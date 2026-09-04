Metro de Madrid amplía este viernes el horario de la Línea 3 hasta las 03.00 por el Brunch Electronik

Metro de Madrid ampliará este viernes hasta las 03.00 horas el horario de la Línea 3, entre San Fermín-Orcasur y Sol, con motivo de la celebración del Brunch Electronik Madrid Magic Sessions en la Caja Mágica.

La medida busca facilitar la movilidad de los cerca de 10.000 asistentes previstos para el festival, que se celebrará entre las 18.00 y las 02.30 horas en el recinto madrileño.

El servicio habitual de Metro, cuyo cierre está previsto a las 01.30 horas, se prolongará así durante una hora y media más. Para ello, se pondrá en marcha un servicio especial de lanzadera en la Línea 3 que conectará directamente las estaciones de San Fermín-Orcasur, Legazpi y Sol, sin realizar paradas intermedias.

Los trenes circularán con una frecuencia aproximada de 15 minutos hasta las 03.00 horas.

Cómo llegar a la Caja Mágica para el Brunch Electronik

El Brunch Electronik Madrid Magic Sessions se celebra en la Caja Mágica, situada en el número 23 del Camino de Perales, en el barrio de San Fermín, dentro del distrito de Usera.

La estación de Metro más cercana es San Fermín-Orcasur, de la Línea 3, situada a unos 750-800 metros de la entrada del recinto.

Para quienes opten por Cercanías Madrid, las estaciones más próximas son Orcasitas y Doce de Octubre, ambas de la línea C-5. Desde ellas, el trayecto a pie hasta la Caja Mágica es de aproximadamente 15-20 minutos.

También existen varias alternativas de autobús de EMT Madrid. A unos 500 metros de la Caja Mágica, en la parada de la Glorieta de San Martín de la Vega, circulan las líneas 23 (Plaza Mayor-Villaverde Cruce), 78 (Glorieta de Embajadores-San Fermín), 123 (Plaza de Legazpi-Barrio de Butarque) y la nocturna N12.

Además, en la avenida de Andalucía tienen parada las líneas nocturnas N13, N14 y N15. En este mismo entorno, junto a la estación de Metro y a unos 10-15 minutos a pie del recinto, paran los autobuses interurbanos 411 (Perales del Río), 421 (Pinto), 422 y 424 (Valdemoro), 447 y 448 (Getafe), así como las líneas nocturnas N401 y N402.

Los asistentes que acudan en vehículo privado dispondrán también de una zona de estacionamiento en superficie en el Parque Lineal del Manzanares, con un total de 170 plazas, de las que 16 están reservadas para personas con movilidad reducida.

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Con motivo del Brunch Electronik, el horario de este aparcamiento también se ampliará hasta las 03.00 horas.