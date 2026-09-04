Madrid justifica su plante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera: "Ninguna región ha podido tocar una sola coma del modelo Junqueras"

"La Comunidad de Madrid no ha acudido al Consejo de Política Fiscal y Financiera porque lo único que se va a votar es el pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, a espaldas de todas las comunidades autónomas". Con esas palabras remitidas a los medios de comunicación, la consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha justificado el plante del Gobierno madrileño a la reunión mantenida hoy entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas para la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica.

Madrid ha sido la única autonomía que no se ha presentado a la cita. Desde el Gobierno de Ayuso se anunció ayer que la consejera Albert no acudiría al Consejo de Política Fiscal y Financiera y se instó al resto de comunidades populares a que hicieran lo propio para evitar que la reunión tuviera quorum suficiente. La decisión, puesta en conocimiento previamente tanto de Génova como del resto de gobiernos autonómicos del PP, no ha sido finalmente secundada por ninguna otra comunidad.

Desde Madrid, no obstante, se defiende el plante y se insiste en la oposición al nuevo modelo, acordado previamente con ERC. "Ninguna región ha podido tocar una coma del modelo Junqueras y solo el voto de Cataluña le vale al ministro para sacar adelante un sistema de financiación que atenta contra la igualdad de todos los españoles y que solo beneficia a quienes la han elaborado", ha señalado Albert.

Asiento vacío de la consejera de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. / José Luis Roca

La consejera madrileña ha reprochado que el nuevo sistema perjudica a Madrid y ha asegurado que desde Hacienda no se ha remitido toda la información necesaria. "El Gobierno regional ha exigido tanto a la exministra María Jesús Montero, como al actual responsable de la cartera de Hacienda, Arcadi España, todos los números y cálculos del modelo que pretenden imponernos y a día de hoy seguimos sin saber cuánto pone el Estado en la nivelación, con qué criterio se distribuye el Fondo de Convergencia, ni en cuántos años se cobra lo prometido", mantiene.

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Las estimaciones de Hacienda apuntan a que el nuevo modelo pone a disposición de las comunidades autónomas cerca de 21.000 millones de euros adicionales, en torno a 2.550 de ellos para la Comunidad de Madrid. La consejera madrileña ha señalado, en cambio, que el nuevo reparto "le cuesta a Madrid 822 millones más al año, mientras que Cataluña se ahorra 1.124". Por ello, insiste, "la Comunidad de Madrid exige una reforma del sistema de financiación que se debata de forma multilateral, con transparencia y con luz y taquígrafos, una reforma que beneficie a todos los españoles y no solo a Sánchez y al independentismo".