el concurso invita a vecinos y participantes a plasmar en breves relatos recuerdos, emociones, encuentros, sueños y escenas cotidianas relacionadas con Tres Cantos.

La propuesta busca recuperar las pequeñas historias que han contribuido durante casi cuatro décadas a construir la identidad y la memoria colectiva de la ciudad, tanto desde la perspectiva de quienes viven en ella como de quienes la visitan o continúan descubriéndola.

Un concurso para contar la historia de Tres Cantos desde sus vecinos

La concejal de Cultura de Tres Cantos, Elisa Lidia Miguel, ha señalado que la celebración del 35º aniversario se planteó desde el comienzo como una iniciativa "abierta y participativa".

"Queremos que los vecinos se sientan los auténticos protagonistas", ha destacado la edil, quien considera que el certamen ofrece una nueva forma de participar en la celebración a través de la literatura.

Los microrrelatos podrán inspirarse tanto en experiencias personales como en historias imaginadas vinculadas con el municipio y con la ciudad que sus habitantes han construido conjuntamente a lo largo de los años.

Requisitos para participar en el Certamen de Microrrelatos de Tres Cantos

El concurso está dirigido a personas mayores de 18 años. Cada participante podrá presentar un único microrrelato, que deberá ser original e inédito, estar escrito en español y tener entre 150 y 200 palabras, sin contar el título.

Las bases del certamen establecen además que no estará permitido utilizar inteligencia artificial para elaborar las obras.

El plazo para participar, abierto desde el 10 de agosto, permanecerá disponible hasta el 20 de septiembre a las 23.59 horas.

Los trabajos deberán enviarse por correo electrónico a concursos@asociacionmatrizes.org. Los participantes tendrán que adjuntar dos archivos en formato PDF: uno con el microrrelato, sin ningún dato que permita identificar al autor, y otro con los datos personales del participante.

Premios de 300 y 150 euros para los mejores microrrelatos

Un jurado formado por personas vinculadas al ámbito de la cultura y las letras será el encargado de elegir las dos obras ganadoras del I Certamen de Microrrelatos Tres Cantos-MatriZes.

El primer premio estará dotado con 300 euros, mientras que el autor del segundo mejor trabajo recibirá 150 euros.

El fallo del jurado está previsto para el 10 de octubre. Los nombres de los ganadores se anunciarán públicamente durante la ceremonia de entrega de premios, que se celebrará el 15 de octubre en la Sala-Espacio del Recinto Ferial de Tres Cantos.

Elisa Lidia Miguel ha agradecido la implicación de la asociación MatriZes en una propuesta que combina "cultura, creatividad y participación ciudadana" y ha animado a los vecinos a convertir en palabras aquello que Tres Cantos significa para ellos.

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"La historia de una ciudad se escribe también a partir de las experiencias, emociones y recuerdos de las personas que forman parte de ella", ha concluido la concejal.