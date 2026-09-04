La Fórmula 1 dispara un 41% las búsquedas de alojamiento en Madrid para el Gran Premio de España

La llegada de la Fórmula 1 a Madrid ha disparado el interés por viajar a la capital. Las búsquedas de alojamiento en Madrid en Booking.com para estancias entre el 11 y el 13 de septiembre han aumentado un 41% respecto al mismo periodo de 2025, coincidiendo con el fin de semana del Gran Premio de España de Fórmula 1.

El interés por asistir a una de las principales citas deportivas del año es especialmente elevado entre los viajeros nacionales. España concentra el 37% de las búsquedas de alojamiento en Madrid para ese fin de semana, situándose como el principal mercado de origen.

Entre los mercados internacionales destaca Argentina, que representa el 15% de las búsquedas, seguida de Italia, con un 14%. Por detrás se sitúan Estados Unidos, con un 4%, y Brasil, con un 3%, según los datos facilitados por Booking.com.

La responsable de Booking.com en España, Pilar Crespo, ha señalado que la llegada de la Fórmula 1 a Madrid "es una muestra de cómo los grandes eventos deportivos pueden convertirse también en una oportunidad para descubrir y disfrutar de un destino".

Las parejas lideran las búsquedas para el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Los datos de Booking.com también muestran que las parejas son el principal perfil de viajeros que busca alojamiento en Madrid para el fin de semana del Gran Premio, al concentrar el 55,9% del total.

Por su parte, los viajeros que planean desplazarse solos representan el 15,3% de las búsquedas, mientras que las familias suponen el 11,4%.

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"Estos datos reflejan cómo una cita de esta magnitud puede ser la excusa perfecta para organizar una escapada y vivir Madrid de una forma diferente", ha afirmado Crespo.