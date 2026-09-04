Madrid se opone al decreto de regulación de los centros de datos del Gobierno porque "restará competitividad" a España

Rechazo del Gobierno de la Comunidad de Madrid al proyecto de real decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos que el Gobierno sometió a audiencia e información pública a finales de agosto. El Ejecutivo de Ayuso ha presentado alegaciones al texto porque entiende que frenará la inversión en estas infraestructuras y "restará competitividad a España".

La norma reconoce la necesidad de los centros de procesamiento de datos para la digitalización de la actividad económica pero advierte de los efectos negativos que un despliegue "desordenado e incondicionado" de los mismos, altamente demandantes de energía y agua, puede tener sobre los objetivos de descarbonización. Por eso impone exigentes requisitos de eficiencia energética e hídrica que, en opinión de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid lo vuelven inviable.

Por ello reclaman su retirada para que sea reformulado "sustancialmente". "Con independencia de los objetivos que la iniciativa dice perseguir, el modelo regulatorio acumula requisitos y obligaciones en materia energética, hídrica, contractual y de soberanía digital, y los convierte, además, en condiciones vinculadas al acceso y conexión a la red eléctrica. Su incumplimiento puede conllevar fuertes recargos económicos y la pérdida de los permisos de acceso", trasladan desde el departamento que dirige Carlos Novillo.

Entienden en el Ejecutivo madrileño que la regulación ahora en tramitación pretende resolver la presión creciente sobre la capacidad de acceso y conexión a la red eléctrica mediante la restricción de la demanda de un sector necesario "para crecer y digitalizarse". Y apuntan al potencial energético del país para hacer frente a ese incremento de demanda. "España dispone de una posición energética especialmente favorable, sustentada en un parque de generación nuclear existente y en un extraordinario desarrollo de las energías renovables, que debe constituir una ventaja competitiva para atraer inversión, desarrollar nueva actividad económica y reforzar la autonomía estratégica del país", se argumenta.

El marco regulatorio que se plantea, acompañado de un severo régimen sancionador, puede comprometer inversiones, prosiguen desde el Gobierno regional y convertirse "en una barrera para implantar una infraestructura de la que depende buena parte de la próxima generación de actividad económica digital en España y de las iniciativas vinculadas a la digitalización, así como a la competitividad del país".

Solo en Madrid, y ahí está una de las claves de esta pugna, existen actualmente 56 proyectos de centros de datos, 15 en construcción y 41 ya diseñados, que, según estimaciones del Ejecutivo autonómico, supondrían una inversión en el entorno de los 15.000 millones de euros, con la generación de entre 17.000 y 24.000 puestos de trabajo directos e indirectos y un potencial impacto directo en el PIB regional de hasta 26.250 millones de euros.

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"Los centros de datos no son una actividad aislada, sino una infraestructura imprescindible para desarrollar la inteligencia artificial, la computación en la nube, los servicios digitales y las nuevas actividades económicas. Su singularidad no justifica una regulación excesiva que, además, añade inseguridad jurídica e incertidumbre, porque afecta a solicitudes en tramitación o a proyectos que ya contaban con permisos de acceso y conexión, de operadores que habían hecho su proyecto de inversión en condiciones distintas, con otra normativa, y se verían sometidos a nuevos requisitos", zanjan desde la Consejería madrileña de Medio Ambiente, desde la que también reclaman que la regulación de estas infraestructuras se sustancie no en un real decreto sino en una norma con rango de ley.